ด่วน! แผ่นดินไหวอินโดฯอีก รุนแรง7.0 แม็กนิจูด เตือนภัยสึนามิแล้ว

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอ) แถลงว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ 7.0 แม็กนิจูดขึ้นที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะลอมบ็อก ใกล้กับเกาะบาหลีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้องค์การบรรเทาวินาศภัยแห่งอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า แผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นที่ระดับความลึก 15 กิโลเมตร ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิขึ้น ทำให้จำเป็นต้องออกประกาศเตือนภัยสึนามิพร้อมกันไปด้วย

ทั้งนี้ อินโดนีเซียเพิ่งเกิดแผ่นดินไหว มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยแผ่นดินไหว ขนาด 6.4 แมกนิจูดบริเวณเกาะลอมบอก ที่อยู่ใกล้กับเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศ อินโดนีเซีย ก่อนจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกระลอก ทำให้บ้านเรือนของประชาชนจำนวนมาก

This was my experience in #bali during the #earthquake.

Worried about the #tsunami warning. Birds seem to be quite active right now.#baliearthquake pic.twitter.com/cohIoz6fKX

