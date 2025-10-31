หนุ่ม กรรชัย แอดมิตโรงพยาบาลด่วน ปวดท้องหนัก ค่าไตสูง คาดนิ่วในถุงน้ำดีอักเสบ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมวย อริสรา เปิดเผยในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หลังผู้ชมแถามหา “หนุ่ม กรรชัย” ไม่มาจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสนานหลายวัน
หมวย อริสรา ระบุว่า หนุ่ม กรรชัย มีอาการอ่อนเพลีย มีไข้มาหลายวัน และปวดท้องรุนแรงแบบที่ไม่เคยปวดมาก่อนในชีวิต แพทย์ได้ทำการเจาะเลือดพบว่าค่าไตสูง สันนิษฐานว่านิ่วในถุงน้ำดีที่หลุดไปอุดที่ท่อน้ำดี ทำให้เกิดอาการอักเสบ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษา จึงต้องแอดมิตโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนนี้ จำเป็นต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่ง และต้องยกเลิกงานในช่วงนี้