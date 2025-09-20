|ผู้เขียน
|แคเธอรีน หว่อง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
|เผยแพร่
‘STRONG @ 60’ 60ปีสัมพันธ์ ‘สิงคโปร์-ไทย’ มุ่งสู่การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตใหม่
วันนี้เป็นวันครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสิงคโปร์และไทย ปี 2568 นับเป็นปีพิเศษสำหรับสิงคโปร์ที่เฉลิมฉลองสองหมุดหมายสำคัญ ทั้งวาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย และการครบรอบ 60 ปีวันชาติสิงคโปร์ โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ได้ให้การรับรองเอกราชของสิงคโปร์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2508
ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้สร้างความร่วมมือที่มั่นคงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศ การค้า การศึกษา ตลอดจนความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือน ความร่วมมือทวิภาคีของเราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ธีมในการเฉลิมฉลองปีนี้คือ “สิงคโปร์–ไทย: การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตใหม่” หรือในชื่อย่อว่า STRONG @ 60 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพของมิตรภาพ ทั้งยังสะท้อนความปรารถนาของสองประเทศที่จะยกระดับความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำถึงจุดแข็งที่เสริมกันของทั้งสองประเทศ และการสร้างหุ้นส่วนที่มุ่งสู่อนาคตร่วมกัน กิจกรรมเฉลิมฉลองที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดขึ้นตลอดปี ล้วนสะท้อนถึงความหลากหลายและความลึกซึ้งของความสัมพันธ์อันรอบด้าน
เราเริ่มต้นปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้ด้วยการจัดการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ โดยผู้ชนะคือศิลปินสาวชาวไทยมากฝีมือ ผู้ได้ถักทอสัญลักษณ์สิงโตและช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของสิงคโปร์และไทยตามลำดับ เข้ากับตัวเลข “60” ตราสัญลักษณ์นี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนาน มั่นคง และรอบด้านระหว่างสิงคโปร์กับไทย
พวกเรามีความปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นเกียรติในงานเลี้ยงวันชาติของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 การเสด็จของพระองค์มีความพิเศษยิ่ง และสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นที่สิงคโปร์ให้ความสำคัญต่อพระบรมวงศานุวงศ์และราชอาณาจักรไทย
ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเสาหลักสำคัญของความสัมพันธ์ของเรา การจัดประชุม Singapore Regional Business Forum ครั้งที่ 9 ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม 2568 ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีแก่นสาร การประชุมดังกล่าวได้รวบรวมผู้นำทางธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายจากสิงคโปร์ ไทย และประเทศอื่นๆในภูมิภาค มาร่วมกันสำรวจโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน อีกทั้งยังมีการลงนามในข้อตกลงการดำเนินงาน (Implementation Agreement – IA) เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต ซึ่งนับเป็น IA ฉบับแรกของสิงคโปร์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และถือเป็นก้าวสำคัญด้านความร่วมมือทวิภาคีเรื่องสภาพภูมิอากาศ
ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญ สถาบันทางการทหารของเรามีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางในทุกระดับ ทั้งกองทัพของเราก็ร่วมฝึกซ้อมเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ได้จัดงานเลี้ยงบนเรือ RSS Endeavour ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกชั้น Endurance ของกองทัพเรือสิงคโปร์ ณ ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อีกทั้งในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน กองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทยยังได้ร่วมกันเปิดตัวตราสัญลักษณ์ที่หางเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศสิงคโปร์ ในพิธีเปิดการฝึก Air Thai Sing ณ ฐานทัพอากาศโคราช
หัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีอยู่ที่สายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ อิทธิพลและวัฒนธรรมไทยสามารถพบเห็นได้มากมายในสิงคโปร์ และในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน ในเดือนเมษายน 2568 สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ได้จัดงานเปิดรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ Baby Hero ซึ่งเป็นผลงานร่วมสร้างระหว่างสิงคโปร์–ไทย ที่ถ่ายทอดสัญลักษณ์และเรื่องราวคุ้นเคยของทั้งสองชาติ ดิฉันเชื่อว่าภาพยนตร์ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องนี้จะนำไปสู่โอกาสการร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นระหว่างอุตสาหกรรมบันเทิงของทั้งสองประเทศ
ในเดือนสิงหาคม 2568 ยังมีการจัดงานมหกรรมการศึกษาสิงคโปร์ในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษา เราจะยังคงผลักดันความร่วมมือด้านนี้ต่อไป เพราะการศึกษาเปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งไทยและสิงคโปร์ได้ขยายมุมมองและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน
เรายังได้พยายามนำเสนอถึงมรดกร่วมและมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างสิงคโปร์และไทยผ่านทางอาหาร สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์มีเกียรติได้ร่วมงานกับโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ รังสรรค์ประสบการณ์ด้านอาหารโดยเชฟชื่อดังระดับโลกชาวสิงคโปร์ วิลเมนท์ เหลียง (Willment Leong) และเชฟชาวไทยแห่งห้องอาหารศาลาทิพย์ ญาณวิทย์ ธีรสมบูรณ์กุล เพื่อถ่ายทอดการผสมผสานของอาหารและประเพณีการทำอาหารของสองประเทศในเดือนกันยายน 2568 นอกจากนี้ ร้านอาหารหลายแห่งในไทย อาทิ Jumbo Seafood, TWG Tea, Ping’s Restaurant, Oh Jackie! และ Powerpuff Bangkok ยังได้บรรจุเมนูอาหารสิงคโปร์ไว้ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน การร่วมมือเหล่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความใกล้ชิดที่ทั้งสองประเทศและประชาชนมีร่วมกัน ทั้งในด้านอาหาร รสชาติ และมิตรภาพ
ท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความร่วมมือที่ยืนยาวและมั่นคงถือเป็นสิ่งสำคัญ สิงคโปร์และไทยเป็นมิตรแท้ที่จะเดินหน้าร่วมมือกันต่อไปในด้านใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืน ความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคที่รออยู่เบื้องหน้า และร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าและสดใสกว่าในอีก 60 ปีข้างหน้าและต่อๆ ไป