นุนิว เล่าโมเมนต์เดบิวต์ที่เกาหลี รับโกรธแฟนคลับโดนโกงค่าบัตร ซี พฤกษ์ เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
ควงคู่กันมาออกงานอีกครั้ง สำหรับ ซี พฤกษ์ พานิช และ นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ในงานเปิดตัวแคมเปญ “The Perfect Match” นำเสนอ LYN INFINITE MEN’S COLLECTION ที่ ร้าน LYN ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โดย นุนิวได้อัพเดตหลังได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินเค-ป๊อบ ออกเพลงภาษาเกาหลี พร้อมทั้งเผยเหตุที่ยอมคืนเงินเต็มจำนวนและยังจัดงานคอนเสิร์ตเหมือนเดิม เพื่อให้แฟนๆ ที่ตั้งใจมาให้กำลังใจได้เข้าชม รวมถึงเรื่องสุขภาพอาการป่วย และคอนเสิร์ตที่จะมีคู่กับซี เร็วๆ นี้ด้วยว่า
นุนิวไปทำเพลงที่เกาหลีมาเป็นยังไงบ้าง?
นุนิว : หลายคนจะมีถามผมว่าไม่ได้อยู่เกาหลีหรอเห็นไปแล้ว จะบอกว่าไม่ได้อยู่ครับ ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิม แค่เป็นการไปทำเพลงที่เกาหลี ทำกับโปรดิวเซอร์คนเกาหลีด้วย ถ่ายเอ็มวีอะไรที่เกาหลีด้วยเหมือนเป็นการไปออกเพลงเดบิวต์ที่นู่นแต่ว่าอยู่ไทยอยู่ครับ มีแค่ช่วงที่ปล่อยเพลงก็อยู่ที่เกาหลีเลย ไปโปรโมตตามรายการที่นู่นไปคลื่นวิทยุที่โน่นด้วย
การทำงานที่เกาหลีแตกต่างจากที่นี่ยังไงบ้าง?
นุนิว : ก็ใหม่ๆ ดีครับ เวลาไปต่างประเทศรู้สึกว่ามันดูเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่นี่ ที่โน่นจะตื่นเต้นไม่รู้ตื่นเต้นทำไม อยู่ที่นี่เราก็ร้องเพลงก็ออกรายการเหมือนกัน แต่พอไปนู่นแล้วรู้สึกกดดันเพราะว่าเราเหมือนเป็นศิลปินที-ป็อบตัวจิ๋วๆ ไปตรงโน้นที่เป็นเค-ป๊อบที่ใหญ่โตและมีแต่คนเก่งๆ แต่พอปล่อยเพลงออกไปแล้วรู้สึกดีใจมากเพราะมีหลายคนชอบและเป็นแนวใหม่ๆ สไตล์ใหม่ของผมด้วยได้ใช้โทนเสียงที่ไม่เคยใช้
เพลงนี้จะมีอยู่ในไลน์อัพคอนเสิร์ตด้วยไหม?
นุนิว : ก็.. อาจจะมีหรือไม่มีก็มาดูกันครับ ZeeNuNew CRAZY IN LOVE 25 ตุลาคม นี้ (หัวเราะ)
ช่วงนี้ซ้อมหนักกันจนไม่สบาย?
นุนิว : มันก็หลายสาเหตุ ช่วงนี้ใกล้แล้วก็จะซ้อมหนักหน่อย แต่ว่าที่ไม่สบายน่าจะช่วงที่ผ่านมามันไข้หวัดระบาด คนใกล้ตัวก็เป็นหวัดแต่ว่าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะ เป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละแล้วบวกกับซ้อมที่รีเควสท์เองด้วยว่าอยากจะซ้อมเต้นเยอะๆ เพราะว่าอยากจะโชว์ให้ดีที่สุดก็อาจจะพักผ่อนน้อยนิดนึง ก็ทำให้ป่วย (ไม่หายสักที?) ใช่ครับเป็นมาสักพักนึงแล้ว ตอนแรกไอเจ็บคอแต่ว่าไปหาคุณหมอรอบแรก ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรหมอก็เลยจะให้ยาแค่เกี่ยวกับคอ แต่พอหลังจากหาหมอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นน่าจะพักผ่อนน้อยก็เลยเริ่มเป็นหนักเสียงก็ขึ้นจมูก สรุปว่าเป็นไซนัสอักเสบ ก็เลยไปหาหมอมาอีกรอบหนึ่งแล้ว
เฮียก็เป็นห่วง?
ซี : ใช่ ก็บอกหนูไปว่ารักษาตัวดีๆ นอนเยอะๆ พักผ่อนเยอะๆ (ให้น้องไปหาหมอ?) คนไม่สบายก็ต้องไปหาหมออยู่แล้ว แต่ผมบอกว่าถ้าผมไปครั้งแรกผมจะเอายามาเลยเพราะผมเป็นคนขี้เกียจไปโรงพยาบาลมาก ก็แบบเขาไม่ให้ยาฆ่าเชื้อมาหรอ
นุนิว : ไม่ใช่ตอนนั้น หนูยังไม่ได้มีอะไรหนูแค่เจ็บคอเฉยๆ
ซี : ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ก็ถามหนูวันที่ไปโรงพยาบาลว่ามียากินไหมขอกินด้วยสิ (หัวเราะ) รู้สึกป่วยไปด้วยเลย
ก็เลยให้ออกกำลังกาย?
ซี : อันนั้นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น ที่เค้าเลิกทำแล้วเพราะทำแล้วเจ็บมือ
หักโหมออกกำลังกายหรือเปล่าเลยป่วย?
นุนิว : (ยิ้ม)
ซี : ถ้ามีคนท้าผมแบบนั้นยอมหักโหมครับ
ต้องถึงขั้นมีซิกแพคหรือเปล่าถึงหักโหม?
ซี : หนูบอกไม่อยากมีซิกแพค หนูอยากมีร่อง 11 เพราะว่ามีซิกแพคหนูว่ามันแมนมันเท่ไป
นุนิว : ถ้ามีซิกแพคเฮียอาจจะกลัว เพราะถ้าซิกแพคมามันจะมาเป็นกล้ามปูเลย
ซี : จริงๆ มันก็ไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้น (หัวเราะ) เฮียก็ยังไม่ขึ้นเลย
นุนิว : หลังจากนี้ก็จะพยายามออกกำลังกายบ่อยๆ นะครับแต่ว่าช่วงนี้ออกเยอะเพราะว่าเต้นเยอะ ซ้อมคอนเสิร์ตอยู่
เฮียเขาเป็นห่วงเราเรื่องสุขภาพขณะมีผลดีกับเราไหม เพราะมีคนอยากทำอาชีพรับจ้างออกกำลังกายแบบเรานะ?
นุนิว : อาชีพนุนิว (หัวเราะ)
ซี : ผมว่าคนอื่นเขาก็คงมีท้าอยู่แหละ แต่ของผมมันเป็นช่วงระยะเวลาที่โคตรนาน มันเลยพูดได้เต็มปากและเราก็เสียหน้าไม่ได้
นุนิว : คือหนูไม่ได้ออกนาน ออกหน่อยอะไรแบบนี้
ซี : ออกหน่อย
นุนิว : ก็ลองหาดูนะครับคนที่จะเปย์ให้คุณได้ไปออกกำลังกายวันละหมื่น 7 วัน 7 หมื่น
แล้วหนูมีอะไรที่จะให้เฮียทำเพื่อชาเลนตัวเอง เปย์เขากลับบ้างไหม?
ซี : ก็เป็นได้นะหนูลองสิ
นุนิว : ให้ทำอะไรดีอ่ะ อาจจะยังนะครับ อาจจะเก็บตังค์ดีกว่า
ตอนนี้นุนิวอยู่สุขภาพดีขึ้นหรือยัง?
นุนิว : เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่ายังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ (แฟนคลับเป็นห่วงว่าจะทันคอนเสิร์ตไหม?) ทันครับ อย่างน้อยเสียงขึ้นจมูกแต่ยังร้องเพลงได้อยู่
มีบำรุงดูแลน้องบ้างไหม?
ซี : จริงๆ เขาเป็นคนกินวิตามินเยอะอยู่แล้วเยอะจนมันไม่ทำลายตับหนูหรอ
นุนิว : มันไม่ขนาดนั้น ก็ประมาณ 12 เม็ดครับ ต่อวันครับ แต่บางอย่างมันก็ต้องกินหลายเม็ด มันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ซี : เดี๋ยวเฮียกลับไปลองกินพารา 12 เม็ดดู อ๋อไม่ได้หรอ (หัวเราะ)
ถามถึงคอนเสิร์ตที่เกาหลีแฟนๆ ชื่นชมเราที่เกิดปัญหาแล้วเรายอมยกเลิกบัตรให้แฟนเข้าชมฟรี?
นุนิว : เป็นการโกง แล้วผมไม่อยากให้งานยกเลิกเพราะว่าเป็นงานที่ตั้งใจทำมาก แล้วก็อุตส่าห์ไปถึงนู่นแล้วก็อยากจะไปตั้งใจจะจัดงานโชว์เคสทั้งทีไม่อยากให้แฟนๆ ที่เขาตั้งตารอ อยู่ดีๆ ก็ยกเลิกไปเขาก็จะเสียใจหรือเปล่าที่ไม่ได้มาเจอ ก็เลยยืนยันขอจัดต่อแล้วกัน
เราก็คืนเงินเต็มจำนวน คนก็ชื่นชมในสปิริตของเรา?
นุนิว : จริงๆ ก็เกี่ยวกับทางค่ายด้วยแหละครับ ทางค่ายดูมันดิด้วย แล้วก็ทาง นุนิวโคเรียทีม เขาก็คุยกันแล้วก็คืนเงินให้แฟนๆ ทุกคน
ตัวเรารู้เมื่อไหร่ว่ามันมีการโกงเงินเกิดขึ้น?
นุนิว : คือส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ตามเยอะมากคือส่วนใหญ่พี่ๆ ทีมงานเขทมาบอก แล้วก็ถามว่าถ้ายกเลิกจะเป็นยังไงผมก็บอกว่าไม่อยากยกเลิกครับพี่เขาก็หาทางแก้ปัญหาให้ (โดนโกงทั้งหมดหรือบางส่วน?) บางส่วนแหละครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจรายละเอียดมากครับ
แฟนคลับก็เป็นห่วง?
นุนิว : ไม่ต้องเป็นห่วงตั้งใจไปโชว์แล้วยังไงก็ต้องได้โชว์
ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเองด้วยหรือเปล่า?
นุนิว : ไม่ครับ จริงๆ ทางค่ายจัดการครับ
โกรธไหมกับคนที่โกงบัตรที่แฟนๆ ตั้งใจจะไปดูเรา?
นุนิว : โกรธครับ ไม่ชอบ ไม่ชอบให้โกงไม่ว่าจะงานไหนก็ตามที่มีการซื้อบัตร คือคนที่เขาตั้งใจกดบัตรจะบอกว่าการกดบัตรครั้งนึงมันไม่ได้ง่ายนะ มันต้องเสียเวลาด้วย แล้วก็ต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นที่เขาอยากไปงานเหมือนกัน คือถ้าได้มาแล้วไม่อยากจะให้เอาไปโกงหรือไปขายต่ออัพราคา คอนเสิร์ตของคู่เราก็เหมือนกัน ทุกงานเลย ไม่ชอบ อยากให้ทุกคนตั้งใจซื้อ พยายามซื้อด้วยตัวเอง แล้วก็ไม่โกง
อย่างคอนเสิร์ตที่จะมาถึงทางทีมมีเช็คอะไรเพิ่มเติมมั้ยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก?
นุนิว : คิดว่าหลังจากนี้ก็ต้องให้มันดีขึ้นเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างตอนที่ไปเกาหลีแล้ว
รีแอคแฟนๆ เป็นยังไงบ้างในคอนเสิร์ตหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์แบบนั้นกันมา?
นุนิว : (หัวเราะ) ทุกคนชม ชมเยอะ แต่ว่าก็ไม่อยากจะให้อวยหรือว่าสปอยล์อะไรเยอะขนาดนั้นเพราะผมก็แค่อยากจะตั้งใจไปโชว์มากๆ เพราะเราไปออกเพลงที่เกาหลีทั้งทีก็ตั้งใจทำให้มันดี ก็แค่ได้ไปเจอทุกคนที่โน่นก็โอเคแล้วครับมีความสุขแล้ว
ได้ไปร้องกับ 10CM เป็นยังไงบ้าง?
นุนิว : น่ารักครับ เพลงเขาน่ารักมากเลย พี่เขาก็ร้องเพลง Leave Me With Your Love ของผมด้วย ก็คือเป็นเกาหลีเลย ก็ใช่เขาเป็นคนเกาหลีครับ (หัวเราะ) ยิ่งดูเป็นเกาหลีขึ้นอีก เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับ ผมจะดีใจมากเวลาที่เห็นศิลปินท่านอื่นเอาเพลงของผมไปร้องจะชอบฟังมากๆ คือศิลปินแต่ละท่านเขามีเอกลักษณ์ของตัวเอง ผมอยากรู้ว่าเวลาที่เอาเพลงผมไปร้องแล้วจะเป็นยังไง
จะมีเซอร์ไพรส์กับศิลปินคนไหนอีกไหม?
นุนิว : คือเมื่อวานเพิ่งปล่อยรายการ Dingo ไป หลังจากนี้คือยังมีเหลืออีกคอนเทนท์ที่ไปทำที่นู่นแล้วยังไม่ได้ปล่อยก็อยากให้รอดูว่าจะเป็นอะไร
ในคอนเสิร์ตจะมี ลูกซน ไหม?
นุนิว : อาจจะมีออกมาหรือเปล่า (แสดงว่าครั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์เพียบ?) คือมีอะไรใหม่ๆ แน่นอน ก็พยายามอยากจะทำอะไรที่ไม่เคยทำ อย่างผมชอบการปีนป่ายผาดโผนก็รีเควสท์ไปเหมือนกันครั้งนี้อาจจะได้เห็นบ้าง
อาจจะมีถอดโชว์ไหมเพราะฟิตหุ่นมาแล้ว?
นุนิว : ผมถอดเลยหรอ ถอดเลยหรอ มันใหม่ไปไหมอ่ะ (แหวกๆ?) แหวก ก็มีอยู่แล้วเพราะว่าอุตส่าห์ทำมาทั้งที นานๆ ทีโชว์ปีละครั้งก็ขอโชว์นิดนึง
ซี : ถอดหมดบนคอนเสิร์ตหรอ โห.. ไม่น่าจะมีชาตินี้
นุนิว : แต่เฮียก็..
ซี : ไม่มีครับ ไม่มี
นุนิว : ไม่แน่ไม่รู้
ซี : ไม่มีจริงๆ (ไม่มีเสื้อ?) ไม่มีถอดจริงๆ หรือว่าอยากให้มีจะได้ไปทำใหม่ (ทันไหม?) ทัน เอาเมจิกมาเขียนได้ (หัวเราะ)
ความพร้อมคอนเสิร์ตตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว?
ซี : ความพร้อมเหลาส่วนตัวผมเกิน 60% แล้ว ของผมจะขึ้นช้าหน่อยเพราะโหลดดิ้งอยู่ มันมีหลายอย่าง
นุนิว : เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ ตอนนี้ก็ 65 หรือ 70 เป็น 70% ละกันมันดูใกล้แล้ว
ซี : วันนี้ 70 พรุ่งนี้อาจจะ 90 ก็เป็นได้
นุนิว : โห.. ทำอะไรอ่ะ
ซี : วันจริงอาจจะลดมาเหลือ 40 ตื่นเต้น (หัวเราะ)
วันนี้นุนิวก็มีออกเพลงใหม่ ใบพัด?
นุนิว : อุ๊ยงานเราเยอะจังเลยช่วงนี้ (หัวเราะ) ก็วันนี้หนึ่งทุ่มผมมีเพลง ไม่ใช่ผมสิ เป็นนุนิวในร่างคอปเตอร์จะปล่อยเพลง ใบพัด มันเป็นคอนเซปต์ของเพลง เป็นเพลงที่แต่งให้แฟนๆ ด้วยจากหนังเรื่อง ดีว่าราวี ครับ ที่จะออนวันที่ 10 ธันวานี้แต่ว่าเราปล่อยเพลงมาก่อนซึ่งคาแรกเตอร์ของคอปเตอร์ก็เขารักแฟนคลับเขาเลยมีเพลงเพื่อแฟนคลับของเขา ก็เป็นเพลงใบพัดนี่แหละครับเพราะมากเลยครับ