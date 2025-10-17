ส่อง แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ บ้านหรูเลขที่ 899 ของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
ดังเป็นพลุแตกไม่แพ้ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” นั่นคือโครงการบ้านหรู “แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ” ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset
หลัง “เจนนี่” ใช้บ้านที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองในราคาหลัก 100 ล้านบาท มาเป็นกองถ่ายไลฟ์สดขายสินค้า ปิดการขายถล่มทลายตลอดหลายวันที่ผ่านมา
เปิดพิกัดโครงการ อยู่เลขที่ 899 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อยู่ติดถนนศรีสมาน ใกล้ทางด่วนอุดรรัถยา-ศรีรัช เดินทางเข้า-ออกเมืองสะดวก เชื่อมต่อถนนสำคัญหลายสาย ทั้งถนนวิภาวดี ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนติวานนท์ และถนนประชาชื่น ห่างจากห้างโรบินสัน 550 เมตร ใกล้โรงเรียนนานาชาติ Harrow รถไฟฟ้าสายสีแดง และสนามบินดอนเมือง 9 นาที
โครงการมีเนื้อที่กว่า 16 ไร่ มีจำนวนยูนิต 38 หลัง พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับลักชัวรี่-ซุปเปอร์ลักชัวรี่ เน้นความเป็นส่วนตัว เหมาะผู้ที่ชอบความเงียบสงบ รูปแบบเป็นบ้านซีรีส์ใหม่ “Modern Arch Revival” ดีไซน์ร่วมสมัยผสมผสานระหว่างความ Modern และ Classic เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่ ด้วยพื้นที่ใช้สอย 450-735 ตารางเมตร มี 4-6 ห้องนอน และ 5-7 ห้องน้ำ จอดรถได้ 3-5 คัน พร้อมด้วยห้องครัว 1 ห้องครัว ราคาเริ่มต้นที่ 30-60 ล้านบาท
สำหรับ “บ้าน” หลังที่เจนนี่ซื้อนั้น ราคาอยู่ที่ 100 ล้านบาท เนื่องจากเป็นบ้านตัวอย่างตกแต่งพร้อมอยู่ และยังเป็นหลังใหญ่ที่สุดในโครงการ
หลังโครงการเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุดมียอดขายแล้ว 30% จากทั้งหมด 38 หลัง