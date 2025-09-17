|ที่มา
|นสพ.มติชนรายวัน
|ผู้เขียน
|ศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์
|เผยแพร่
แกะรอยต่างแดน : ตึกพลังงานสีเขียว100%ที่ชิงเต่า ตึกปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งแรกในโลก
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน มีการเปิดตัวอาคารสำนักงานที่ได้ชื่อว่า ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาเลย หรือ “อัลตร้า ซีโร่ คาร์บอน”
โดยอาคารแห่งนี้ สูง 117 เมตร เป็นของบริษัท TELD New Energy Co หนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าใหญ่ของจีน
อาคารแห่งนี้ออกแบบมา ใช้พลังงานสีเขียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ใช่แค่เพียงติดแผงโซลาร์บนดาดฟ้าแบบอาคารทั่วไป แต่ผนังด้านที่หันไปทางทิศตะวันออก ใต้ และตะวันตก จะเป็นผนังกระจกที่ฝังแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด เพื่อช่วยในการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ลดการสูญเสียพลังงานจากการแปลงไฟ
อาคารนี้ จะใช้ไฟฟ้าวันละประมาณ 6,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และแผงโซลาร์ที่ฝังในผนังสามด้าน จะช่วยผลิตไฟฟ้าได้ราว 25 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการใช้ทั้งหมดต่อวัน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เกือบ 500 ตันต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีการใช้แบตเตอรี่จากรถยนต์ไฟฟ้าที่ปลดระวางแล้ว (EV batteries) จำนวน 14 ก้อนไว้เก็บพลังงานสำรอง ทั้งพลังงานส่วนเกินจากโซลาร์และไฟฟ้าจากกริดในช่วง off-peak (ที่ค่าไฟหรือเงื่อนไขใช้ไฟฟ้าต่ำ) ซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ 0.22 หยวนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพื่อเอามาใช้ในช่วงที่ความต้องการไฟสูง หรือช่วงที่มีแดดน้อย เช่น กลางคืนหรือวันเมฆครึ้ม
ภายในอาคาร มีการติดตั้ง “ไมโคร-เซ็นเซอร์” เกือบ 24,000 ตัว ที่สามารถตรวจจับคนเข้าออก เปิด-ปิดไฟ แอร์ ลิฟต์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทำงานเมื่อจำเป็น ลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น
อาคารนี้ยังมีที่จอดรถแนวตั้ง แบบอัตโนมัติความเร็วสูง ซึ่งรถยนต์จะถูกเคลื่อนย้ายไปจอดในจุดที่กำหนดภายในเวลา ประมาณ 35 วินาที ด้วยระบบรางและระบบควบคุมเกียร์ที่แม่นยำ และมีเทคโนโลยี Vehicle-to-Grid (V2G) คือรถยนต์ไฟฟ้าที่จอดอยู่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของอาคาร เพื่อนำไฟกลับมาใช้ในอาคารได้
อวี๋ เต๋อเซียง ประธานบริษัท TELD New Energy กล่าวว่า เพียงแค่การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว ก็สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 2,500 ตันต่อปี และการนำระบบดิจิทัล ร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆ มาใช้ ช่วยลดต้นทุนการลงทุนลงราว 20-30% เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขึ้นประมาณ 30% และลดการใช้พลังงานโดยรวมลงประมาณ 30 % เลยทีเดียว