ไร้น้ำใจนักกีฬา! ดูกันชัดๆ แฟนบอลอังกฤษส่องเลเซอร์เข้าตา ‘ชไมเคิล’ ตอนเซฟจุดโทษ (คลิป)

กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงสำหรับแฟนบอล “สิงโตคำราม” อังกฤษ แม้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ศึกยูโร 2020 ด้วยการเอาชนะ เดนมาร์ก ช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 หลังจากเสมอกันในเวลา 90 นาที 1-1 ที่เวมบลีย์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อเช้ามืดวันที่ 8 กรกฎาคมตามเวลาเมืองไทย

ประตูชัยของพลพรรคสิงโตคำราม เกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษ และเป็นการซัดจุดโทษ แต่เกิดเหตุการณ์เป็นจังหวะที่ แคสเปอร์ ชไมเคิล กำลังป้องกันประตูจากลูกยิงจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่ 104 ของ แฮร์รี่ เคน ได้มีแสงสีเขียว มาอยู่ใกล้บริเวณดวงตาผู้รักษาประตูทีมชาติเดนมาร์ก แม้การกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับชไมเคิล แต่แฟนฟุตบอลเดนมาร์ก รวมถึงอังกฤษเองก็ได้ออกมาวิจารณ์เหตุการณ์นี้บนโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเอาซะเลย พร้อมเรียกร้องให้มีการแบนผู้กระทำความผิดไม่ให้เข้าสนามฟุตบอลตลอดชีวิต

สแตน คอลลีมอร์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ กล่าวว่า “ถ้าใครยิงแสงปากกาเลเซอร์ที่ ชไมเคิล พวกเขาต้องแบนตลอดชีวิต”

Here you can see how the green laser is pointed at Kasper Schmeichel just before the penalty kick pic.twitter.com/6w5s43rjuY

