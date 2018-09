เกม ออฟ โธนส์ คว้าเอ็มมี ซีรีส์ดรามายอดเยี่ยม ” ปีเตอร์ ดิงค์เลจ” คว้านักแสดงสมทบชาย

เกม ออฟ โธนส์ (มหาศึกชิงบัลลังก์) ซีรีส์ยอดฮิตแนวแฟนตาซีย้อนยุคของสถานีโทรทัศน์เอชบีโอ คว้ารางวัลซีรีส์ดรามายอดเยี่ยม จากงานประกาศผลรางวัลเอ็มมีครั้งที่ 70 ที่โรงละครไมโครซอฟท์ เธียเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายนตามเวลาท้องถิ่นในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ตรงกับเช้าวันอังคารที่ 18 กันยายนตามเวลาในไทย

ทั้งนี้รางวัลเอ็มมี่ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานบันเทิงทางด้านโทรทัศน์ มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับรางวัลออสการ์ของผลงานด้านวงการภาพยนตร์ โดยรางวัลในสาขาสำคัญที่ประกาศไปแล้ว มีดังนี้ รางวัลซีรีส์แนวคอมมิดี้ยอดเยี่ยมได้แก่ The Marvelous Mrs Maisel

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาดรามา ได้แก่ แมทธิว รีส จาก The Americans

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาดรามา ได้แก่ แคลร์ ฟอย จาก The Crown”

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาคอมมิดี้ ได้แก่ บิล เฮเดอร์ จาก Barry

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาคอมมิดี้ ได้แก่ ราเชล บรอสนาแฮน จาก The Marvelous Mrs Maisel

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สาขาดรามา ได้แก่ ปีเตอร์ ดิงค์เลจ จาก Game of Thrones

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาดรามา ได้แก่ แธนดี นิวตัน จาก Westworld

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สาขาคอมมิดี้ ได้แก่ เฮนรี วิงค์เลอร์ จาก Barry

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาคอมมิดี้ได้แก่ อเล็กซ์ บอร์สไตน์ จาก The Marvelous Mrs Maisel

รางวัล OUTSTANDING LIMITED SERIES ได้แก่ The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่ฉายเฉพาะทีวี ได้แก่ ดาร์เรน คริส จาก The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขา สาขาภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่ฉายเฉพาะทีวี ได้แก่ เรจินา คิง จาก Seven Seconds