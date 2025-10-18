‘เจนนี่’ เคลียร์ทุกประเด็นดราม่า วอนอย่ากดดันเยอะ ดีใจช่วยขับเคลื่อน ศก.ไทย ยินดีร่วมงานกับทุกฝ่าย
หลังจาก เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น สร้างปรากฏการณ์ เทศกาลเจนนี่ฟีเวอร์ ไลฟ์สดขายของ 9 วัน ทำยอดขาย 800 ล้านบาท ล่าสุด (วันที่ 18 ต.ค. 68) เจนนี่ มาโชว์ตัวออกงานอีเวนต์แรก รับค่าตัว 1 ล้านบาท ในงาน “Toyota Buzz X เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น”
พร้อมไลฟ์สดประมูล New Yaris Ativ HEV (รายได้จากการประมูลมอบให้โรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ณ โตโยต้า บัสส์ สาขา วิภาวดี จากนั้น เจนนี่ ได้เปิดใจกับสืีอมวลชนถึงปรากฏการณ์ เทศกาลเจนนี่ พร้อมเคลียร์ทุกประเด็นดราม่า
ออกอีเวนต์วันนี้ค่าตัว 1 ล้าน ?
“จริงๆ เรตโชว์ตัวของหนู 150,000 – 200,000 แต่พอเขาบอกให้ล้านนึง มาให้หน่อย อยากจำไว้ในประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่ง เราเคยรับค่าตัว 1 ล้าน ขอบคุณมากๆ ที่เห็นถึงศักยภาพของเรา ให้เรามาไลฟ์สดนอกสถานที่ เหมือนได้มาพักผ่อน เพราะหนูอยู่แต่บ้านมา 9 วันติด ไม่ได้ออกไปไหนเลย”
ตอนนี้รับสายไหม้เลย ?
“อยากเปิดเบอร์รับงานให้ดูมาก หนูไม่ได้รับเป็นหมื่นสาย อยากช่วยทุกคน อยากรับงานทุกคน แต่ว่ามันไม่ได้นอนกันเลย ทีมงานปกติมีเลขาแค่คนเดียว ตอนนี้หนูมี 30 คน ก็ยังคุยกันไม่หมดเลย หลังบ้านติ๊กต็อกก็ไปจ้างมาหลักแสนหลักล้านเพื่อมาเคลียร์ให้มันเป็นระบบมากขึ้นเฉพาะเทศกาลเจนนี่ ฟีเว่อร์ยาว ๆ ทั้งปี เดี๋ยวปีหน้าปรับระบบใหม่”
ตอนนี้ระบบลงตัวหรือยัง?
“ดีขึ้นเยอะ เมื่อก่อนพี่ ๆ ดารามา คิวจะวุ่นวายมาก แต่เดี๋ยวนี้โอเค ถ้าเลทก็ไม่เกิน 1 ชั่วโมง”
ส่วนตัวเรามั่นใจว่าเทศกาลเจนนี่จะอยู่กับเราไปยาวๆ ?
“มันอยู่ที่เจนนี่ ต่อให้คนดูพัน สองพัน หนูก็ไลฟ์ได้ หนูไม่ได้ติดเรื่องยอดคนดู เพราะเราเป็นแม่ค้าอยู่แล้ว ต่อให้วันนี้คนไม่มาบ้านเรา คนไม่ค่อยเข้ามาดูไลฟ์ แต่เราทำงานตรงนี้อยู่แล้ว ก็เลยทำไปเรื่อยๆ ตอนนี้เบื้องต้นยาว ๆ ไปถึงสิ้นปีแล้วพอต้นปี เราปรับจากตลาดออนไลน์ เป็นตลาดที่เกิดขึ้นจริง เป็นงานมหกรรมยิวเจน ที่หนูกำลังโพสต์ขายบูธละ 1 ล้านบาท คนสนใจบูธเยอะมาก ฝากทุกคนด้วย 12 วัน ตกวันละ 8 หมื่นกว่าบาท เดี๋ยวหนูไปไลฟ์สดให้ 2 รอบ แล้วหนูจ้างดาราอินฟลูฯ ประมาณ 200 คน ให้ไปไลฟ์สดให้บูธ และแบรนด์ของคุณ ให้ดังที่สุด หนูรับแค่ 1000 บูธเท่านั้น ตอนนี้กำลังเลือกอยู่ว่าจะเป็นอิมแพ็ค หรือศูนย์สิริกิติ์”
ต่อยอดจากเทศกาลเจนนี่ ไม่อยากให้คนเบื่อด้วย ก็อยากให้สาย Affiliate ที่อยากมีอาชีพทุกคนมีโอกาสไปไลฟ์สดที่หน้าบูธจริงๆ แต่ละบูธมีค่าคอมมิชชั่นให้ อยากมีรายได้ต้องไปงานนี้ บูธไหนอยากดังอยากแจ้งเกิดต้องมาซื้อบูธของเรา”
วางแผนอย่างไร ถ้าภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า กระแสเราอาจจะไม่มีแล้ว?
“ไม่เป็นไรค่ะ กระแสไม่มี เราสร้างขึ้นได้ กระแสไม่มีเราไม่ได้ซีเรียส ขอแค่เราทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็พอ ต่อให้วันหนึ่งมันไม่มีคนดูที่เป็นยอดออร์แกนิค เรายังสามารถยิงแอดได้ ทุกอย่างมันสามารถทำพลิกผันไปได้ หนูดึงมา 8 ปี อีก 3 เดือนหนูมั่นใจว่ายังไงก็ต้องทำได้”
จะใช้กลยุทธ์ไหนที่จะเลี้ยงกระแสเราไว้?
“ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีความเรียล จริงๆ เราก็ไม่ได้เก่งแบบว่าจะต้องดึงเป็นปีๆ แต่ถ้ามันมีโอกาสได้ทำไปตลอด ก็ยินดีจะทำไปเรื่อยๆ ที่เรามาต่อยอดเรื่องบูธเพราะว่าอย่างน้อยทุกคนได้รู้จักตลาดเจนนี่มากขึ้น บูธนี้ยังส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ร้านเล็กๆ หนูก็ให้เข้ามาบูธฟรี ติดกับบูธพี่ดารา เพื่อช่วยดันช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของพวกเขา มาฟรีเลย เลือกยังไง? แต่ละภาคจะส่งทีมไปประจำจุด ให้เดินทางไปเสนอสินค้านั้นว่ามีมานานหรือยัง ทำมาเท่าไหร่แล้วที่ไม่ใช่รีบทำรีบเสร็จเพื่อมาการนี้”
ไลฟ์มา 9 วัน ยอดเท่าไหร่แล้ว?
“ประมาณ 800 ล้าน ที่ตั้งเป้าไว้พันล้าน น่าจะได้ไม่เกินอาทิตย์นึง ดีใจมาก มีโอกาสก็อยากทำให้ได้ ก็ตั้งไว้ก่อนให้เรามีแพชชั่น แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ไม่เป็นไรค่ะ”
มีดราม่าต่างๆ เกิดขึ้น?
“รายชั่วโมง เพราะว่าทุกอย่างมันเรียล และไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า ก็อยู่ในขอบเขตที่รับได้ค่ะ เพราะเป้าหมายเรามันยิ่งใหญ่กว่านั้น เป้าหมายเราอยากช่วยทุกคนจริงๆ เราสามารถลงไลฟ์ตีหนึ่ง ตีสองได้เลย แต่เราไปลงตีห้า หกโมงเช้า เพราะเราอยากให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจ เราอยากทำ เราชอบ”
ดราม่าเรื่อง อั้ม พัชราภา มีคนวิจารณ์แรงว่า เอาอั้มมาลดเกรดตัวเอง ?
“หนูมองว่าเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ถ้าทุกคนไปวางไว้แบบนั้น หนูว่าพี่ๆ ดาราเองเขาก็อึดอัด เขาจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยทำ ถ้าสมมติมาไลฟ์ 10 นาที ยอด 77 ล้าน โอ้โห เป็นหนู หนูก็ไปปะ เป็นทุกคนก็ไป แต่บางทีพอทุกคนไม่ได้รับโอกาสนั้น ทุกคนก็มองเป็นเรื่องทำไมต้องลดเกรด มันไม่เกี่ยว ถ้าวัดคนที่เกรดที่ระดับสำหรับหนูคือไม่โอเค เราวัดกันที่ความสามารถ ที่ทัศนคติ”
เรามองว่าเป็นคำด้อยค่าอาชีพแม่ค้ามั้ย?
“ไม่หรอก หนูว่ามันอยู่ที่ทัศนคติของคนที่คอมเมนต์มากกว่า”
ร่วมงานกับพี่อั้ม เป็นอย่างไร คนดูไลฟ์ทะลุล้าน?
“ตื่นเต้นมาก พอรู้ว่าพี่อั้มมา ทุกอย่างเปลี่ยนไปพริบตา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย พื้น เก้าอี้ ขอบคุณพี่อั้มที่เสียสละเวลามา ขอบคุณที่เห็นถึงความสามารถของหนู โดยที่แกก็ยังงงๆ อยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันเกินฝัน ทุกวันนี้หนูยังคิดเลยว่า วันนี้พี่อั้ม พี่นุ่น พี่ยุ้ย พี่พุฒ คือหนูนั่งมองใบหูพี่เขาอยู่ใกล้ๆ มาได้ยังไงเนี่ย”
เทศกาลเจนนี่ เป็นการรวมซุปเปอร์สตาร์ไทย?
“ยินดีมากค่ะ ยินดีขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าขายให้ดีขึ้น”
อีกดราม่ามีคนเอาบ้านดาราคนนี้ราคาเท่านี้ไปเปรียบเทียบกับบ้านคนซื้อที่เป็นกระต๊อบ คนจนซื้อคนรวย?
“ปกติเลยค่ะ ถ้าทุกคนมองการณ์ไกล ต่อให้เราไปเข้าห้างสรรพสินค้า เจ้าของห้างก็รวยกว่าเรา มันก็เป็นเรื่องปกติ เอาเป็นว่าสบายใจที่จะซื้อหรือเปล่า ถ้าซื้อแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้ พยายามปล่อยวางมาก เพราะว่าพอมันเครียดเยอะๆ มันทำให้ไลฟ์ไม่สนุก เราก็อ่านบ้าง ก็ปรับไปเรื่อยๆ แต่พอมันเยอะก็จะเบรค เพราะมันรายชั่วโมง”
เรื่องเจ้าของแบรนด์ บอกมีการยกเลิกออเดอร์ 7000 ทุก 1 นาที ?
“จริงๆ มันเป็นคอนเทนต์แหละ แล้วเขาก็ทักมาขอโทษแล้ว เคลียร์หลังบ้านเรียบร้อย ก็อยากจะบอกทุกคนว่า ถ้าวันนี้คุณยิงแอดไปแล้ว เขาไม่มาโอนคืนนะ มันเปรียบเทียบง่ายๆ ออเดอร์ที่ยกเลิก เจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของกิจการต้องแบกรับความเสี่ยง เราเคลียร์ชัดตั้งแต่แรกว่า 1000 ออเดอร์ จะหยุดมั้ย แต่ทางแบรนด์ยินดีที่จะไปต่อก็ต้องแบกรับ แต่ถ้าสมมติแบรนด์ไหนรู้สึกว่าแบกไม่ไหว ขาดทุน ไม่โอเค ชีวิตเครียดมาก หนูยินดีจ่ายคืนค่ะ”
เป็นคอนเทนต์คือเขาปั้นเรื่อง?
“เขาไม่ถึงกับปั้นเรื่อง เขาทำคอนเทนต์ แต่จริงๆ เขาแฮปปี้ เขาไม่ได้เครียดหรือเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วเขาก็ไม่ได้อยากเอาเงินคืนด้วย มันเป็นเรื่องของเอนเกจเมนต์ไง ก่อนหน้านี้หนูพูดกับทุกคนว่าทุกคนสามารถหาประโยชน์จากหนูได้ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ที่หาแล้วหนูได้รับผลกระทบไง ก็เลยต้องเซฟหนูกันมากๆ”
เขาขอโทษที่เขาทำแบบนี้ลงไป แล้วทำให้คนมาด่าหนู เพราะว่าเป้าหมายของเขาคือแค่เอนเกจเมนต์ที่ไม่ใช่เรื่องของการเอาของคืนกลับ ถ้าดูจบคลิปก็ไม่ได้มีดราม่าอะไร”
ร่วมงานกันได้อีกมั้ย?
“ถ้าแบรนด์ไหนที่ทำให้หนูได้รับผลกระทบทางลบ คิวอาจจะช้านิดนึง (เคสที่มีปัญหาเรื่องคิว?)เราก็แคนเซิลทั้งหมด ถ้าใครไม่อยากคืนเงิน ก็ทักมาขอคิวใหม่ได้ แต่ถ้าใครไม่สะดวกรอแล้ว เราก็ยินดีคืนเงินให้ค่ะ แต่ยังไม่มีใครทักมาขอเงินคืนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันคุ้มค่ามากกว่า มันไม่มียิงแอดที่ไหน 5 หมื่นแล้วคนดูภายใน 5 นาทีหลักหมื่นหลักแสนได้ อันนี้ในฐานะคนทำธุรกิจพูดจริงๆ เลย”
เคสกาละแมร์ โดนยกเลิกไปหมื่นกว่าออเดอร์?
“พี่แมร์โอเค แกใจมาก เพราะแกขายได้มากกว่านั้น แกขายได้เป็น 20,000-30,000 ออเดอร์ ยกเลิกหมื่นเดียวเอง ดีด้วยซ้ำเพราะบางทีของแกไม่พอ แล้วก็จะมีบางแบรนด์ที่ยกเลิกเพราะส่งของล่าช้า บางทีที่เปิดพรีออเดอร์แล้วลูกค้ามารู้ทีหลังเพราะว่าไม่ได้พูดในไลฟ์ ลูกค้าก็รู้สึกว่าฉันรอไม่ได้ ไม่อยากรอ เขาก็ยกเลิก”
กรณีปัญหาพวกนี้ เคสที่เราจะรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาให้ ต้องประมาณไหน?
“หนูรับผิดชอบทั้งหมดที่ทุกคนไม่สบายใจดีกว่า แต่ว่าสุดท้ายอย่าลืมว่าหนูทำงานภายใต้โซเชียล ถ้ามันได้รับผลกระทบ ต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้ได้ ส่วนตัวหนูพร้อมปรับอยู่แล้ว คุณบอกว่าไม่โอเค 7000 ออเดอร์ 350,000 บาท หนูได้เงินมาเป็นหลักล้าน หนูก็คืนได้ แต่ว่าเพียงแค่หนูไม่ได้คุยไง เขาไม่ได้ทักมาคุยหลังบ้าน”
เคสนาวิน ต้าร์ โดนเอเจนซี่ดีลงาน แล้วไม่ได้คิว?
“ก็ให้คิวใหม่ค่ะ เรียบร้อย เหมือนพี่นานาก็มาใหม่เมื่อคืนแล้ว พี่นาวินต้าร์ให้คิวตรงเลยดีกว่า ตอนนี้เรามีระบบเข้ามาดูแล เป็นการกรอกลิ้งค์ แล้วลิ้งค์จะรันตามลำดับการโอนให้เลย เอเจนซี่คนนั้นเจอได้ คุยได้ แต่เรื่องงานพักดีกว่า มันปวดหัว”
ทุกวันนี้เราก็ยังให้เอเจนซี่ทำงาน เพราะเราอยากให้อาชีพมันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกฝ่าย แต่เราพูดชัดว่าขอบวกแค่แบรนด์ละหมื่น ถ้าบวกมากกว่าหมื่น ไม่ร่วมงานด้วย เพราะว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไป เขาต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องยกเลิกออเดอร์ ออเดอร์ตีกลับ แล้วหนูก็แบ่งรายได้ให้แล้ว วันหนึ่งคุณรับ 5 แบรนด์ คุณก็ได้ 5 หมื่นต่อวัน”
เคส จันจิ คนมองว่าเราใช้คำพูดไม่เหมาะสม?
“หนูรู้สึกผิด บางทีเราเป็นคนเล่นมุขติดตลก ติดทะลึ่ง แต่ว่าไม่ได้พูดต่อหน้าผู้ชายนะ จะเล่นกับผู้หญิงด้วยกัน หนูต้องขอโทษจริงๆ ก็คงไม่พูดอีกแหละ ใครมันจะไปฝืนกระแส ก็บอกว่าปรับทุกวัน เราเป็นคนทะลึ่ง ติดตลก นั่งไลฟ์ 9 วัน 9 ชั่วโมงพูดอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เลย ต้องขอโทษค่ะ เคสจันจิเราโดนเยอะ เมื่อคืนก็เจอพี่เขา พี่เขาบอกไม่ซีเรียสเลย แกอย่าเครียดนะ เดี๋ยวฉันไม่ได้มาบ้านแก”
เจอดราม่าแบบนี้ไม่ขัดกับความเป็นตัวเองใช่มั้ย?
“ไม่ๆ ดีแล้วแหละ มองย้อนไปมันก็ไม่เหมาะสมหรอก มันก็ต้องมีพลาดกันคนเรา ก็ต้องขอโทษด้วยค่ะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปรับกันเรื่อยๆ ถ้าไม่ให้ทำอะไรแล้ว ก็จะไม่ทำ แต่ก็ดูก่อนว่ามันเรื่องที่เราผิดจริงหรือเปล่า”
คำพูด พฤติกรรมต่างๆ ต้องเบรกตัวเองมั้ย?
“ก็มีค่ะ เบรกมากขึ้น เวลาเด็กเข้าไลฟ์ด้วย เยาวชนเข้าไลฟ์แล้วจะปรับพูดเพราะขึ้น 9 วันกับเทศกาลมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้”
“เหลือดราม่านึงนะ นับออเดอร์ผิดไง ดราม่าใหญ่ด้วย นับผิดถูกคนด้วย หนูมีการพูดในไลฟ์ว่าหนูนับออเดอร์ผิด แต่ว่าหนูไม่ได้มีการทักขอโทษเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเรามัวแต่ไลฟ์อยู่ ตายแล้วเจนนี่ นับผิดของพี่เขา แต่ว่าการที่หนูรีบนับออเดอร์ในไลฟ์มันเป็นการนับเพื่อดึงเอนเกจเมนต์ แต่ว่าก่อนที่เราจะโอนมันเป็นการเช็กระบบหลังบ้านทุกครั้ง จะไม่มีการโอนโดยไม่มีการเช็กระบบหลังบ้าน มีการทำคลิปขอโทษไปแล้วค่ะ หนูทำงานมาเป็นพันแบรนด์ หนูนับผิดแค่แบรนด์เดียวเอง เป็นบทเรียน เดี๋ยวพอไม่นับทุกคนก็บอกว่านับออเดอร์ค่ะ ดันเป็นพี่ณวัฒน์ แกไม่โกรธหรอก แกก็พูดไปงั้นแหละ ณวัฒน์ ได้หมดถ้าสดชื่น แกบอกแล้ว”
พี่ณวัฒน์บอกการจัดคิววุ่นวาย สภาพหมู่บ้านเหมือนซ่องโจรไปแล้ว?
“3 วันแรกที่เจนนี่บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ดีลมา มาชนกันเกือบทั้งวงการ วุ่นวายมาก หนูไม่ได้ออกไปดูด้วยเพราะว่าไลฟ์อยู่ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ต้องขอโทษทุกคนนะคะ แต่ว่าตอนนี้ทุกคนมีการลงเวลาแล้ว ต้องคุยกับพี่ๆ ดารานิดนึงว่าถ้ามาเลทจริงๆ ต้องไปอยู่ท้ายเลย เพราะมันทำให้พี่ๆ ที่เขามาตรงเวลามันตึ้งๆ ไป คำแนะนำทั้งของพี่ณวัฒน์และของทุกคน หนูก็ปรับตลอด”
“ไลฟ์ปลิวเพราะว่าคำต้องห้าม การขึ้นสินค้าที่ไม่มีตะกร้ามันพูดไม่ได้ คำต้องห้ามไม่เกี่ยวกับ สคบ. คำต้องห้ามเป็นเรื่องของติ๊กต็อก แล้วหนูมีระบบทีมติ๊กต็อกนั่งอยู่ด้วยแล้ว แต่ที่ทางสคบ.โทรมา จะมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่เขาพูดสรรพคุณเกินจริง ตอนนี้หนูแก้ปัญหาด้วยการเขียนติดไว้แล้วก็มีการเซ็นสัญญาทุกแบรนด์ก่อนขึ้นไลฟ์ ห้ามใส่สารอันตราย จ่าย 100 ล้านถ้าทำผิดกฎ”
มีกฎเหล็กอะไรอีกมั้ย เพื่อป้องกันปัญหา?
“ก็มีเรื่องการเซ็นสัญญา การห้ามพูดต่างๆ เรื่องเวลา เข้าใจว่าแอร์ไทม์มันน้อย
แต่พอมันเลทไปคนละ 10 นาที 100 คนก็ 100 นาทีสำหรับคิวหลังๆ
การร่วมงานกับเจนนี่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ?
“ไปเรื่อยค่ะอยู่กับพี่ไม่ได้ ตอนนี้คิวยาวไปถึงสิ้นปีเลยค่ะ (จะไปเช่าโกดังทำไมหรือว่าจะใช้ที่บ้านเหมือนเดิม?) โกดังด้วย กำลังคิดอยู่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดคิวหลังหลังกระแสมันตกเรามีการลดราคาแน่นอน อะไรก็ได้ที่ได้กำไรร่วมกัน”
“เกรงใจทุกคนเลยค่ะถ้าเกิดเห็นในไลฟ์ความสดใสจะหายไปแล้ว มันก็มีปัญหาบ้างที่หนูพูดไปว่าถ้าเกิดยังไม่ได้คีย์พี่อย่าเพิ่งเข้ามานะ มันก็มีหลายท่านที่เข้ามาไลฟ์ทั้งที่ยังไม่ได้คิว บางทีทางโครงการที่จอดรถก็ไม่พอ พื้นที่ต้อนรับก็ไม่มากพอมันก็ทำให้เราไม่สบายใจที่ดูแลไม่ทั่วถึงแต่ถ้าเกิดคิวมันรันไปตามนั้นเราก็ดีใจมากจะเป็นของกินเราก็เตรียมมาพอดี”
ยังไม่มีไม่มีปัญหากับโครงการที่บ้านใช่ไหม
“ไม่ค่ะ เขาบอกว่าชอบมากเพราะว่าโครงการเขาเป็นโครงการที่มีดารามามากที่สุด”
เรื่องพี่เมย์ วาสนา?
“เราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เราอยากเจอดาราระดับโลกระดับประเทศแต่สุดท้ายแล้วเพราะพูดไปแล้วมันมีดราม่ากลับมาต่อเราก็จะไม่พูด อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่พี่เมย์จะทำไม่ได้ เอาจริงๆ พี่เมย์เขาดีลไว้ก่อนแล้วด้วย เขามีการเช็กกันหลังบ้านแต่ว่าได้หรือไม่ได้เราไม่รู้ เราเห็นถึงศักยภาพของพี่เขา เขาทำงานระดับพันล้านหมื่นล้าน”
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ แล้วมาอ้างชื่อ?
“ไม่ใช่ค่ะ เขาคุยกับผู้จัดการไว้แล้ว แต่พอมีดราม่าทุกคนไม่ต้องห่วง เราไม่ฝืนกระแสค่ะ”
จะมีรายชื่อระดับโลกมาให้เราช็อกอีกไหม?
“ต่อไปถ้ามีก็คงมีให้เซอร์ไพรส์แทน เพราะสุดท้ายถ้าเกิดศิลปินระดับโลกหรือระดับประเทศถ้าเกิดเป็นคนที่คุณรักและตัดสินใจมา เจนนี่เชื่อว่าคุณต้องซัพพอร์ตถ้าคุณรักจริง ถ้าเขาตัดสินใจที่จะทำอะไรแสดงว่าเขาคิดมาดีแล้วมันคือรายได้ของเขา เขามานั่งข้างเจนนี่อย่างนี้สมมติอย่างพี่อั้มมานั่งข้างเจนนี่แต่เขาได้ 20 ล้าน 30 ล้าน แค่ 10 นาทีมันก็คือรายได้ของพี่อั้มอ่ะ พี่อั้มเขาก็ชอบทำบุญ นู่นทำนี่มันเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากกว่า
ทุกคนต้องถามตัวเองก่อนว่าที่ทุกคนอคติหรือรังเกียจหนูรู้สึกว่าการมาหาเจนนี่เป็นการลดเกรด คุณตัดสินใจจากอะไร ตัดสินใจจากหน้าตาหรอ ตัดสินจากพฤติกรรมที่ผ่านมาหรือตัดสินจากอะไรหรืออคติ ถ้าคุณมองโลกในแง่บวก เจนนี่กำลังช่วยขับเคลื่อน หนูเอารายได้ออนไลน์ไปให้ออฟไลน์ วันละ 1 ล้าน และหนูทำบุญไปแล้ว 19 ล้าน เพื่ออยากให้ทุกคนยอมรับและเข้าใจ และการซื้อของ ซื้อมาขายไปไม่ได้เป็นการบังคับด้วยว่าคุณจะต้องซื้อ”
มันก็มีดราม่าว่าพอเราไปอุดหนุนเขา แล้วไม่ตอบแชต?
“หนูเหมาว่าเป็น 1000 ร้านเลยค่ะ บางร้านหนูรอตอบแชตไม่ไหว เขาขายของอยู่ พอหนูบอกว่าพี่เหมานะ เขาก็เงียบไปกลับมาอีกทีก็สี่ทุ่มห้าทุ่ม บางทีเราก็ไลฟ์อยู่เราก็ต้องขอโทษด้วย ถ้าใครได้รับผลกระทบจากการที่เจนนี่ไปเหมา ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสมทบให้”
ประเด็นน้ำ 100 แก้ว?
“ยังไม่ได้คุยหนูยังไม่รู้เลยว่าใคร แต่แฟนคลับหนูไปช่วยจ่ายก่อนแล้ว เดี๋ยวเขาส่งเบอร์ให้ พอไปเห็นแชต เจนนี่ก็ทักไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นร้านเดียวกันไหม เจนนี่ทักไปแต่ก็เขาไม่ได้ตอบประมาณ 2 ชั่วโมง เขาขายของ เจนนี่เข้าใจหมด แต่แชตมันเยอะจริงๆ อ่านไม่หมดค่ะ ก็จะไม่เหมาแบบออนไลน์แล้วจะส่งลูกน้องลงพื้นที่อย่างเดียวแล้ว”
เรื่องสคบ.ที่เขาโทรหา?
“ดีแล้วค่ะที่โทรมา เพราะว่ามีหลายเรื่องที่หนูไม่รู้ ว่ามันพูดไม่ได้ ยินดีรับผิดชอบ อันไหนที่ผิดพลาดไปแล้วก็ยินดีรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าอะไรที่ยังยังไม่เกิดขึ้นก็จะวางระบบให้ชัดเจนให้มีมาตรฐานมากขึ้น”
“เรื่องภาษี สรรพากรติดต่อหนูมาก่อนแล้ว หนูเป็นคนไปหาเขาก่อนด้วย มันไม่ได้ยากเลยค่ะ รายได้ต่างๆ ที่ทางพี่ๆ ดาราหรือทางร้านโอนให้ เข้าบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์ การที่เราโอนให้เข้าบริษัทแสดงว่าเราจ่ายค่าให้สรรพากรอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ถึงรับเงินสดเราก็โอนให้บริษัท เพราะว่าพี่ณวัฒน์จ่ายเงินสด”
ใครที่จะมาไลฟ์กับเจนนี่ก็ต้องมีกฎเยอะขึ้น เงินจ่ายค่าความเสียหายก็ต้องเยอะขึ้น?
“ถูกต้องค่ะ (ถ้าเกิดผิดกฎต้องถูกปรับร้อยล้านตามที่เซ็นสัญญา?) ใช่ค่ะ ถ้าเกิดคุณมั่นใจในตัวสินค้าคุณจะไม่ได้ทำผิดกฎแน่นอน เราพยายามที่จะปรับไปเรื่อยๆ อุดช่องโหว่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น เราก็พยายามปรับไปเรื่อยๆ สุดท้ายถ้าเกิดมันกลับเข้าสภาวะเดิม หนูก็ได้ไปกินข้าวไปเล่นกับลูก ตอนนี้หนูไม่มีเวลาเล่นกับลูกเลย วันนี้หนูเอามาด้วยเพราะอยากนั่งรถกับเขา สามีก็นั่งอยู่กับหนู ทุกวันนี้นอนวันละ 3 ชั่วโมงค่ะ เป็นเวลา 9 วันแล้วมันไม่พอหรอกค่ะ แต่ว่าในอนาคตก็จะดึงพี่อินฟลูฯ พี่ๆ ดารามา ต่อให้ไม่ได้มากับสินค้าก็มาช่วยซัพพอร์ตหนู”
กลัวเราจะไม่สบายไหม?
“พยายามดูแลตัวเองค่ะ หนูกินคอลลาเจนวันละเป็น 10 แบรนด์น่าจะไหวอยู่ กินวิตามินซีสร้างความภูมิคุ้มกันวันละ 10เจ้าน่าจะไหวอยู่”
ตอนนี้มีคนอยากเกิดเป็นเจนนี่?
“มันก็มีทั้งคนที่อยากเกิด และคนที่อยากเกลียดค่ะ”
ถ้าเกิดเราได้ พันล้านจะซื้ออะไรให้ลูกค้า?
“จะซื้อบ้านให้ลูกหนึ่งหลัง (ไม่ใช่โรงแรม?) โรงแรมเป็นธุรกิจที่เจนกับยิวอยากทำมานานแล้ว แต่วันที่ 11 เดือน 11 นี้เราก็จะตอบแทนด้วยการซื้อบ้านให้หนึ่งหลัง วันที่ 11 นี้”
“ส่วนโรงแรมนั่นคืออนาคตเพราะว่าหนูเรียนจบการโรงแรมมา เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ของเรา แต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าเงินในอากาศมันคุ้มค่ามากกว่าเงินที่มันเป็นออฟไลน์”
กับแม่เกตุ ได้คุยกันมั้ย ที่บอกว่าจะใช้หนี้ให้แม่ 3 ล้าน?
“ยังไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่หนูพูดไปในรายการโหนกระแสถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันค่ะ ไม่ได้คุยกันแม้แต่นิดเดียว หนูยังไม่ได้ปลดบล็อก แต่หนูก็มีหลากหลายช่องทาง อ๋อ หนูมีการทักแกไปอยู่ค่ะ แต่แกยังไม่ตอบ”
มีคนเป็นสื่อกลางไหม?
“ไม่มีค่ะ แต่หนูมองว่าไม่ต้องหรอก ถ้าเกิดมีคนอื่นมาช่วยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากภายใต้จิตใจของเราเองจริงๆ เป็นแบบนี้ดีกว่าค่ะ กับลิลลี่หนูคุยด้วยตลอด ก็มีถามน้องว่าแม่งานเยอะไหม มีอะไรหนูจะคุยกับลิลลี่แต่ตอนนี้แกก็แฮปปี้ดีเพราะงานก็เยอะ”
สำหรับประเด็นที่มีคนโทรมาทวงเงินกลางไลฟ์?
“ทวงจริงๆ ทุกคนบอกว่าโทรหาหนูทำไมโทรติดยาก แต่เวลาเจ้าหนี้ทำไมโทรติด เขาโทรเบอร์ส่วนตัวเพราะว่าเจ้าหนี้คนนี้ประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วหนูเคยโทรไปเคลียร์แล้ว หนูจะไปเอารถมาคืนเพราะว่าบริษัทรถเขาฟ้องแม่ หนูจะเอาตอนนั้นบอกเขาว่าขอผ่อนเดือนละ 100,000 แต่เขาไม่รับ เขาบอกว่าถ้าไม่รับเขาจะเอารถส่งออกอะไรสักอย่าง พอวันนี้ตอนที่หนูประกาศในรายการพี่หนุ่มว่าหนูจะจ่าย เขาเลยติดต่อกลับมา หนูบอกว่าหนูไม่ได้จะจ่ายเจ้าหนี้ แต่หนูจะให้แม่ แล้วหลายคนถามว่าทำไมให้แม่ล่ะ ทำไมไม่ให้เจ้าหนี้ตรงล่ะ วัดใจกันไปเลย ถ้าเกิดคิดได้จริง คุณแม่ดีขึ้นจริงยังไงแกก็ต้องทำได้ แต่ถ้าเกิด 3 ล้านนี้ไม่โอเค ทุกคนก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้ดีขึ้น มันไม่ใช่ความผิดของหนู”
“ตอนนี้แกก็ทำงาน แกก็ดีขึ้นเยอะเยอะนะจากที่ฟังจากลิลลี่ แต่ถ้าเกิดแกรับเงิน 3 ล้านนี้แล้วแกคิดเริ่มต้นใหม่มันจะมีแต่เรื่องที่ดีเกิดขึ้น”
กลัวไหมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คุยกันเลยพอปล่อยไปนานแล้วไม่ได้คุยกันอีกเลย?
“ไม่รู้สิคะ หนูมองว่าเวลามันทำให้ทุกอย่างดีขึ้น สื่อสารกับคุณแม่ผ่านลิลลี่(เราคิดว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหม?) หนูกลับมาเหมือนเดิมได้เลย แต่ทุกอย่างมันต้องเกิดจากการเรียนรู้แก้ไขและปรับปรุง แต่ต้องมีการพูดคุยกันแบบเปิดใจจริงๆ ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้คุยกันเลยว่าจะทำยังไงแล้วมาบอกว่าฉันรักเธอนะ มันก็ดูฝืนกันไปหน่อย”
กลัวจะมีดราม่ากับแม่ขึ้นมาอีกไหม?
“หนูไม่กลัวอะไรแล้ว ตอนนี้กลัวอย่างเดียวคือกลัวลูกป่วย กลัวตัวเองสุขภาพไม่ดี ไม่กลัวอะไรเลยดราม่าอะไรได้หมดเลย”
เรื่องเงินบริจาคตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้ว?
“ประมาณเกือบ 20 ล้านค่ะ ดีใจที่ได้ทำต่อให้ใครจะมองว่าที่หนูทำเพราะเลี่ยงภาษี ต่อให้วันนี้รัฐบาลไม่เก็บภาษีหนูก็จะทำเท่าเดิม ปกติค่ะ อยากช่วยเพราะเราเคยจนมาก่อน เราไปเหมาแม่ค้าเพราะว่าเราเคยเป็นแม่ค้ามาก่อน อยากนำเงินจากออนไลน์ไปให้ออฟไลน์ อยากมอบรถโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วย อนาคตก็จะมีโครงการที่ส่งเสริมคนท้อง แม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย”
มันอิ่มบุญมาก มันอิ่มมากกว่าการที่เราจะมานั่งสนใจว่าใครจะมองเรายังไงเรื่องทำบุญ ให้แล้วได้ความสุขคือจบถ้าให้แล้วเป็นทุกข์ก็จะไม่ให้ แต่อันนี้ให้เรามีความสุขค่ะ ให้ไปเรื่อยๆ ค่ะเพราะว่ารายได้มันเยอะ ได้มาก็แบ่งไป แต่แบ่งในที่นี้ก็คือแบ่งให้คนที่เคยเป็นเหมือนเราในอดีต”
เรื่องที่เราทำบุญคนก็ชื่นชมเราเยอะ ?
“ขอบคุณค่ะ มันก็ฮีลใจเราได้ แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเมเนจความคิดและสติยังไง ถ้าเกิดเราไม่อ่านคอมเมนต์หนูก็สบายดีนะ กินข้าวก็จะอร่อยขึ้น แต่เวลาดารามาบ้านเราก็นั่งมองหูเขาไป มีความสุข อย่างสินค้าขายได้มันก็ภูมิใจนะอย่างแบรนด์กล้วยตาก เราไม่เคยเห็นเลย คุณยายขายเอง อยู่ๆ ไลฟ์ขายได้เป็นล้าน คุณยายเป็นลมนะ เมื่อคืนที่พี่พุฒขายกล้วยน้ำว้าอบช็อกโกแลต
รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าสังเกตแบรนด์น้องใหม่ขาดทุนหนูลดให้ตลอด แล้วบูธที่จะเกิดขึ้นในงานมหกรรม หนูก็ให้บูธแบบนี้มาขึ้นฟรีเพื่อให้พี่ดาราช่วยขาย”
เป้าหมายเราจะไปสุดที่ตรงไหน?
“หนูมั่นใจว่ามันได้ไปตลอด คนดู 1000-2000 นั้นก็ได้ตลอด ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ หนูกับลูกก็ไลฟ์กัน 5000-6000 คนอยู่ตลอด ต่อให้คนดูสองคนก็ทำได้อยู่ที่ว่าใครจะจ้างหรือเปล่า”
ยอดไลฟ์ที่มันดรอปลงจากวันแรกๆ?
“ไม่ได้ถึงขั้นดรอปลง พอโดนปั่นเยอะๆ คนก็จะมองว่ามันเป็นอย่างนั้น มันยังแมสอยู่นะคะ เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าคนดูช้อปปิ้งมาเก้าวัน 700 กว่าล้าน เงินไม่ได้หาง่ายง่ายนะ บางคนบอกว่าวันนี้พี่ไม่เข้าไปนะกลัวจะเสียเงิน”
เจนนี่ก็เข้าใจเพราะมัน 700 กว่าล้าน มันสะพัดไปถึงทุกคนหมดแล้ว มันจะเอาเงินจากไหนมาซื้อกัน เราก็รู้สึกว่าโอเคเข้าใจหมด สิ้นเดือนค่อยเข้ามากันใหม่ก็ได้”
เทศกาลของเจนนี่ทำให้รู้ว่าคนไทยมีกำลังซื้อเยอะขนาดนี้ ?
“ดีใจค่ะ ถ้าเกิดมันเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ และยินดีที่จะร่วมงานกับทุกฝ่าย ไม่คัดค้านกับใครทั้งนั้น”
เศรษฐินีเจนนี่?
“โอ้ยอย่าเลยค่ะ เดี๋ยวคนเกลียดมากกว่าเดิม”
ถ้าปีนี้ ปิดยอดได้หมื่นล้านจะทำยังไง ?
“ทำบุญ ทำพันล้านไปเลย ได้มาหมื่นล้านจะเอาไปจ่ายที่ไหน จ่ายไงหมด (คนสงสัยว่าเราจะเอาเงินใช้ยังไง?) แปดปีที่ผ่านมามันก็เป็นการการันตีให้ทุกคนได้เห็นเราว่าหนูใช้เงินยังไง สมองหนูคิดเรื่องเงินอยู่ตลอดว่าเราจะใช้จ่ายยังไง เก็บยังไงทำบุญยังไง ทุกวันนี้ทำบุญน้อยด้วยซ้ำแต่ก็จะทำไปเรื่อยๆ”
ไม่รับงานโชว์แล้ว?
“รับ นี่ไงวันนี้ก็มาไง ยังรับปกติค่ะแต่ก็ต้องดูคิวเอา ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปหนูจะมีวันหยุด เริ่มมีคนบ่นว่าช่องเล็กๆ ไม่มีคนดู แต่ถ้าเกิดมองตัวนี้ให้เป็นประโยชน์หนูดึงคนเข้าติ๊กต็อกมากขึ้น พอเขาออกจากไลฟ์หนู เขาก็ไปเจอ ไลฟ์คุณนะ เราต้องมองให้มันเกิดประโยชน์อย่ามองให้มันเป็นอคติ”
มองตัวเองเจนนี่ในเวอร์ชั่นจน กับเจนนี่พันล้านในปัจจุบันนี้เป็นยังไง ?
“หนูว่าหนูน่ารักขึ้นนะ นิสัยหนูน่ารักขึ้น เมื่อก่อนหนูหน้าไม่ค่อยน่ารักมันยังไม่มากพอเหรอ(หัวเราะ) การที่เรามีเงินแล้วทำให้เราน่ารักกว่าเดิมแสดงว่าเรามาถูกทาง แต่จะให้น่ารักแบบ 100% มันยาก หนูขออนุญาตเป็นแบบคนทั่วไปที่แบบหายใจได้ ตดได้ เหรอได้ เพราะบางทีพอบูมหน้าเศร้าก็หาว่าเจนนี่ใช้งานบูมหรือเปล่า พอเจนนี่กินมาม่า ที่บ้านไม่มีอะไรกิน แม่บ้านไม่ได้เตรียมหรอ อุ๊ยทำไมเจนกินกุ้ง บูมกินมาม่า คือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้น เราคือคนทั่วไปเลย เราคือฟีลเพื่อนคุณ มันปกติมาก บางทีบูมก็ไม่ได้อยากกินกุ้ง”
สำหรับพี่ๆ สื่อ เป็นตัวแทนสักคนเดียวก็พอ เดี๋ยวจะเชิญไปที่บ้านดีไหม แต่ฝากโปรโมตมหกรรมยิวเจนด้วยนะ
หลังจากนี้จะมีศิลปินดาราเข้ามาเยอะมากแต่จะไม่บอกแล้วว่าเป็นใครล่วงหน้า เดี๋ยวจะมีดราม่า เอาแบบช็อคไปเลย เป็นต่างประเทศ แต่ไม่พูดชื่อดีกว่า อันนี้ให้ผู้ใหญ่เขาจัดการกันเอง หน้าที่หนูคือนั่งมองเขาอยู่อย่างสงบเรียบร้อย แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เถ้าแก่น้อยนะคะ (เข้ากี่ตัวแล้ว?)กำลังดีลเป็น 10 ตัวเลยค่ะ แต่ไม่ได้รับเยอะเพราะว่าเดี๋ยวขายของอื่นไม่ได้”
ได้ข่าวว่าตอนนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์กันทั้งบ้าน ?
“ยิวได้เป็นของน้ำหอมมาดามฟิน เจนนี่ก็เถ้าแก่น้อย แต่เจนนี่ก็ขอดูรายละเอียดก่อนว่าเป็นยังไงเพราะเราก็อยากจับของแบรนด์อื่นอยู่ แล้วก็มีละครของพี่เติ้ล ตะวัน คุณแม่ดวงดาว แล้วก็มีไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เวย์ ไทเทเนี่ยม งานมิวสิคที่สวนผึ้ง ขึ้นวันเดียวกับพี่เจฟ ซาเตอร์”
ตอนนี้ใครก็เอาเจนนี่ไม่ลง?
“ฟังนะวันนี้หนูยังแคร์คอมเมนต์อยู่ ยังใช้ชีวิตแบบที่อยากให้ทุกคนเป็นคนสำคัญอยู่ ทั้งๆ ที่หนูสามารถใช้ชีวิตที่ไม่ต้องซีเรียสกับอะไรแบบนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นอย่ากดดันหนูเยอะ ถ้ากดดันหนูเยอะเดี๋ยวหนูจะไม่น่ารัก ยังเป็นเจนนี่พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเสมอเพื่อทุกคน”