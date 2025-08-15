ครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก และการก่อตั้งสหประชาชาติ

โครงการริเริ่มสันติภาพของเยาวชนโลก
ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกและการก่อตั้งสหประชาชาติ
80 ปีที่ผ่านมาเมื่อเผชิญหน้ากับพลังอันชั่วร้ายและมืดมนของฟาสซิสต์ ผู้คนจากหลากหลายประเทศ สัญชาติ ระบอบสังคม และอุดมการณ์ ต่างรวมตัวกันและเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อชัยชนะของความยุติธรรมและสันติภาพ จึงเป็นการเปิดประตูสู่การฟื้นฟูระเบียบหลังสงครามและการแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ
ในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดสันติภาพและการพัฒนา และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อารยธรรมทางวัตถุของมนุษย์เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ระดับของการเชื่อมต่อระดับโลกมีความใกล้ชิดมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และมนุษยชาตินับวันยิ่งกลายเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
ในวันนี้ 80 ปีให้หลังการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบศตวรรษกำลังเร่งตัวขึ้น การเปลี่ยนแปลงในโลก ยุคสมัย และประวัติศาสตร์กำลังดำเนินไปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน มนุษยชาติกำลังยืนอยู่บนทางแยกของความสามัคคีหรือความแตกแยก การเจรจาหรือการเผชิญหน้า ชัยชนะของทุกฝ่ายหรือผลรวมเป็นศูนย์อีกครั้ง
ในฐานะตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ เราตระหนักดีถึงคุณค่าของสันติภาพและภาระหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ มนุษยชาติจะมีอนาคตที่สดใสได้ก็ด้วยการทะนุถนอมสันติภาพและธำรงความสามัคคีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอประกาศ “โครงการริเริ่มสันติภาพของเยาวชนโลก” อย่างเป็นทางการ เพื่อเรียกร้องให้เยาวชนทั่วโลกร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องสันติภาพ ส่งเสริมการพัฒนา และสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า
เราขอเรียกร้องว่าเยาวชนต้องเป็นผู้ปกป้องสันติภาพโลก ประวัติศาสตร์ไม่อาจบิดเบือนได้ ความยุติธรรมต้องได้รับการธำรงไว้ และสันติภาพต้องได้รับการพิทักษ์ไว้ เยาวชนจากทุกประเทศควรเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ทะนุถนอมและปกป้องสันติภาพด้วยการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ต่อต้านสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบ และต่อต้านลัทธิเอกภาคีนิยม ลัทธิอำนาจนิยม และลัทธิกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบ ต้องร่วมกันปกป้องชัยชนะของสงครามโลกครั้งที่สอง ร่วมธำรงระบบระหว่างประเทศโดยมีสหประชาชาติเป็นแกนหลัก และระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักพหุภาคีอย่างแท้จริง และอุทิศพลังเยาวชนของตนเพื่อปกป้องสันติภาพโลก
เราขอเรียกร้องว่าเยาวชนต้องเป็นผู้บุกเบิกในการส่งเสริมการเรียนรู้อารยธรรมร่วมกัน การรักษาสันติภาพโลกต้องอาศัยการสร้างรากฐานทางอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับแรก เยาวชนจากทุกประเทศควรยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของอารยธรรมบนพื้นฐานของความเท่าเทียม การเรียนรู้ร่วมกัน การเจรจาอย่างปิดกว้าง และควบคุมต้องก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยน ต้องก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างต่างอารยธรรมด้วยการแลกเปลี่ยน ก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน และก้าวข้ามความรู้สึกที่ว่าอารยธรรมตนเหนือกว่าคนอื่นด้วยการอยู่ร่วมกัน พวกเราควรนำภูมิปัญญาทุ่มเทปัญญาและพลังของเยาวชนมาใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองระหว่างอารยธรรมที่หลากหลาย และเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนจากทุกประเทศ
เราขอเรียกร้องว่าเยาวชนต้องเป็นผู้สนับสนุนความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ การพัฒนาคือรากฐานสำคัญของสันติภาพ เยาวชนจากทุกประเทศควรยึดมั่นในหลักการความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และการพัฒนาร่วมกัน ใช้ประโยชน์จากกลไกพหุภาคีและทวิภาคี รวมถึงเวทีระดับภูมิภาคเพื่อกระชับและขยายความร่วมมือของเยาวชน และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 และผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดว่าด้วยอนาคต เพื่อช่วยเติมพลังเยาวชนให้ก้าวข้ามปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลของโลก และบรรลุการพัฒนาทั่วโลกที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
เราขอเรียกร้องว่าเยาวชนต้องเป็นผู้ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แม้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำโอกาสสู่สันติภาพโลก แต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทาย เยาวชนจากทุกประเทศควรเป็นผู้ผิดชอบในสาขาที่กำลังเติบโต เช่น ปัญญาประดิษฐ์ พวกเราควรส่งเสริมประโยชน์ของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับมวลมนุษยชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครอบคลุม พวกเราควรนำเสนอแนวทางของเยาวชนในการพัฒนาธรรมาภิบาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก และสร้างอนาคตของโลกที่ครอบคลุม ยุติธรรม และยั่งยืน
เมื่อ 80 ปีก่อนบรรพบุรุษของเราได้ใช้ความสามัคคีเพื่อส่องสว่างความมืดมิด และ 80 ปีหวัง เยาวชนจะเป็นผู้กำหนดอนาคตด้วยการปฏิบัติ เราจะใช้วาระครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกและการก่อตั้งสหประชาชาติเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ “ร่วมกันเพื่อสันติภาพ” และร่วมมือกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ