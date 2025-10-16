นาเดีย เผยนาทีชีวิต สิบล้อพุ่งชน ใกล้คาร์ซีตลูกสาว เห็นวงจรปิดแล้วอึ้ง โชคดีที่รอดมาได้

นาเดีย เผยนาทีชีวิต สิบล้อพุ่งชน ใกล้คาร์ซีตลูกสาว เห็นวงจรปิดแล้วอึ้ง โชคดีจริงๆ ที่รอดมาได้ ข้องใจเหตุผลคนขับเหตุผลฟังไม่ขึ้น
จากกรณี นาเดีย นิมิตรวานิช หรือนาเดีย โสณกุล คุณแม่ลูกสอง ได้ออกมาเปิดเผยว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ รถบรรทุกสิบล้อเบรกแตก พุ่งชนตรงคาร์ซีตของน้องโมนา ลูกสาว ระบุว่า “ฟาดเคราะห์เบอร์แรง นั่งรถกลับบ้านอยู่ดีดี โมนาลุกออกจากคาร์ซีตเดินมาหาแม่ซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าด้านหลังคนขับ แม่กำลังจะบอกให้กลับไปนั่งรัดเข็มขัด รถกระแทกมาจากข้างหลังดังปั้ง หัวทิ่มหัวตำ ดีว่าคนขับรถไม่ได้ขับเร็วมากเลยไม่ได้กระเด็นกันไปไกล โมนาร้องไห้จ้าขึ้นมาแบบกลัวสุดๆ ร้องหนูกลัวๆ รีบเอาลูกมากอด เช็กว่าบาดเจ็บตรงไหนไหม ดีว่าน้องไม่เป็นไรแต่ขวัญเสียมาก”
“หันไปดูข้างหลังตรงตำแหน่งคาร์ซีตคือใจหล่นไปที่ตาตุ่ม รถสิบล้อมาชนตรงนั้นพอดี กระจกตรงที่โมนานั่งเป็นประจำทั้งด้านข้างด้านหลังแตกหมด กระจกที่ว่านิรภัยก็แตกมามีส่วนที่เป็นลิ่มคมๆ อยู่ดี ถือว่าโชคดีมากๆ ที่น้องเดินมาหาแม่ข้างหน้า ไม่งั้นบาดเจ็บแน่นอน และห่างออกไปอีกฝั่งโดนรถสิบล้อกวาดไปอีกสิบกว่าคัน ผ่านพ้นมาได้แบบไม่มีใครบาดเจ็บ แม่รีบทำบุญออนไลน์ให้โรงพยาบาลทันที”
ล่าสุด นาเดีย ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีอาการคอเคล็ดเล็กน้อยจากแรงกระแทก ส่วน น้องโมนา ลูกสาวร้องไห้อยู่ชั่วโมงหนึ่ง หายตกใจแล้ว แต่ตอนนี้แม่ตกใจกว่า ล่าสุดต้องไปกายภาพแล้ว
โดย นาเดีย โพสต์ภาพพร้อมข้อความด้วยว่า “ผลจากรถชนเมื่อวาน เช้านี้ยกคอจากหมอนไม่ได้ค่ะ ต้องตะแคงขึ้นเอา แต่ไม่ได้สังเกตไปตีเทนนิสอีก สรุปจบที่กายภาพ”
ต่อมา นาเดีย ได้โพสต์คลิปวงจรปิดนาทีเกิดเหตุ พร้อมตั้งคำถามกับคนขับรถ โดยเผยว่า “รถตู้คันสีขาวที่ขับนำ (หนี) รถพ่วงคือรถของเราเองที่มีคนขับรถ เดีย ลูกสาว และพี่เลี้ยงนั่งอยู่ เหตุการณ์เมื่อวานมันเกิดขึ้นเร็วมาก ไม่รู้เลยว่ารายละเอียดคืออะไร พอเห็นคลิปนี้อึ้งไปเลย น่ากลัวที่สุด ถ้าคนขับรถของเราไม่ได้ขับเบี่ยงหนีออกมาอีกเลนเราคงโดนบี้จากข้างหลังจังๆ ลูกจะเป็นยังไง สมัยก่อนตัวเองขับรถชนหมุนติ้วๆ ไม่เคยรู้สึกกลัวเท่าตอนนี้ ที่มีลูกของตัวเองอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย คนขับรถพ่วงบอกว่าเบรคไม่ทัน แบกของ 16-17 ตัน ขับด้วยความเร็วขนาดนี้ได้ยังไง ที่เห็นคืออย่าเรียกว่าเบรกเลย ลงสะพานมาเกียร์ 5 ฟังไม่ขึ้น หลับหรือมัวแต่ใจลอยอยู่ไม่เข้าใจมากๆ”
“โชคดีจริงๆ ที่รอดมาได้ ไม่สามารถคิดภาพถ้าเราหลบไม่ทันได้เลย เราขับมาดีๆ ของเราก็ประสบอุบัติเหตุได้จริงๆ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะ เราทุกคนปลอดภัยค่ะ เดียคอเคล็ดเล็กน้อยจากแรงกระแทก น้องโมนาเมื่อวานร้องไห้อยู่ชั่วโมงนึงแต่ตอนนี้หายตกใจแล้ว แต่ตอนนี้แม่ตกใจกว่า” ท่ามกลางคนบันเทิงเพื่อนๆ เข้ามาให้กำลังใจ