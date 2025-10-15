นนท์ อินทนนท์ ประทับใจร่วมงาน เจมส์ มาร์ ศีลสูงจนอยากบวชให้ รับโพสต์หาแฟนเป็นคอนเทนต์ แต่เหงาจริง
แค่วันซ้อมก็โชว์ซีนแซ่บจนได้รับคำชมไปไม่น้อย สำหรับ นนท์ อินทนนท์ โดยหลังจากเปิดให้เก็บภาพการแสดงบางส่วน ละครเวที “วันสละโสด กับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ณ ชั้น 4 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ไปแล้ว เจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจถึงการทำงานใหม่ๆ ครั้งนี้ว่า
“ได้ดูไหมคะ สนุกไหม หนูเรียนละครเวที แต่ไม่ได้เล่นละครเวทีมา 10 กว่าปีแล้ว ตอนนี้ได้รับโอกาสมา เราก็ไปเรียนร้องเพลง และการแสดงเพิ่ม เพื่อมาปรับกับตรงนี้ เรารู้สึกว่าศาสตร์ละครเวทียากที่สุด เราไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ หนึ่งต้องจำหลายอย่างมาก ต้องจำคิวออก ว่าเข้าออกทางไหน ยืนบล็อกไหน ถ้าเราผิดปุ๊บ ไฟไม่ตกอีก ก็จะหน้ามืด เป็นลมได้ ก็ต้องจำทุกอย่าง รู้สึกว่าตื่นเต้น เวลาทำอะไรหนูก็เป็นเพอร์เฟกต์ชั่นนิสต์นิดนึง อยากทำให้มันดีไปหมด ก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากในการเล่นละครเวที แต่ก็รู้สึกว่าสนุกมากเพราะทีมงานทุกคนน่ารักมาก โดยเฉพาะเพื่อนนักแสดง”
พอจำทุกอย่างสรวนสมชื่อมั้ย?
“ก็สรวนสมชื่อ ละครเวทีไม่ได้ถ่ายจบเหมือนละคร บางทีบล็อกกิ้งแล้ว วันจริงถ้าเขาอยากเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยนได้นะ เขาสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันเล่นยันวันสุดท้าย เราก็ต้องมีสติ สองต้องโฟกัสจริงๆ ว่าเราอยากทำตรงนี้ ตอนนี้ไม่ได้รับงานอะไรเลย เพราะมีละครเวที แล้วก็มีถ่ายหนัง พี่นาก 5 แล้วเดี๋ยวมีซีรีส์”
เทงานอื่นเพื่อละครเวที?
“เรารักละครเวทีจริงๆ เรารู้สึกว่าเราอยากทุ่มเทในส่วนของคิวให้ตรงนี้ไปก่อน เพราะ ณ ตอนนั้นหนังมันเลื่อนได้ เพราะคิวนักแสดงหลายท่านก็ไม่ว่างเหมือนกัน ก็อยากให้ติดตามกัน ทุกคนตั้งใจ โดยเฉพาะหนูตั้งใจมากเลยนะ หนูรู้สึกว่าเราพยายามดูแลตัวเอง ไม่ออกไปไหน กินน้ำ นอน พักผ่อนเยอะๆ กินวิตามิน เพราะมันป่วยไม่ได้”
ไม่ออกไปไหน งดเที่ยวเหรอ?
“เพื่อนชวนไปไหนไม่ไปเลย เสร็จจากนี่ก็ 5 ทุ่มแล้ว อยากนอนแล้ว ชีวิตประจำวันคือออกจากบ้านไปวิ่ง ซ้อมบ่ายสองก็ไปฟิตเนสสักชม.นึงแล้วมาที่นี่ กลับบ้านไป 5 ทุ่ม เล่นกับแมว เล่นๆ บ๊ายบายจ้า แล้วก็นอน แค่นั้น เราเอาแรงจากเฮฮาปาร์ตี้มาใส่บนเวที เพราะถ้าหนูรู้สึกเริ่มอ่อม แสดงว่าร่างกายไม่ไหว เราก็พยายามเฟรซตัวเองให้พร้อมเล่นให้ทุกคนได้ดูกัน”
อะไรทำให้ได้บทนี้มา?
“หนูว่าเป็นความธรรมชาติของเรา ตอนหนูแคสหนูเอาความเป็นตัวเองไปสุดเลย แล้วก็เล่นในแบบของเราสุดตัวจริงๆ ที่เซอร์ไพรส์ เจมส์ มาร์นั่งอยู่ด้วย แล้วเราก็มองเฟร่อ เหมือนจะอีสติ้งเขา คืออังกรี้ โจทย์คืออังกรี้ อังกรี้ เจมส์ มาร์”
หิวมากเหรอ?
“หิวมาก น้ำลายสอ เล่นยากมาก อิส ทู ฮาร์ตเลย ต้องไปเวิร์กช็อปประมาณนาทีครึ่ง ออกมาจากกมลและสันเลย ยากตรงที่หนึ่งเราไม่เคยร่วมงานกับเจมส์ มาร์ สองเขาเป็นพระเอกที่ดังมาก เหมือนเราติดตามเขามาสมัย อีกาสะลอง ซ้องปีบ สมัยปู้นเนอะ เราได้ร่วมงานกับเขาแล้วเขาเป็นคนดีจริงๆ เป็นคนดีที่แบบว่า เพื่อนหนูไม่มีศีลเสมอแบบนี้ ศีล เจมส์ มาร์ สูงจริงๆ เราจะประทับใจกับเรื่องอะไรง่ายๆ เช่น นางชอบเก็บของกินให้ เก็บไปทิ้งเวลาเรากินอิ่ม ซื้อของมาให้ สมมติเขารู้เราชอบกินมัทฉะ นางก็ถามว่าเอามัทฉะไหม”
มีใจแน่นอน?
“แอบมีบ้าง คาแรกเตอร์ในละครเลยค่ะ คือหวั่นไหว”
เขาศีลสูง?
“อย่างเพื่อนเราจะเหมือนเรา มีความตลกโปกฮา กินข้าวก็เดี๋ยวค่อยทิ้งแล้วกัน ไม่ได้รวบช้อนไม่ได้อะไร แต่ชีเจมส์ต้องรวบช้อน เอาไปทิ้งให้ทุกวันจริงๆ โอ้โห อิจฉาน้องพายเนอะ แอบอิจฉานิดนึง แต่ก็ไม่เป็นไรให้เขารักกันดีแล้ว เขาเหมาะกัน ไม่ได้เหมาะกับเราหรอก เราอยู่ต่อไปแบบนี้ คนโสด”
ร่วมงานกับเจมส์มีความสุข?
“จริงๆ มีความสุขทุกคนเลย แพรก็น่ารัก พี่แพร์เราเจอกันตามร้านสมัยก่อน ที่เที่ยวโน่นนี่โน้น แต่ไม่ได้คุยอะไรกันมากมาย วันนี้ก็ได้เจอกัน อย่างแพร์ พิชชาภา, โตโต้ ธนเดช, ณัฐ ณัฐชาหรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ในเรื่องนี้ เราสนิทกันเองโดยไม่ต้องพยายามสนิท บางทีเวลาทำงานใหม่ๆ เจอคนใหม่ๆ ก็จะแบบ เธอ เรามาละลายพฤติกรรมกันสิ แต่นี่อยู่ๆ ทุกคนคุยเรื่องเดียวกัน มีเคมีเหมือนกัน พูดคุยในทิศทางเดียวกัน แต่เจมส์ มาร์ อาจมีความเป็นพระพุทธเจ้าหน่อย คุยเหมือนกันแต่เขาฟัง คนอื่นพูดอย่างเดียวไม่มีใครฟัง มีเจมส์มาร์ในกรุ๊ปที่ฟัง”
ทำให้เราเรียบร้อยขึ้นมั้ย?
“ไม่นะคะ หนูก็นิสัยแบบนี้เหมือนเดิม แต่ก็จะนิ่งขึ้น เวลาคุยอะไรจะระวังมากขึ้น เจมส์เป็นเหมือนคุณพ่อของกลุ่ม เป็นพ่อของน้องภู เวลาภูไม่ฟัง เจมส์ มาร์ก็จะเป็นพ่อที่อบอุ่น หนูก็อยากเป็นแม่เขาเหมือนกัน พยายามแทรกซึม เวลาเขาเผลอๆ ก็พยายามบอกว่าเธอเป็นแฟนฉันนะ ให้ผู้ชายงงไปก่อน เราทำได้นะพี่ เดี๋ยวรอดูหลังละครจบ หนูกับเจมส์ ไม่รักกัน ก็เกลียดกันไปเลย (หัวเราะ)”
ขอเจมส์ว่ามีลิมิตมั้ยจะทำยังไง แค่ไหน เพราะเราต้องเข้าหาเขาตลอด?
“หนูจะเกรงใจเขามาก เวลาจะจับ เธอโอเคไหม อะไรก็ตามแต่ หนูจะถามว่าเธอโอเคไหม ถ้าไม่โอเปลี่ยนได้ เห็นหนูเป็นคนกักขฬะ แต่หนูก็เป็นคนขี้เกรงใจเหมือนกันนะพี่ หนูถามเขาตลอด ต้องบอกว่าเรื่องนี้หนูมีเลิฟซีน”
กับเจมส์เหรอ?
“บอกไม่ได้ ปากประกบปาก ถ้าพี่มาดูหนูเล่นหนูยังเขินเลย แต่ไม่บอกว่าเป็นใคร แต่กับผู้ชายแน่ๆ ไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆ รู้สึกมีความสุข แต่ซีนเดียว ซีนนั้นเลย เป็นซีนสำคัญทำให้เราเทิร์นมาเป็นคนโสดถึงปัจจุบันเลยนะ มาดูดีกว่าครับ”
ไม่ใช่ซีนที่เราไปขอผู้กำกับเล่น?
“ไม่ๆ ผู้กำกับเขามีอยู่แล้ว แต่เราก็แอ๊บเล่นไม่ได้ อุ้ย จูบยังไงเนี่ย จูบไปเรื่อยๆ 3-4 รอบ จนเขาด่าว่ามึงโกหกแล้ว มึงน่าจะเล่นได้ แต่ทำแอ๊บเล่นไม่ได้”
เพลง?
“ชื่อเพลงเสียวนะครับ บอกก่อนว่านั่นแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ อีก 90 เปอร์เซ็นต์มียิ่งกว่านั้น โอ้โห ยิ่งกว่าจูบแล้วกันในเพลงนี้ เหมือนเป็นเพลงที่เราพยายามล่อลวงผู้ชายคนนึงให้มาอยู่ในโลกของเรา โลกความเสียวของเรา เจมส์ มาร์ได้ทำในสิ่งที่ตลอด 10 ปีที่อยู่วงการบันเทิง เจมส์ มาร์ไม่เคยทำแน่นอน นางมาปล่อยข้างบนนี้หมดเลย แล้วปล่อยกับใคร (ชี้ที่ตัวเอง)”
เราสวยมาก มงลง?
“อลัง สวยตะลึงแบบอลัง เราเห็นเจมส์ บนเวที เรายังเซอร์ไพรส์เลย ว่าเขาทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ว่าเป็นเรื่องการร้อง การแสดงทุกอย่าง เขาเป็นคนขยันมากจริงๆ นางขยันจนหนูรู้สึกว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ต้องจารึกอยู่ในไตรปิฎกเลย เป็นคนขั้นนั้นเลย ถ้ามีลูกอยากบวชให้เจมส์ มาร์ 1 พรรษาเลย เป็นคนดีจริงๆ”
ประโยคเมื่อกี้ทำฟ้าร้อง?
“ขอโทษค่ะพี่”
คนที่มาชมละครเวทีเรื่องนี้จะได้เห็นเจมส์ มาร์ในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน?
“ทุกคนเลยนะ ไม่ว่าจะแพร เจมส์ มาร์ หรือตัวเอง บางทีคนจะเห็นว่าเราเป็นอินฟลฯ เพิ่งมาเล่นละครไม่กี่เรื่อง แต่รอบนี้ทุกคนจะได้เห็นทุกมิติเลย ร้องเล่นเต้นโชว์ การแสดงทุกอย่างออกมาจากคาแรกเตอร์นั้นจริงๆ ไม่อยากให้ทุกคนพลาด เพราะมีไม่กี่รอบจริงๆ ตอนนี้บัตรก็เริ่มแล้ว เริ่มเต็มแล้ว ก็อยากให้ทุกคนรีบจอง เรื่องนี้สุดตัวจริงๆ กับนักแสดงทุกคน”
เกรงใจเจมส์ มาร์ ฉากเข้าถึงเนื้อถึงตัวกลัวมีดราม่า?
“หนูขี้เกรงใจอยู่แล้ว เกรงใจทั้งแฟนคลับเขาด้วย เกรงใจแฟนเขาด้วย ด้วยบริบทเรื่องนี้มันต้องเป็นแบบนั้น แต่เวลาทำอะไรเรามีเหตุผลมาซัปพอร์ตได้เสมอ หนูก็มองว่าถ้าเป็นดราม่าไหม หนูมองว่าไม่ มันพอดิบพอดี ผู้กำกับเขาเก่งมาก เขาไดเรกต์มาแล้ว หนูไว้ใจมากจริงๆ”
ไม่มีอะไรเกินพอดี?
“ก็รอดูค่ะ อาจจะมี แต่ละรอบไม่มีทางเหมือนกัน รีแอ็กชั่นการเล่นไม่เหมือนกัน เพราะละครเวทีมันมีความสด ยิ่งเป็นละครคอมเมดี้ยากมาก หนึ่งเราจะเล่นยังไงให้เหมือนกัน สองมุกเดิมต้องตลก บางทีเล่นมุกนี้แล้วรอบนี้ไม่ตลก รอบนี้ตลก เราก็หาอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา ฉะนั้นหนูก็พูดไม่เหมือนเดิม แต่ว่าคล้ายคลึง ฝากทุกคนด้วยนะ รอบสุดท้าย 23 พ.ย. แต่รอบแรกคือ 31 ต.ค. นี้ แต่วันที่ 29 ต.ค. สามารถดูได้ในส่วนของกาล่า แล้วจะได้เจอนักแสดงดารามากมายทั่วฟ้าเมืองไทย 8 พันล้านคน อยากเจอใครก็จะได้เจอ”
ลิสต์คุณสมบัติแฟน ถึงขั้นต้องลิสต์เหรอ?
“วันนั้นเราสมัครน้องฝึกงานมาทำงานกับเรา แต่เราคิดไม่ออกว่าเราจะเอาคุณสมบัติอะไรบ้างวะ ก็เลยไหนลองคิดแกล้งๆ สิถ้าเป็นคุณสมบัติแฟน เราอยากได้อะไรบ้าง ก็นั่งเขียนเล่นๆ ขำๆ เขียนในโน้ตตลกๆ แล้วสมองมันไหลไปเลยว่าฉันต้องการแบบนี้จริงๆ ฉันมีทุกอย่างให้เธอนะ แต่เธอมีคุณสมบัติอย่างเดียวคือรักฉัน แต่สิ่งที่ฉันซัปพอร์ตให้เธอ คือฉันมีบ้านนะ ฉันมีรถนะ ฉันมีห้องเล่นเกมให้เธอ เธอเล่นไปเลย 300 วัน เธอจะเล่นก็เล่น ฉันทำงานเอง จะซัปพอร์ตทุกอย่าง กลายเป็นว่าคนที่มาสมัครอยากแคปให้ดูมาก แต่แคปไม่ได้ มันตลกมาก ขำ คนมาสมัครกับเราเขาครีเอตมากเลยนะ อันนี้เล่าได้เป็นเพื่อนๆ กัน นางก็ส่งมาทำมือเป็นหัวใจ แล้วบอกว่าผมมีใจนะครับ แต่ใจผมใหญ่ เราก็อุ้ย มีความครีเอต เราก็อุ้ย เริ่ดอ่ะ อยากแคปมากเลย แต่กลัว pdpa ล่าสุดมีคอนเนกซ์ใหม่คือขอพรให้ดูไลฟ์สด เคยไหมเวลาซื้อของ สมมติเราเอฟไปแล้วแต่เราลืมว่าเราเอฟ ส่งมาที่บ้านเหมือนกันสามอัน หนูลืม มันถูกแล้วได้ส่วนลด เราก็พยายามไม่ซื้ออะไรมาก ก็มาทำงานซะ แล้วหาแฟนต่อไป ยังอยากมีแฟนอยู่นะ”
หลายคนก็แซวว่าโทรศัพท์ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังเหงา?
“ไอโฟน17 โปรแม็กซ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก ใช้อะไรก็ได้ ไปดูในคอมเมนต์ได้เลย ตลกมาก โนเกีย 3310 ที่ใช้อยู่ แฟนกอดทุกคืนค่ะ แล้วเขาบอกหนูว่าใช้ไอโฟนเครื่องตั้ง 5-6 หมื่น สุดท้ายก็ถ่ายแค่รูปเดี่ยว ไม่มีรูปคู่ มันยอมได้ไหม เจ็บจี๊ด คนไลฟ์เป็นแสน งง เขาคงเห็นด้วย (หัวเราะ) ก็ฝากด้วยครับยังโสดอยู่ แต่ถ้าไม่อยากโสดก็มาดูละครเวที อยากให้มาดูจริงๆ”
หาแฟนนี่คอนเทนต์หรือหาจริง?
“หลังๆ เริ่มอยากมีแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นคอนเทนต์แหละ เราเหงา มีช่วงนึงที่เราเหงา แต่ช่วงนี้เราทำงานเยอะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากมีมาซัปพอร์ตใจ ฟีลเธอขออิงๆ ได้ไหม นึกออกไหม บางทีกลับบ้าน 5 ทุ่มเจอแมว แมวเชิ่ดอีก แมวหันหนี ไม่เล่นกับเราเลย นอยด์ไหม บางทีอุ้มมันก็กางเล็บ ไม่มีอะไรฮีลใจเลย หลังๆ คุยกับต้นไม้ ซื้อต้นไม้มาคุย บำบัดตัวเองไป เป็นฟีลนี้”
ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าจีบได้?
“จีบได้เลย แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร”