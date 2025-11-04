มิ้วกี้ ไปรยา ขอบคุณทุกความห่วงใย ลั่น เกือบไม่รอด ติดเชื้อในกระแสเลือด รู้ตัวไม่ไหวแต่ใจสู้มาก
หลังจากที่ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มิ้วกี้-ไปรยา ถูกส่งตัวเข้าห้องไอซียูด่วน เนื่องจากป่วยหนัก มีอาการหนาวสั่น ปวดหัว ตัวร้อน ความดันต่ำมาก และไข้ขึ้นสูง ซึ่งเกิดจากติดเชื้อในกระแสเลือด อีกทั้งเจ้าตัวยังได้ออกมาโพสต์เศร้าว่า อาจจะเป็นโพสต์สุดท้ายของตน ทำเอาแฟนๆ เป็นห่วงกันอย่างมาก ล่าสุดมิ้วกี้ มาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ ละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ณ โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา ก็ได้อัพเดตอาการป่วยให้ฟังว่า
“หนูติดเชื้อในกระแสเลือด ตอนแรกคุณหมอไม่กล้าบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือด เพราะว่าคุณหมอคิดว่ากลัวว่าหนูจะกลัว คุณหมอก็เลยบอกว่าค่าอักเสบของเลือดมีปัญหาแต่จริงๆ แล้วคุณหมอมาเฉลยอีกวันหนึ่งว่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ว่าคืนนั้นคืนที่ผลเลือดออกหนูเข้าห้อง ICU เลยแล้วก็วันนั้นคิดว่าไม่รอดแล้ว”
“รู้ว่าไม่ไหวแล้วแต่ใจสู้มาก เพราะว่าตอนนั้นร่างกายหนูเหมือนจะหลับไปประมาณ 3 รอบแล้ว ใจหนูสู้มาก หนูก็ลืมตาสู้ขึ้นมา เสร็จแล้วหนูก็เริ่มมองไปที่เพดานโรงพยาบาล มันก็ค่อยๆ หมุนแบบช้าๆ แล้วหนูก็รู้สึกว่าเหมือนตามันจะหลับลงอีกแล้วตัวมันชาไปหมดเลย ตอนนั้นไข้ 40 เลย แล้วเหมือนร่างกายมันสู้กับไวรัสหนักมากตอนนั้น หนูก็เลยหันไปถามพยาบาลว่าพี่ได้ฉีดยาอะไรให้หนูหรือเปล่า เพราะว่าตอนนั้นคือถ้าหนูหลับตาหนูมีสิทธิ์ที่จะหลับไปเลย เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฉีดยาอะไรให้หนูเลย แล้วมันก็จะมีเฮือกสุดท้ายแบบที่ตาจะปิด หนูก็สู้ด้วยการลืมตาขึ้นมาอีก 1 ครั้ง หนูคิดว่าถ้าครั้งนั้นหนูไม่เลือกที่จะลืมตาอาจจะไม่รอด”
หนูยังขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ว่าอะไรก็ตามยังทำให้หนูพูดได้ ตอนแรกคุณหมอเขาบอกว่าให้เอาโทรศัพท์ไปไว้ไกลๆ แต่หนูก็ขออนุญาต หนูบอกว่าหนูขอโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวหนู เผื่อว่ามันเกิดอะไรฉุกเฉิน เพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับหนูเลย ห้องไอซียูเข้าไม่ได้ หนูบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนู หนูยังได้โทรหาแม่ว่าเราไปแล้วนะ พอหลังจากที่ออกมาจากห้องนั้นก็โทรลาทุกคนเลย”
“หนูอยู่ห้องไอซียูประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ได้ออกมาคืนนั้นเลย แต่ว่าต้องเฝ้าดูอาการตลอดทั้งคืน หนูนอนโรงพยาบาลไปประมาณ 5 คืน”
“หนูก็โทรบอกลา โทรหาคุณแม่ก่อน แล้วก็โทรหาน้องกาเนส แล้วก็โทรหาเตยยี่ แล้วก็โทรหากันเนอร์ ก็มีแค่ 4 คนที่โทรไป ทุกคนก็ตกใจ”
“สำหรับตอนนี้ก็ยังกินยาฆ่าเชื้ออยู่ ซึ่งสาเหตุที่เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดคุณหมอบอกว่าเกิดจากอากาศ ฝน ดิน ซึ่งตอนนั้นหนูงงมาก หนูคิดว่าหนูเป็นหวัด แต่ว่าหนูไม่มีน้ำมูกเลย แล้วก็เทสโควิด เทสไข้หวัดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์อะไรอย่างนี้ไม่มีเลย”
“ซึ่งก็ถือว่าป่วยหนัก หนูเกือบตายเลย เกือบเอาชีวิตไม่รอด คือวันนั้นที่โพสต์ใน ไอจี หนูคิดว่าถ้าโพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้ายอย่างน้อยแฟนๆ ก็ยังเห็นโพสต์ของเราโพสต์สุดท้าย”
หลายคนมองว่าที่เราออกมาโพสต์ในไอจีมันเป็นคอนเทนต์ มองว่าอาการหนักแล้วทำไมยังโพสต์ร่ายยาวได้อีก?
“ให้หลานสาวเขียนให้ เหมือนเรานอนอยู่บนเตียงแล้วเราก็บอกเขาว่าช่วยเขียนให้หน่อย ให้เขาช่วยพิมพ์ให้ เราก็บอกว่ารูปเลือกไว้แล้ว คือวันนั้นไปเป็นวิทยากรให้ม.กรุงเทพ รูปมันมีอยู่แล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่าให้เขาโพสต์ไว้ให้เผื่อว่าโพสต์นี้สมมุติว่าเราไม่ไหวในระหว่างที่การรักษา อย่างน้อยแฟนๆ ก็ยังได้เห็นโพสต์สุดท้ายของเรา”
รู้สึกยังไงที่ขยับตัวก็โดนเมาธ์ว่าเป็น คอนเทนต์หมดเลย?
“ถ้าเรื่องนี้ไม่เสียใจ เพราะว่าหนูยังไม่คิดเลยว่าจะมีคนคิดอย่างนี้ เพิ่งรู้จากพี่ๆ นี่แหละ ไม่ได้คิดเลย”
ตอนนี้แข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว?
“80% แล้วค่ะ”
กลับมาทำบุญหนัก?
“ก็เมื่อเช้ามีพระรูปหนึ่งมาบ้าน ก็เป็นพระที่นับถือมากๆ ท่านก็มาบ้าน ท่านก็บอกว่ามึงยังไม่ตายหรอก เขายังไม่เอามึงไปหรอก มึงยังต้องอยู่สร้างประโยชน์ให้คนอื่นอีกเยอะ ก็เลยคิดว่าโอเคค่ะ แต่ก็เกือบอยู่นะ”
แต่ว่าตอนนี้ต้องมีระมัดระวังอะไรไหม?
“หนูคิดว่าอยากให้ทุกคนตอนนี้ระวังสุขภาพ เพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคมันเยอะมาก ซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันมาทางไหน ล่าสุดเห็นเขาบอกว่าพี่หนุ่ม กรรชัยก็เป็น เพราะเราไม่รู้เลยว่าเชื้อโรคมันจะมาทางไหน”
แล้วคุณหมอห้ามอะไรไหม?
“คุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเลย ดีมากที่คุณหมอไม่ได้ห้าม (แอลกอฮอล์?) ไม่ได้ห้าม”
ฝากบอกอะไรกับคนที่เป็นห่วงไหม?
“ขอบคุณมากๆ เลยนะคะที่ทุกคนเป็นห่วง ดีใจมากๆ แล้วก็ขอบคุณที่ได้มาเจอกับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ดีใจมากๆ เลย ดีใจสุดๆ ไปเลย”