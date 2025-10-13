กระแต อาร์สยาม สุดช้ำ กระเป๋าราคาเกือบล้านหาย แถมยังโดนโกงค่าตัวคอนเสิร์ตที่ยุโรป
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอานักร้องสาว กระแต อาร์สยาม ถึงกับออกอาการเซ็งสุดๆ จากกรณีกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าเกือบล้านหาย ขณะไปเที่ยวพักผ่อนกับแฟนหนุ่ม โตชิ ที่ปารีส หนำซ้ำเจ้าตัวยังโดนโกงค่าตัวคอนเสิร์ตที่ยุโรป เจ้าภาพไม่จ่ายอีกเป็นล้าน โดยกระแตได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“งือ..บินจากยุโรปมาถึงเมื่อเช้า เจทแลค ง่วง มึนสุดๆ แต่ต้องเตรียมเข้าไลฟ์กับน้องเจนนี่วันนี้18.00น.ทีมบอกอยากให้พี่มาช่วยสอนลบลิปหน่อย ได้เล้ยไม่ต้องพัก สู้ค่า ตั้งแต่กระเป๋าหายแล้วยังโดนโกงค่าตัวคอนเสิร์ตที่ยุโรปเจ้าภาพไม่จ่ายอีกเป็นล้าน!เจอกันในไลฟ์นะคะ”
ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาให้กำลังใจนักร้องสาวกันอย่างล้นหลาม
