|ที่มา
|นสพ.มติชนรายวัน
|ผู้เขียน
|ศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์
|เผยแพร่
คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : สะพานยาวสุดเวียดนาม เมกะโปรเจ็กต์กระตุ้นเศรษฐกิจ
เวียดนามวางแผนที่จะสร้างสะพานที่ยาวที่สุดของเวียดนาม ที่ยาวถึง 18 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดก่าเมา Ca Mau กับเกาะฮอนกว๋าย Hon Khaoi เกาะที่ตั้งอยู่ปลายสุดของประเทศ และที่ผ่านมาเคยถูกปิดเป็นเขตทหารมาโดยตลอด
โครงการสะพานที่ยาวที่สุดของเวียดนามนี้ จะเป็นสะพานที่มี 4 ช่องจราจร ใช้งบประมาณในการสร้างถึง 25.7 ล้านล้านด่อง หรือราว 32,000 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี 2028
โดยโครงการนี้ มีชื่อว่า โครงการฮอนกว๋าย ที่จะไม่ได้มีเพียงแค่สะพานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่บนเกาะ ที่จะมีท่าเทียบเรือราว 1,000 เมตร รองรับเรือขนาดใหญ่ได้ราว 200,000 – 300,000 ตัน และรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ปีละ 20 ล้านตันเลยทีเดียว ซึ่งหากพัฒนาเต็มรูปแบบ ท่าเรือแห่งนี้จะขยายครอบคลุมพื้นที่ถึง 6.86 ตารางกิโลเมตร พร้อมด้วยท่าเทียบเรือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าของเหลวและก๊าซ ที่จะสร้างคู่ขนานกันไปกับทางด่วน ก่าเมา-ตั๊ดมุ่ย ระยะทาง 80 กิโลเมตร ที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2028 เช่นกัน
เมื่อสร้างเสร็จครบทั้ง 3 เมกะโปรเจ็กต์ คือ สะพาน ท่าเรือ และทางด่วน จะทำให้เวียดนามมีเครือข่ายที่เชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อจากชายแดนเหนือจรดปลายสุดทางใต้ ซึ่งการพัฒนานี้ ไม่เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการค้าและการท่องเที่ยว แต่ยังเสริมความแข็งแกร่งด้านกลาโหมและความมั่นคงในพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศสายสำคัญโดยตรง
สำหรับสะพานที่ยาวที่สุดตอนนี้ของเวียดนาม คือสะพานต่านหวู่-หลักฮวีเอิน เมืองไฮฟอง ที่ยาว 5.44 กิโลเมตร หากสะพานแห่งใหม่นี้สร้างเสร็จ ยาว 18 กิโลเมตร นอกจากจะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเวียดนามแล้ว ยังจะกลายเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในอันดับ 3 ของอาเซียนเลยทีเดียว