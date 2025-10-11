‘เจนี่’ เคลียร์ดราม่า สึกปุ๊บปาร์ตี้ปั๊บ ส่วนเรื่องรักขอพักก่อน พร้อมเผยจุดเริ่มต้นของการบวช
ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็เป็นดราม่าอยู่ตลอด สำหรับนางเอกสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็โดนชาวเน็ตดราม่าว่าพอสึกปุ๊บก็ปาร์ตี้ปั๊บ ล่าสุดนางเอกสาวมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ คุยแซ่บ Show ก็ได้เปิดใจเคลียร์ดราม่าดังกล่าว รวมถึงเคลียร์เรื่องความรักที่หลายคนจับตามองหนุ่มในงานปาร์ตี้วันเกิดครบ 44 ปีของเจ้าตัวที่ดูใกล้ชิดกันหนักมาก พร้อมเผยจุดเริ่มต้นที่เจนี่ตัดสินใจบวช
ปาร์ตี้งานวันเกิด?
“สนุกดีค่ะ ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาจัด ด้วยวัย แต่เห็นเพื่อนๆ นานๆ จะเจอกันสักทีนึง ไม่ต้องมีของขวัญแค่ได้เห็นหน้าเพื่อนก็มีความสุขแล้วค่ะ”
มีคนส่งดอกไม้มาให้ ลงสตอรี่?
“เค้าเป็นน้องๆ ที่เป็นดีไซเนอร์ ส่งดอกไม้ให้ย้อนวันเกิดเจนี่เอง”
วันเกิดมีหนุ่มๆ ส่งดอกไม้มาให้บ้างมั้ย?
“ไม่มีค่ะ เปลืองเงิน ไม่มีเลย แล้วการที่เจนจะพูดอะไรต้องให้เกียรติลูกสาว ไม่ใช่ว่าอยากจะพูดหรือไม่พูด ท้ายที่สุดแล้วลูกคือคนที่สำคัญในชีวิต เราควรปฏิบัติตัวยังไง และควรจะระวังตรงไหนบ้าง เพื่อชีวิตของลูกสาว เค้าคือหัวใจของเราค่ะ การที่เราจะทำอะไร จะพูดอะไรไม่ใช่แค่กรอง เค้าคือชีวิตของเราอีกคนนึง เราต้องแคร์ในสิ่งที่เราทำทุกวินาที”
ทำอะไรต้องโดนดราม่าตลอด?
“เข้าใจมากค่ะ เข้าใจวัฏจักรของความเป็นข่าว เข้าใจวัฏจักรของดราม่า เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ ถ้ามันไม่เกิดก็เป็นเราจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ เราจะอยู่กับตรงนั้นยังไง เราจะมีวิธีการรับมือเพื่อที่จะเป็นเจนี่ทุกวันนี้ยังไง”
ดราม่าสึกปุ๊บปาร์ตี้ปั๊บ?
“เจนว่าทุกคนต้องแยกแยะ บวชส่วนบวช ปาร์ตี้ส่วนปาร์ตี้ พาร์ตบวชจบไปแล้ว ไม่ใช่ว่าใส่จีวรมาปาร์ตี้ การนอนดึกมันก็มีบ้างที่เราปาร์ตี้ ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อน อายุขนาดนี้แล้วคงไม่ต้องมานั่งบอกกล่าวทุกคนในเรื่องของการนอน ในเรื่องของการปาร์ตี้ การบวช”
โสดแล้วแซ่บ หลายคนเชียร์ให้เจอความรักที่ดี?
“อย่าเพิ่งค่ะ พักก่อนนะคะ”
มุมมองความรักตอนนี้เป็นยังไง?
“เจนรู้สึกว่าความรักการที่มีก็คือเรื่องที่ดี ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลย แต่ต้องอยู่บนความมีสติด้วยค่ะ เราต้องรู้ตัวว่าเราผ่านเรื่องราวแบบไหนมาบ้าง เรามีประสบการณ์และการเรียนรู้มาเยอะ การที่เรามีความรักไม่ใช่เรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่มีความสุข แต่เราต้องคิด รักยังไงให้อยู่บนความมีสติ มองเห็นว่าไม่ใช่รักฉาบฉวย ไม่ใช่มองเห็นวันสุขแค่วันนี้ ยับยั้งชั่งใจหลายๆ อย่าง บวกกับสิ่งที่เรามีอยู่ด้วย ตอนนี้เรายังสบายตัวกับความเป็นเจนี่ทุกวันนี้ มีลูกสาวแบบนี้”
บทบาทใหม่การเป็นดีเจ จะไปเวทีระดับโลก?
“เรียกว่าน้องใหม่ดีกว่าค่ะ เจนเปิดแผ่นมาเป็น 10 ปี แต่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้คนเห็นในโซเชียลของเราด้วยความที่มันยังไม่ถึงเวลา มันเป็นงานอดิเรกของเราไปแล้ว แต่ที่ไปคือวอชิงตัน ดี.ซี. มันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นการเปิดตัวเราจริงๆ กับการมิกซ์เพลงให้คนอื่นฟังมันคงถึงเวลาแล้ววันนี้อายุเท่านี้ ไปร่วมแจมกับเวย์ เจนไม่ใช่คนที่ไนต์ไลฟ์เลย พอไปแบบนั้นเหนื่อยมาก”
ถ้าในเมืองไทยมีโอกาสได้ดูมั้ย?
“มีค่ะ มีติดต่อมาพอสมควร แต่เจนอยากจะบอกว่าเราไม่สู้ชีวิตกลางคืน แต่ถ้าจะไปเดี๋ยวโด๊ปได้ เพื่อไปทำงานช่วงกลางคืน”
มีโอกาสจะไปทำธุรกิจที่อเมริกา?
“ใช่ค่ะ ตอนนี้ไปรู้จักกับรุ่นพี่คนนึง อยากจะทำอะไรที่ไปอีกสายอาชีพนึง บวกด้วยประสบการณ์ชีวิต เจนอยากไปในหลายๆ ทางที่ไปได้ รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงค่ะ ยังไปกลับที่ไทย”
ที่งานดีเจ มีคนอื่นไปด้วยมั้ย?
“ไม่มี เวย์เค้าเป็นพี่ชายเจนมาก เวย์เค้าดุมากนะ เค้าวัฒนธรรมไทยมากนะ การที่เราจะพูดอะไรโฉงฉางยังไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิด จะมีคนนั้นคนโน้น”
ตอนบวชมีข่าวลือตลอด?
“ไม่เคยคิดจะออกมาพูดเลย เพราะว่ามันคือช่วงที่เราสงบจริงๆ และการที่เราต้องออกมาพูดอะไรมันไม่ใช่เวย์ของเจนี่ เรารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่ ถ้าหัวใจเราแข็งแรงมันไม่ต้องพูดอะไรออกไปแล้ว มันคือการโชว์ออกทางพลังงานทางความรู้สึกมากกว่า”
จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจบวช?
“อยากบวชตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่ยังไม่มีโอกาส ผัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆ จนรู้สึกวาวันนี้ถึงเวลาแล้ว แต่ตอนบวชกำลังทำหนังอยู่เปิดเรียบร้อยหมดแล้ว ถ้าวันนี้เจนไม่บวชจะผลัดไปเรื่อยๆ อีก เลยตัดสินใจเอาวันนี้แหละ คนคิดว่าเจนี่บวชอยากจะแก้กรรมหรือเพื่อให้โน่นนี่ สิ่งที่เจนทำชอบสวดมนต์ ปฏิบัติ นั่งสมาธิอยู่แล้ว เวลาเจนบวช เจนอยากเสริมกับสิ่งที่เจนปฏิบัติให้มันมีพลังงานมากขึ้นไปอีก”
ห่วงลูก ลูกมีผลต่อการตัดสินใจมั้ย?
“มีผลค่ะ ตอนนั้นตื่นเต้นนอนหลับบ้างไม่หลับบ้าง เพราะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับชีวิตจริงๆ เป็นก้าวสำคัญของชีวิตจริงๆ เจนบอกโนล่าทุกวันเดี๋ยวมามี๊จะบวชนะลูก การบวชคือยังงี้นะคะ อย่างเดียวที่โนล่าไม่เข้าใจคือเรื่องของการโกนผม เราบอกเหมือนกับการเป็นนักเรียนต้องอยู่ในระเบียบวินัยเท่านั้นเอง อธิบายอะไรที่เข้าใจได้ง่าย แต่พอถึงวันจริงเค้าเห็นสยตาของเด็กเค้าจะไม่เข้าใจ มามี๊โกนผมเพราะโดนทำโทษหรือปล่าว แต่สิ่งที่เจนเชื่อเจนปฏิบัติ เจนอยากสอนลูก ธรรมะคืออะไร ไม่ได้เป็นอะไรที่ไกลตัว มันใกล้ตัวทุกคนมาก”
ตอนลูกก้มไปกราบ พูดอะไรกับลูก?
“เจนบอกว่าดูแลตัวเองดีๆ นะลูก เจนก็เหมือนหัวใจแตกสลาย สิ่งที่รู้สึกตอนนั้นคือมันทรมานมันบีบหัวใจมาก ลูกกลัวมามี๊จะบวชตลอดไป ลูกคือหัวใจของเรา แต่เจนต้องแยกให้ได้ว่าวันนี้เจนทำอะไร”
พอสึกมาแล้วลูกเป็นยังไง?
“โนล่าขอสวดมนต์ทุกคืน เค้าก็ทำได้ดี”
ก่อนบวชมีมารผจญมั้ย?
“ไม่เจอ เพราะเจนไม่พูดอะไรเลย ไม่บอกใครเลย ไม่มีใครรู้อะไรเลย สิ่งที่เจนรู้สึกคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรมั้ย เจนเลยอยากป้องกันตัวเองไว้ก่อนจะถึงวันบวช เพื่อนจะบอกนานา ไม่มีใครเชื่ออะไรเจนี่เลยจนวันที่เจนโกนผม ยังไม่ช็อกเท่ากับที่บวชไปแล้ว 9 วัน บอกเพื่อนเดี๋ยวอยู่ต่อนะ ทุกคนกลัวว่าจะไม่สึก”
บวช 9 วันแรกได้อะไรบ้าง?
“ได้สิ่งที่เราตั้งใจไว้เลย ความสงบ เราได้ตั้งใจปฏิบัติ เรามีความสุขมากจนเราไม่รู้จะทำอะไรจนแผ่เมตตา รู้สึกว่าถึงแม้เจนจะเจออะไรก็ตาม เจนมีความสุขมากเลย”
วันสึกร้องไห้หนักมาก?
“ตอนนั้นยอมรับว่าใจเจนไปแล้วจริงๆ เวลาทำก็อยากทำให้ถึงที่สุดจริงๆ ด้วยความห่วง เราต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่บนโลกใบนี้ มันต้องกลับ เราร้องไห้คนที่บวชจะรู้ ไม่สามารถเป็นคำพูดได้ เราต้องออกมาเผชิญกับโลกนี้มันหนักขนาดไหน เวลาเราอยู่ข้างในหัวใจมันเบามาก มันมีความสุขแบบไม่มีคำไหนมาบอกได้เลย มีเงิน 100 ล้านก็ซื้อความสุขวันบวชไม่ได้”
รู้มั้ยมีดราม่าตอนบวช?
“รู้ค่ะ วันนั้นไปเช้าเย็นกลับ ไปหาหลวงปู่ศิลา เจนไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาลงสื่อ รู้สึกเป็นเรื่องเซนซิทีฟ เจนเคยพบท่านหลายครั้งแล้ว ก่อนบวชไปขอคำอวยพรจากท่าน บอกท่านว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ใส่จีวร อยากจะเข้าไปกราบท่านอีกสักครั้ง วันนั้นมีโอกาสได้ไป ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่ได้มาปฏิบัติแบบนี้บ่อยๆ เราได้ไปกราบเกจิตรงนั้นกับสิ่งที่เราได้กระทำด้วยหัวใจตีมูลค่าไม่ได้จริงๆ ค่ะ ดราม่าเจนไม่ได้เก็บเข้ามาในหัวใจ เจนไม่คิดอะไรเลย คนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง เจนก็ยังไม่ได้ออกมาพูด การที่คนคิดไปตามภาพที่เค้าเห็นได้แค่นั้นก็คือได้แค่นั้น ขณะนั้นเจนกำลังปฏิบัติหน้าที่ไม่มีโอกาสได้ออกมาพูด ก็รู้สึกว่าวางไว้ตรงนั้น”
ตอนนี้มีแต่คนอยากให้เป็นทอม?
“จริงค่ะ คือเราไม่ได้คาดคิดว่าลุคทอมๆ จะเหมาะกับลุคเรา ซีรีส์อะไรลุคนี้เจนรับได้หมด แต่คนจะชอบมั้ยก็ต้องดูบทด้วย”
ตอนนี้เป็นผู้จัดซีรีส์?
“เราชอบลงดีเทลทุกอย่าง ชอบที่จะดูแลเทกแคร์ เด็กยกน้ำก็ต้องเป็น เรื่อง ‘ตถตา (ตะ ถะ ตา)’ ตั้งไว้หลายชื่อ แต่เราชอบชื่อไทยๆ แนวดราม่า มีปัญหาเราก็แก้ไปตามจุด มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ”