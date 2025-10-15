|ที่มา
|นสพ.มติชนรายวัน
|ผู้เขียน
|ศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์
|เผยแพร่
คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : ส่งต่อสิ่งของจากเส้นผม จากพิพิธภัณฑ์เส้นผมลีลา
ที่เมืองอินดีเพนเดนซ์ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่แห่งหนึ่ง ชื่อ พิพิธภัณฑ์เส้นผมลีลา ที่เปิดมานานถึง 30 ปีแล้ว
ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นผมอยู่มากมาย ตั้งแต่พวงหรีดที่ทำจากเส้นผมมนุษย์ ที่มีอายุกว่าร้อยปี หรือแม้แต่เส้นผมที่เชื่อกันว่า เป็นของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ โรนัลด์ เรแกน และเส้นผมของ มาริลีน มอนโร ดาราสาวฮอลลีวู้ดผู้ล่วงลับ ที่ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ รวมถึงเส้นผมของ ไมเคิล แจ๊กสัน นักร้องชื่อดังผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย
ลินด์ซีย์ อีแวนส์ หลานของ “ลีลา โคฮูน” เจ้าของและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เส้นผมแห่งนี้ บอกว่า ยายของเธอเป็นช่างทำผม ผู้หลงใหลในเส้นผมแบบสุดๆ และเมื่อใดที่พบสิ่งของที่เกี่ยวกับเส้นผม ก็จะซื้อมาเก็บไว้ จนเกิดเป็น พิพิธภัณฑ์เส้นผมของลีลาขึ้น ที่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะที่ทำจากเส้นผมมนุษย์โดยเฉพาะ
เมื่อ ลีลา โคฮูน ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ขณะอายุได้ 92 ปี ก็ได้ทิ้งมรดกเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไว้ให้กับหลานๆ ที่ใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่ว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อเป็นเกียรติและรักษามรดกทางจิตวิญญาณของคุณยายเอาไว้ให้ดีที่สุด
ตอนนี้ อีแวนส์ หลานสาว จึงทำหน้าที่ในการกระจายผลงานกว่า 3,000 ชิ้นไปยังพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศสหรัฐ เนื่องจากกำลังเตรียมปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ลง โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับพิพิธภัณฑ์กว่า 40 แห่ง เพื่อบริจาคสิ่งของในพิพิธภัณฑ์บางชิ้น
แต่อีแวนส์ ก็จะเก็บสิ่งของบางอย่างในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสมบัติส่วนตัวเอาไว้ด้วย เพื่อระลึกถึงยายของเธอ