แห่ชม ‘เคียร์’ แข้งกัปตันเดนมาร์ก หนึ่งในฮีโร่ช่วยชีวิต ‘อีริกเซ่น’ ปมวูบหมดสติในสนาม

แห่ชม ‘เคียร์’ แข้งเดนมาร์ก หนึ่งในฮีโร่ช่วยชีวิต ‘อีริกเซ่น’ ปมวูบหมดสติในสนาม

จากกรณีที่เกิดเหตุระหว่างเกมยูโร 2020 กลุ่มบี คู่ระหว่าง “โคนม” เดนมาร์ก กับ ฟินแลนด์ ที่พาร์เก้น สเตเดียม กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เมื่อคืนวันที่ 12 มิถุนายน เมื่อจู่ๆ คริสเตียน อีริกเซ่น กองกลางของเดนมาร์กล้มฟุบลงไปในสนาม ก่อนได้รับการปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาล กระทั่งมีรายงานว่าฟื้นได้สติ และอาการมีทิทางที่ดีนั้น

โดยนอกจากทีมแพทย์ที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วนั้น โลกโซเชียลต่างชื่นชมซิมง เคียร์ แข้งกัปตันทีมเดนมาร์ก ซึ่งเป็นคนแรกๆ ที่รุดเข้าไปช่วยอีริกเซ่น ทั้งพยายามช่วยไม่ให้อีริกเซ่นกัดลิ้นตัวเองขณะมีอาการคล้ายชักเกร็ง รวมถึงเรียกเพื่อนร่วมทีมมาช่วยกันยืนเป็นกำแพงรอบๆ บังไม่ให้กล้องถ่ายทอดสดหรือกล้องของแฟนบอลซึ่งอาจถ่ายติดภาพที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยเข้าไปปลอบใจภรรยาของอีริกเซ่นที่ช็อกและตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว

โดย Angelo Mangiante นักข่าวของสกายสปอร์ตส์ ระบุว่า กัปตันและฮีโร่ ซิมง เคียร์ ก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไป เขาได้ดูแลส่วนลำคอ เคลียร์ทางเดินหายใจ และช่วยทำ CPR ซึ่งนี่มีส่วนช่วยเซฟชีวิตของอีริกเซ่นเลยก็ว่าได้ เขาคือวีรบุรุษ นอกจากนี้เคียร์ยังพยายามปลอบใจภรรยาของอีริกเซ่นให้เข้มแข็ง สะเทือนอารมณ์มากๆ เป็นชายที่สุดยอดมาก ภูมิใจในตัวนายสุดสุด

ขณะที่ Piers Morgan นักข่าวดังของอังกฤษ ระบุว่า เคียร์ พยายามทำให้มั่นใจว่าอีริกเซ่นจะไม่กัดลิ้นตัวเองขณะที่หมดสติ แถมยังบอกให้เพื่อนร่วมทีมมายืนเป็นเกราะกำบังรอบๆอีก ปลอบภรรยาของอีริกเซ่นที่กำลังอยู่ในภาวะหวั่นกลัวกับอาการของอีริกเซ่น และได้นำเพื่อนร่วมทีมกลับเข้าสู่เกม นายคือฮีโร่

Captain and hero: Simon Kjaer.

Before the medics got there he secured his neck, cleared the airways and started CPR. Could have saved #Eriksen’s life. Act of heroism.

Kjaer trying to keep also Cristian’s wife strong, is very emotional.

What a man. 💪

So proud of you 🙏♥️ pic.twitter.com/eOFOMksODe — Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 12, 2021

Denmark’s captain ⁦@simonkjaer1989⁩ ensured Eriksen didn’t swallow his tongue when he was unconscious, gave him CPR, told the squad to form a protective shield around him, consoled Eriksen’s horrified wife & has now led his team back into the game. You, sir,⁩ are a hero. pic.twitter.com/ih3qJm1x7s — Piers Morgan (@piersmorgan) June 12, 2021

I think we all wonder how we’ll react in a crisis situation… And until it happens, you’ll never really know. Simon Kjær now knows. Hero. pic.twitter.com/IkBB39qAWH — Joe Crann (@YesWeCrann) June 12, 2021

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ช็อก! ‘อีริกเซ่น’ ล้มฟุบกลางสนาม ต้องเรียกแพทย์ปั๊มหัวใจด่วน

– สัญญาณดี! ‘อีริกเซ่น’ ได้สติแล้วหลังฟุบในสนาม ศึกยูโร 2020

– ‘คริสเตียน อีริกเซ่น’ ความหวังสูงสุดของทัพโคนม

– แพทย์โรคหัวใจ อธิบายอาการ ‘อีริกเซ่น’ ปมล้มหมดสติในสนามระหว่างแข่งยูโร 2020