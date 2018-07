‘ทรัมป์-เมย์’ ร่วมยินดีไทยช่วย 13 หมูป่าสำเร็จ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากทีมกู้ภัยนานาชาติสามารถช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีออกมาได้ครบ 13 ชีวิตโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ทวีตข้อความแสดงความยินดี ที่ภารกิจกู้ภัยช่วย 13 ชีวิตออกจาก ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ที่จังหวัดเชียงราย ประสบความสำเร็จไปด้วยดี

นายโดนัลด์ ทรัปม์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์แสดงความยินดีกับหน่วยซีล ที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำภารกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จ

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment – all freed, great job!

