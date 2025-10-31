วีณา เข้าสักการะพระพันปีหลวง ตั้งใจเข้ามาถวายความอาลัย ยงเป็นต้นแบบนำผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก

วีณา เข้าสักการะพระพันปีหลวง เผยตั้งใจเข้ามาถวายความอาลัย มองเป็นต้นแบบในการนำผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินกลาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. มีประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์สีดำ ทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
บริเวณโดยรอบที่จัดไว้ให้ประชาชนเดินทางเข้ามามีการดูแลทางการแพทย์จากทางศูนย์เอราวัณ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาคอยดูแลความสะดวกและความปลอดภัย และมีอาหารรวมถึงเครื่องดื่มคอยบริการให้อย่างครบครัน
ต่อมาเวลา 15.00 น. นางสาวปวีณา ซิงห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2568 ได้เดินทางเข้ามาร่วมสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ตนเองตั้งใจเดินทางเข้ามาเพื่อถวายความอาลัย และตนมองว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นต้นแบบอย่างที่ดีในชีวิต ซึ่งท่านก็มีพระราชกรณียกิจ หลายอย่างที่ส่งเสริมให้เด็กในชุมชนและผู้หญิงมีอาชีพที่ดี รวมถึงส่งเสริมผ้าไทย
นางสาวปวีณา กล่าวต่อว่า ตนเองอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำในแบบเดียวกันแม้อาจจะไม่มากมายเท่ากับท่าน แต่ตนในฐานะตัวแทนของประเทศไทยก็อยากจะทำให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่าต้นแบบที่นำมาใช้มีอะไรบ้าง นางสาวปวีณา กล่าวว่า ตนเองไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมาก และคุณแม่ของตนก็ไม่ได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ การที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้กับผู้หญิงในชุมชนได้ประกอบอาชีพในการทำผ้าไหมไปสู่สายตาชาวโลก ตนจึงนำส่วนนี้มาเป็นต้นแบบให้กับตนเองด้วย
ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. และเปิดให้เข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 09.00-21.00 น.