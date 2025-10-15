แพร์ พิชชชาภา สมหวัง ได้เล่นละครเวที หลังเคยอกหักจากรอบออดิชั่น มุ่งมั่นเรียนร้องเพลง
เป็นอีกหนึ่งน้องใหม่ในวงการละครเวที สำหรับ นางร้ายสาวหน้าสวย แพร์ พิชชชาภา ที่มาเล่นละครเวทีเรื่อง “วันสละโสด กับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” โดยงานนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดใจยอมรับว่าอยากจะลองเล่นละครเวทีมานานแล้ว ซึ่งครั้งนี้ก็เรียกว่าได้สานฝันและอยากจะมีโอกาสได้เล่นละครเวทีอีกในเรื่องต่อๆ ไป
เห็นว่าก่อนหน้านี้เคยมาออดิชั่นแล้ว?
“เคยค่ะ ที่นี่เคยเรียกมาออดิชั่นหนึ่งครั้ง แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ติดมันก็เลยเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ แล้วอยู่ๆ ก็มีโอกาสที่สองโผล่มาเฉยเลย แล้วตอนนี้ก็ได้มาซ้อมที่นี่แล้วค่ะ สมหวัง”
ครั้งแรกที่ไม่สมหวังความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง?
“ไม่ได้เสียใจค่ะ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่สายร้อง เราไม่ได้มีงานด้านร้องเพลงมาก่อน เลยรู้สึกว่าคงปกติแหละที่เราต้องพัฒนาตัวเอง”
ตอนนั้นมาออดิชั่นเรื่องอะไร?
“เรื่องที่แล้วค่ะ (2499อันธพาลครองเมือง?) ใช่ๆ”
ตอนนั้นมีคำถามกับตัวเองไหมว่าพลาดตรงไหน?
“ไม่มีข้อสงสัยเลย เพราะวันที่มาแคสต์จริงๆ ทุกคนเขาวอร์มเสียงกันก่อนเข้าไปแคสต์แล้วเรารู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ (หัวเราะ) ก็เลยรู้สึกว่านี่ก็เหมือนฟ้าบันดาลอะไรซักอย่างให้เขาเห็นเราแล้วเรียกเรามา เลยรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยมองข้ามไปว่าเราเป็นนักแสดง เราไม่ใช่นักร้อง ดังนั้นพอหลังจากที่เราแคสต์ไม่ติดเราเลยรู้สึกว่า ฉันต้องไปฝึกไปเรียนมาเพิ่ม”
ไม่ได้รู้สึกหมดหวังกับการมาสายละครเวที?
“ไม่ได้หมดหวังค่ะ ก็รู้สึกว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมดีกว่าเพื่ออนาคตมีโอกาสอะไรเข้ามาเราจะได้พร้อม”
จริงไหมที่เขาบอกว่านักแสดงต้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาลองเล่นละครเวที?
“น่าจะใช่นะ ก็ไม่แน่ใจคำตอบของคนอื่นยังไงเหมือนกัน แต่สำหรับแพร์การแสดงละครเวทีเป็นศาสตร์การแสดงที่สูงที่สุด คือนอกจากจะมีแอ็คติ้ง มีร้องเพลง มีการเต้น มีแอ็คชั่นท่าทางหรือการแสดงสดในแต่ละรอบ แพร์เลยรู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่เราอยากจะสัมผัสสักครั้งในชีวิตเพื่อที่จะได้ชาเลนจ์ตัวเอง ว่าฉันก็ทำได้นะ”
ไปเรียนร้องเพลงเพิ่ม?
“ใช่ค่ะ (เพื่อเรื่องนี้เลย?) ไม่ได้เพื่อเรื่องนี้ เพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่า แต่ว่าเพื่อที่ถ้าวันนึงโอกาสเข้ามาเราจะทำให้ได้เต็มที่ที่สุด โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเพราะเรายังไม่เคยไปเรียนไม่เคยไปฝึก ตอนนั้นก็เลย ไม่ได้แล้วอยากร้องเพลงให้เป็นก็เลยไปเรียนค่ะ”
ตอนที่มาออดิชั่นเรื่องนี้ความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์?
“ไม่ได้มั่นใจเลยเพราะคนที่มาแคสต์บทแพร์ก็คือตัวท๊อปเหมือนกัน ตัวเซ็กซี่ ตัวแม่ สวยแซ่บร้องเพลงเพราะ แล้วเราเองไม่ได้มั่นใจตัวเองขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เสียความมั่นใจด้วย แต่แค่รู้สึกว่า โอเคเท่าที่เราเรียนมาการที่เราเตรียมความพร้อมมา ถ้าได้คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เราก็จะฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วอยู่ๆ ก็ได้ มันคุ้มค่ามากเลย”
วินาทีที่รู้ว่าตัวเองได้ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง?
“กรี๊ด ร้องไห้ ขับรถไปร้องไห้ไปน้ำตาไหล เหมือนคนเป็นไบโพลาร์ ทั้งร้องไห้ทั้งดีใจ”
ว่ากันว่าถ้าได้ลองเล่นแล้วจะติดใจต้องมีเรื่องต่อไป?
“ตอนนี้ยังอยากเล่นเรื่องต่อไปเลย ต่อให้รอบแสดงยังไม่ได้แสดงเลย ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ (หัวเราะ)”
แสดงว่าจะได้เห็นแพร์ในพาร์ทนี้อีกแน่นอน?
“แล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแล้วกันค่ะถ้ามีอีกก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด ถ้าติดก็จะตั้งใจแสดงให้ดีที่สุด ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไร ก็จะฝึกฝนตัวเองต่อไป ไม่ว่าจะทำในสายไหนของวงการนี้สุดท้ายก็ต้องทำให้เต็มที่”
ฝากถึงแฟนๆ หน่อยที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าแพร์มาเล่นละครเวที?
“ก็ฝากละครเวทีเรื่อง วันสละโสด กับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล เป็นเรื่องแรกของแพร์พวกเราทุกคนทีมงานทุกฝ่ายตั้งใจทำมากๆ แล้วพวกเรามีความสุขกับการซ้อมกับการเรียน การอยู่ด้วยกันหวังว่าพลังงานความสุขทุกอย่างจะส่งถึงทุกคน แล้งก็อยากจะเจอทุกคนนะคะในทุกรอบเลย ก็ไปซื้อบัตรกันได้นะคะที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แล้วมาเจอกันนะจ๊ะ”