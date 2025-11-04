บอย ถกลเกียรติ ย้อนรำลึกถึงความประทับใจ พระพันปีหลวง เสด็จฯทอดพระเนตรละครเวที 3 เรื่อง

‘บอย ถกลเกียรติ’ ย้อนรำลึกถึงความประทับใจ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ เสด็จฯ ทอดพระเนตรละครเวที 3 เรื่อง
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับ บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เจ้าพ่อละครเวทีของเมืองไทย ที่ล่าสุดได้มาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” วันนี้ (4พ.ย.68) ณ โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา ก็ได้กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ครั้งนึงได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรละครเวทีของตนเองถึง 3 เรื่อง สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ย้อนถามถึงความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงเคยเสด็จมาชมละครเวทีของเราด้วย?
“ยังคิดถึงวันนั้นอยู่ครับ วันที่ 10 มกราคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จมาที่โรงละครแห่งนี้เพื่อทอดพระเนตรละครเวทีสี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล ยังจำโมเมนต์ได้เลยว่ารับเสด็จอยู่ตรงนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆ”
“แล้วท่านก็พูดคุยกับเราแบบชื่นชม บอกว่าสนุกมากดีมาก ชื่นชมนักแสดงทุกคน ได้พูดคุยกับนักแสดงหลังจากการแสดงด้วย เราก็ยังระลึกถึงบรรยากาศนั้นอยู่ตลอดเวลา รู้สึกใจหายกับการสวรรคต แต่เราก็มีความรู้สึกดีๆ ที่ยังคงอยู่กับเราอยู่ตลอดไป”
“จริงๆ นอกจากสี่แผ่นดินแล้ว ก่อนที่เราจะมีโรงละครแห่งนี้ ท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรละครเวทีเรื่องแรกของผมคือวิมานเมือง ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตอนนั้นเป็นปีพ.ศ.2540 ท่านก็ชื่นชอบ หลังจากนั้นละครเวทีเรื่องบัลลังก์เมฆท่านก็เสด็จอีก ท่านเสด็จมาทอดพระเนตรละครเวทีของเรา 3 เรื่อง ถือเป็นความทรงจำของเราที่ไม่มีวันลืม”
“สิ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากๆ ก็คือท่านเสด็จมาเพื่อเอ็นจอย เพื่อมาดูว่าประชาชนเขามีความสุขกับอะไร ผมจำได้ว่าตอนที่ทำวิมานเมืองครั้งแรกมันจะมีฉากที่เป็นบาร์มีผู้หญิงมาเต้น ตอนนั้นก็มีคนบอกว่าต้องลดทอนลงหน่อยไหมในวันที่ท่านเสด็จ ผมก็เลยไปถามท่านผู้หญิงที่ใกล้ชิดท่านว่าต้องลดไหม ท่านบอกว่าไม่ต้อง ท่านอยากเห็นว่าคนดูทั่วไปดูอะไรยังไง แล้วท่านจะเอ็นจอยและสนุก เพราะฉะนั้นไม่ต้องลด เราก็รู้สึกปลาบปลื้มตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากและสบายมาก เวลาท่านพูดกับเราก็คือยิ้มตลอดเวลา