สถิติใหม่! เทศกาลเจนนี่ คนดูทะลุล้าน อั้ม พัชราภา ร่วมไลฟ์ขายของ10นาที ฟาดยอดขาย 60 ล้าน

สร้างปรากฎการณ์ไม่หยุด! สำหรับ เจนนี่ รัชนก ที่สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดขายของมาราธอน ทำยอดขายได้หลายร้อยล้านบาท ทำให้หลายๆ แบรนด์รวมถึงดาราและคนดังหลายๆ คน ถึงกับต่อคิวมาให้เจนนี่ช่วยไลฟ์ขายของ จนถูกขนานนามว่าเป็น “เทศกาลเจนนี่”

เมื่อวันที่  4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจนนี่ ได้สร้างปรากฎการณ์อีกครั้ง เมื่อ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ นางเอกเบอร์ต้นของประเทศไทย เข้ามานั่งไลฟ์สดขายของแบบเรียลๆ ตามสไตล์ของเจนนี่

เรียกได้ว่าไลฟ์สดนั้น คนดูแตกแตน ทะยานจากหลัก 3-4 แสน พุ่งถึง 1 ล้านคน ในเวลาอันรวดเร็ว

แม้ยังไม่ได้ปักตระกร้า เหล่าแฟนคลับพร้อมซื้อทันที และเมื่อปักตระกร้าไม่ถึง 4 นาที เรียกได้ว่า “อั้ม” ยังไม่ทันขาย ได้ยอดไปแล้ว 20 ล้านบาท!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน ขณะนี้ ที่เจนนี่ไลฟ์สดคนดูจำนวน 1 ล้านคน ถือเป็นการดูไลฟ์สดอันดับ 1 ของโลก  (ในเวลาขณะนั้น)

และเมื่อปิดยอดจบการขาย 10 นาที ที่ 180,000 ออเดอร์ 60 ล้านบาท!

ส่วนเจนนี่คิดค่าจ้างต่อหน้าทันที โดยเรียกเก็บจากแบรนด์ที่จ้างจำนวน 5.4 ล้านบาท

เรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีนางเอกเบอร์ต้นของประเทศ ไม่เกินจริง!

 

