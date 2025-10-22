|ที่มา
|นสพ.มติชนรายวัน
|ผู้เขียน
|ศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์
|เผยแพร่
คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : ประเทศไซปรัส กับปัญหาแมวจรจัดล้นเกาะ
ไซปรัส ประเทศเกาะเล็กๆในทะเลเมดิเตอร์เรียนตะวันออก กำลังเผชิญกับปัญหาแมวจรจัดอย่างรุนแรง เนื่องจากมีแมวอยู่บนเกาะแห่งนี้ อาจจะมากพอๆกับประชากร 1 ล้านคนบนเกาะ
ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเชื่อว่า จำนวนแมวบนเกาะจริงๆนั้น อาจจะมากกว่าที่รัฐบาลคาดไว้ถึงหลายแสนตัว
ทั้งนี้ ไซปรัสมีประวัติศาสตร์ยาวนานในฐานะประเทศที่รักแมว มีจุดให้อาหารแมว และบ้านขนาดเล็กสำหรับแมวจรจัดที่เห็นได้ทั่วไปตามทางเดินท่องเที่ยวต่างๆ
และเมื่อราว 20 ปีก่อน นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ได้ค้นพบหลักฐานที่เชื่อว่า เป็นร่องรอยของการเลี้ยงแมวที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านยุคหินใหม่ ที่มีอายุราว 9,500 ปี โดยพบโครงกระดูกแมวอยู่ใกล้กับโครงกระดูกมนุษย์ เป็นการบ่งชี้ถึงความใกล้ชิดกันขนาดไหนระหว่างมนุษย์กับแมว ที่ถึงกับต้องถูกนำมาฝังไว้ด้วยกัน
นอกจากนี้ ยังมีตำนานในศตวรรษที่ 4 ว่า นักบุญเฮเลน หลังพบกางเขตแท้จริง ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ได้พาแมวลงเรือหลายลำมายังไซปรัส เพื่อจัดการกับปัญหางูที่ระบาดบนเกาะแห่งนี้ และปัจจบัน ยังมีอารามที่ชื่อ เซนต์ นิโคลัส ออฟ แคท ซึ่งเป็นที่พักพิงของแมวจำนวนมาก จนถึงทุกวันนี้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า แมวจรจัดจะกลายเป็นปัญหาของไซปรัส แต่ด้วยความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แมวบนเกาะแห่งนี้ก็ถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปี ให้มาเที่ยวพร้อมกับดูความน่ารักของแมวจำนวนมากเหล่านี้ จนแมวบางตัว ถึงกับอ้วนท้วนสมบูรณ์ เพราะมีนักท่องเที่ยวค่อยให้อาหารอยู่เรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมของรัฐสภาไซปรัส มีการประชุมเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ดำเนินโครงการทำหมันแมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากรแมวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มงบประมาณในการทำหมันแมว จาก 100,000 ยูโรต่อปี เป็น 300,000 ยูโรต่อปี เพื่อสกัดปัญหาแมวล้นเกาะนั่นเอง