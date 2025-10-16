กรรชัย กราบขออภัย รับ โหนกระแส เสนอมุมเดียว ยันไม่มีเจตนา เผย ติดต่ออังคณาแล้ว
จากกรณี รายการโหนกระแส ที่ออกอากาศ 15 ตุลาคม ซึ่งมี กัน จอมพลัง , มัลลิกา มหาสุข กรณีชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีการพาดพิงถึง อังคณา นีละไพจิตร ส.ว. กระทั่งนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ว่าเป็นการนำเสนอเพียงด้านเดียว
ล่าสุด กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอโทษผ่านรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ว่า เมื่อวานในรายการโหนกระแส เป็นประเด็นละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของคุณอังคณา และ คุณกัน จอมพลัง ต้องยอมรับว่าการนำเสนอข่าวเมื่อวานเป็นการเสนอมุมเดียวจริงๆ เพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาอยากให้เป็นแบบนี้เลย ก็พยายามที่จะติดต่อหาคุณอังคณา
เมื่อวานนี้ หลังจากที่ออกจากรายการไป ก็โทรไปหาเพื่อนๆ ที่อยู่พรรคประชาชนหลายท่าน ก็อยากจะเรียนเชิญท่านมาให้พูดอีกมุม คุณอังคณา ท่านไม่สะดวก ก็เข้าใจท่าน
เมื่อวานนี้ ก็มีแรงสะท้อนหลากหลายมุมมอง แรงติ แรงชม แรงติ ผมขอรับไว้จริงๆ เมื่อวานต้องยอมรับจริงๆ ว่านำเสนอมุมเดียวจริง
“กราบขออภัยสำหรับหลายๆท่าน ที่ดูแล้วรู้สึกว่าออกอากาศไม่สบายใจ ต้องขออภัย ผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆ แต่พยายามติดต่อ อยากให้ท่านมาชี้แจงในมุมท่าน ก็เข้าใจท่าน มันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแล้ว”