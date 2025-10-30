ใครเจอเบาะแสแจ้งด่วน! โจรอุกอาจขโมยรถ เท่ง เถิดเทิง กลางตลาด วอนกลับใจเอามาคืน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เท่ง เถิดเทิง เปิดใจกับ ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์23 เล่าเหตุการณ์ว่า วันที่ 24 ต.ค. 6 โมงเย็นกว่าๆ ออกไปดูรถไม่มี กุญแจก็อยู่นี่ สรุปคือมันหายไป เราไปแจ้งความ กำลังสืบอยู่ ขับไปเข้าวัดสวนแก้ว แล้วยังขับวน ตอนนี้ที่รู้ข่าวมามีผู้หญิงสูงวัยนั่งอยู่ด้วย
รถเก่ามาก แต่เครื่องมันดี เอาไปขายได้ประมาณ 7 หมื่น ตอนนี้ถ้าเอามาคืนจะไม่ฟ้องร้องเลย ไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าเป็นอาทิตย์ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจ
คนพลุกพล่านเยอะมาก เขาคงเดือดเนื้อร้อนใจเขาแล้วแหละ เราเข้าใจ ถ้ายังไงก็ยังมีเวลา เอามาคืน ฝากถึงโจรให้กลับใจ คนเราถึงจุดทางตัน อาจจะทำอะไรแบบคิดสั้นไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าถูกจับขึ้นมา ชีวิตนี้มันจบเลยนะ
อย่างน้อยมุมมองว่า พวกผม พ่อค้าแม่ค้าเขาหากินสุจริต หาเช้ากินค่ำ เขาลงทุนเขา ข้าวของเขาหามาได้ เขาก็เสียดาย ขอคืนเถอะ มันก็ลำบากขึ้น เวลาออกอีเวนต์ไม่มีรถเลยต้องเช่าเขาแล้ว (ใครมีเบาะแส) แจ้งมาทางได้เพจขนมจีนแม่มาลา หวังว่าจะได้คืน
ขอบคุณ เวิร์คพอยท์23 และ ข่าวสด