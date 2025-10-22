มิ้นท์ รัญชน์รวี ปัดคลั่งผอม ยันสุขภาพดี เอ็นจอยการกินทุกวัน ไม่นอยด์โดนเข้าใจผิด
ทำเอาแฟนๆ อดเป็นห่วงไม่ได้ หลังจากที่นางเอกสาว มิ้นท์ รัญชน์รวี ดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัด จนหลายคนสงสัยว่าตอนนี้นางเอกสาวกำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือไม่? เมื่อสาวมิ้นท์เดินทางมาร่วมงาน ROBINSON SUPER JEANS WEEK (โรบินสัน ซูเปอร์ ยีนส์ วีค) ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้ฟังว่า
เหมือนตอนนี้หลายคนบอกว่าเราผอมลงหรือตัวเล็กลง เขาสงสัยว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเรื่องสุขภาพ?
“สุขภาพดีมาก เพราะว่าตอนนี้ยังมีเล่นกีฬา มีฟิตเนส แล้วก็มีไปตีแบตด้วย แล้วพอทำงานในวงการอาจจะต้องคุมหน่อย ซึ่งหลักๆ มิ้นท์ว่าน่าจะเป็นการทำงาน เพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาประมาณหลายเดือนแล้ว คือนานๆ ทีได้ออกรวมถึงการกินด้วยเหมือนไม่เครียด ช่วงแรกๆ ก็มีได้รับสารว่าให้ลดน้ำหนัก ตอนที่เข้าวงการแรกๆมิ้นท์เป็นนักกีฬามาก่อน แล้วมันค่อนข้างที่จะกล้ามเนื้อแน่นแล้วเขาต้องการให้เป็นผู้หญิงบอบบาง”
แต่การใช้ชีวิตปกติใช่ไหม?
“ใช่ค่ะ ตอนนี้ปกติตอนช่วงแรกๆ ที่รู้สึกว่าคุมหนักๆ มันกลายเป็นโยโย่ รู้สึกว่าผอมเร็วแล้วก็อ้วนเร็ว แต่พอตอนนี้คือไม่เครียดแล้วก็กินอะไรที่เราชอบและก็ออกกำลังกายบ้างนานๆ ที ก็รู้สึกว่ามันคงที่แล้วมันสุขภาพดีกว่า”
ช่วงภาวะตอนนั้นมันเครียดขนาดไหน?
“เอาจริงๆ มิ้นท์ว่าทุกคนที่เข้าวงการแรกๆ น่าจะรู้ หมายถึงว่าเด็กน้อยหรือเด็กๆ ที่อาจจะมีเบบี้แฟต หรือว่าช่วงน้ำหนักที่มันยังคงไม่คงที่พวกเพื่อนๆ น้องๆ ก็โดนทุกคน แต่ว่าของมิ้นท์คือบทที่ได้รับแต่ละบทมันก็จะมีนางแบบบ้าง หรือว่าในพาร์ตที่หนูต้องเดินแบบอาจจะต้องลดเพื่อให้ใส่เสื้อผ้าให้มันสวยขึ้น”
ซึ่งตอนนั้นแปลว่าเราค่อนข้างเสพกับกระแสที่มันพูดถึงเราในเรื่องรูปร่างหน้าตาต่างๆ?
“จริงๆ ก็มีบ้างแล้ว ด้วยความที่เป็นนักกีฬาของมิ้นท์น่าจะไม่ได้เป็นแบบไขมัน แต่เป็นกล้ามเนื้อที่มันใหญ่ขึ้น ก็เลยลดยาก”
แต่ว่าหลายๆ คนมองว่าตอนนี้มิ้นท์เสพติดความผอมหรือเปล่า?
“สำหรับมิ้นท์ไม่ได้เสพติดเลย รู้สึกว่าทุกวันนี้กินแต่ของที่สมัยก่อนไม่กล้ากิน เช่น พวกมันอะไรอย่างนี้ คือของโปรดมาก (อยากรู้ว่ากินอะไรบ้าง?) หมูกระทะ ข้าวขาหมู หมูกรอบ มันหมู หนังไก่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบมาก แล้วทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่”
คือเดือนนึงกินแบบนี้กี่วัน?
“กินทุกวันค่ะ แต่น้ำหนักไม่ขึ้น คิดว่ามันน่าจะเราไม่เครียด มันก็เลยคงที่”
อะไรที่ทำให้เรารู้สึกปลดล็อกอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ กินของแบบนี้?
“ที่รู้สึกว่ามันปลดล็อกน่าจะเป็นเพราะทำงานหนักๆ แล้วมันไม่ได้มีเวลาต้องมาโฟกัสว่าเราต้องคุมเท่าไหร่ กี่แคลต่อวันอะไรอย่างนี้ เหมือนใช้เวลาช่วงนั้นมาสักพักหนึ่ง มันก็เลยเหมือนน้ำหนักมันคงที่ก็เลยทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆ (ก็เลยให้ความสุขตัวเองไป?) ใช่ค่ะ”
ซึ่งกินอย่างนี้น้ำหนักมันมาตรฐานไหม?
“ใช่ค่ะ แอบตกใจเหมือนกัน เพราะว่าช่วงที่เราคุมมันยากมากกว่าจะลง แต่อันนี้คือไม่คุม แล้วมันก็ลงไปในจุดที่เราอยากจะให้มันอยู่”
แต่เราไม่ได้นอยด์ใช่ไหมที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเราคลั่งผอม?
“หนูไม่นอยด์ค่ะ เอาจริงๆ หนูก็ยังมีเนื้อมีหนังอยู่ ยังไม่ได้ผอมขนาดนั้น”
ตอนนี้หนักเท่าไหร่?
“หนูไม่ได้ชั่งเลย (รอบเอวเท่าไหร่?) ประมาณ 24.5”
อย่างเรื่องการกินตอนนี้ก็คือสามารถจอยได้หมดแล้ว?
“ใช่ค่ะ จอยได้ทุกอย่าง หนูว่าหลักๆ ในการลดน้ำหนัก สิ่งที่สำคัญเลยก็คือความเครียด ถ้ายิ่งเครียดยิ่งเคร่งมันก็ยิ่งทำให้โยโย่ (คือเรารู้จังหวะการควบคุมตัวเองแล้ว?) ใช่เหมือนบาลานซ์เอาว่าถ้าสมมุติวันนี้เรากินเยอะ พรุ่งนี้เราอาจจะลดลง อาจจะมีช่วงสักอาทิตย์นึงหรือวันนึงต้องออกกำลังกาย”
ปกติใครเป็นคนที่ชวนมิ้นท์ไปกินตลอด?
“ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิ้นท์ จริงๆ ชอบกินทุกอย่าง แล้วช่วงนี้รู้สึกว่ามิ้นท์จะกินอย่างละคำสองคำอะไรงี้ คุณแม่ก็จะเป็นคนรับไป”
กองทัพ พีค ชวนไปกินไหม?
“เขาก็กินเยอะเหมือนกันนะคะ เป็นคนกินเก่ง (แต่เขาก็ดูเฟิร์มตลอด?) ช่วงนี้เขาเข้ายิม เริ่มออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ (แต่เราก็ไม่สายสะกิดชวนกันไปกิน?) ก็กินบ้าง”