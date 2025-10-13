ขนทัพไอดอล คีย์-อีชางซอบ-แบมแบม-RIIZE อัดแน่นวาไรตี้เกาหลี ที่ทรูวิชั่นส์ นาว

ขนทัพไอดอล “คีย์-อีชางซอบ-แบมแบม-RIIZE” อัดแน่นวาไรตี้เกาหลี ที่“ทรูวิชั่นส์ นาว”
ปักหมุดรับความสนุกที่ส่งตรงจากแดนกิมจิกันได้เลย เมื่อแอปพลิเคชัน “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) รวมสุดยอดความบันเทิงรายการสุดฮิตจากเกาหลีใต้ คว้า 3 รายการวาไรตี้ มาออกอากาศให้ได้รับชมพร้อมกัน สด ใหม่ สนุกแบบไร้รอยต่อ รับประกันความเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ “ทรูวิชั่นส์ นาว” ที่เดียว สนุกไปกับซับไทย สตรีมพร้อมเกาหลี นำทัพโดยไอดอลตัวท็อประดับแถวหน้าของวงการที่แฟนคลับต้องไม่พลาด ทั้ง คีย์ (Key) – SHINee, อีชางซอบ (Changsub) – BTOB, แบมแบม (BamBam) – GOT7 และหนุ่มๆ วง RIIZE สตรีมรับความสนุกได้วันนี้ที่ https://tvs-now.onelink.me/QYYp/347o57im
ทุกวันพุธ สนุกไปกับ 2 รายการวาไรตี้ เริ่มกันที่ “Salon de Idol” ออกอากาศสัปดาห์ละ 2 ตอน รายการทอล์คโชว์สุดแซ่บ ที่ได้ 2 พิธีกรหลักมากประสบการณ์อย่าง คีย์ (Key) วง SHINee และ อีชางซอบ (Changsub) แห่งวง BTOB มาร่วมกันต้อนรับไอดอลรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการ โดยมี ฮโยยอน (Hyoyeon) จากวง SNSD มาร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญในอีพีแรก ให้คนดูได้เพลิดเพลิน เมามัน ไปกับการนั่งถกเถียงกับหัวข้อเล็ก ๆ น้อย ๆ
ตามมาด้วย “Do You Know the JIB-BAP?” รายการวาไรตี้ใหม่แกะกล่องจากช่อง MBN ที่มาในคอนเซ็ปต์ “การทำอาหารที่บ้าน” แต่พิเศษสุด ๆ เพราะรายการนี้มีการถ่ายทำที่ ประเทศไทย โดยได้พิธีกรหลัก อีจางอู (Lee Jang Woo) และไอดอลขวัญใจชาวไทยอย่าง แบมแบม (BamBam) GOT7 ที่มาในฐานะแขกรับเชิญคนแรก งานนี้ จะได้เห็นพิธีกรทั้งสองชิมอาหารไทย และอวดฝีมือทำอาหารรับประทานกันเอง เต็มอิ่มกับเรื่องราววัฒนธรรมไทย เมนูเด็ด และร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการโปรโมต Soft Power ไทยผ่านรายการเกาหลีที่น่าติดตามอีกรายการหนึ่งเลยทีเดียว
และปิดท้ายความสนุกกับรายการที่ 3 กลับมาตามคำเรียกร้องจากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามทั่วโลก กับวาไรตี้ของบอยแบนด์สุดฮอต Boss Riize Season 2 ที่มีทั้งหมด 6 ตอน มาพร้อมชื่อใหม่ ‘BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE’ ออกอากาศทุกศุกร์ เวลา 19.00 น. สตรีมพร้อมเกาหลี ด้วยสเกลรายการที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม พร้อมภารกิจสุดท้าทายระดับตำนานให้แฟน ๆ ได้ลุ้นกัน
แฟนคลับชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม! สมัคร “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) แล้วมาร่วมสนุกไปกับไอดอลคนโปรดได้ทั้ง 3 รายการแบบเต็มอิ่มจุใจกันได้เลย