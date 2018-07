‘อีลอน มัสก์’ ขอโทษ ‘เวิร์น อันสเวิร์ธ’ ชี้ตนผิดแต่เพียงผู้เดียว

อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลา และเจ้าของบริษัทสเปซเอ็กซ์ ทวีตข้อความขอโทษ ‘เวิร์น อันสเวิร์ธ’ นักดำน้ำชาวอังกฤษที่เปิดศึกเป็นส่งครามน้ำลายระหว่างกันไปก่อนหน้านี้ ซึ่งริ่มขึ้นจากการที่อันสเวิร์ธ โจมตีการปรากฏตัวของมัสก์ ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนว่าเป็นเพียงแค่การพีอาร์ ขณะที่มัสก์ทวีตตอบโต้ โดยระบุว่านายอันสเวิร์ธ เป็นพวกชอบร่วมเพศกับเด็ก ก่อนที่มัสก์ จะลบทวีตดังกล่าวไป

ล่าสุด มัสก์ ได้ทวีตข้อความตอบกลับผู้แบ่งปันบทความที่เขียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอีลอน มัสก์ในภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวง โดยข้อความระบุว่า “อย่างที่บทความซึ่งเขียนได้ดีบอกเอาไว้คำพูดของผมมาจากความโกรธที่คุณอันสเวิร์ธพูดบางสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผม และบอกให้ผมทำกิจกรรมทางเพศกับเรือดำน้ำจิ๋ว เรือดำน้ำที่ผมสร้างขึ้นด้วยเจตนาดี และเป็นไปตามคำแนะนำของหัวหน้าทีมนักดำน้ำ”

นอกจากนี้มัสก์ยังทวีตอีกว่า “อย่างไรก็ตามการกระทำของเขาต่อผมไม่ได้เท่าเทียมกับสิ่งที่ผมทำกับเขา และดังนั้นผมต้องขอโทษไปยังคุณอันสเวิร์ธ และขอโทษไปยังบริษัทที่ผมเป็นตัวแทนในฐานะผู้นำด้วย” มัสก์ ระบุผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัว และว่า ตนขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.

— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2018