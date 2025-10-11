‘ลิลลี่’ ถอยรถในฝันเป็นของขวัญวันเกิดตัวเอง ‘เจนนี่’ ซัพพอร์ตให้ 1 แสนรับขวัญรถคันใหม่น้องสาว
เป็นอีกคนที่เก่งและขยันทำงานสุดๆ สำหรับ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ ลิลลี่ นารีนาท น้องสาวของ เจนนี่ รัชนก ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ซื้อรถยนต์หรูป้ายแดงเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองล่วงหน้าจากเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง โดยลิลลี่ได้โพสต์ภาพ พร้อมระบุแคปชั่นว่า
“ของขวัญวันเกิดให้ตัวเองล่วงหน้าซะเลย ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตคับ รักผู้ใหญ่ใจดีที่ให้งานทุกคนเลยยยยยยย ไหนๆ ตังก็พอดาวน์แล้ว ขออนุญาตเป็นสาวบีเอ็มละกัน ส่วนเรื่องผ่อนให้มันเป็นเรื่องของอนาคต #รถในฝัน #ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่น
นอกจากนี้ เจนนี่ ยังได้เข้ามาคอมเมนต์ “รัก” พร้อมโอนเงินให้ลิลลี่จำนวน 1 แสนบาท เพื่อรับขวัญรถคันใหม่ของน้องสาวสุดที่รักอีกด้วย ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับลิลลี่กันอย่างล้นหลาม พร้อมชื่นชมเจนนี่ที่คอยซัพพอร์ตน้องสาวอยู่ตลอด