งามหน้าอีก! ลูกค้า “อิเกีย” .ในอินเดีย เจอแมลงในเค้กช็อกโกแลต โฆษกห้างพลิ้วแค่แมลงวัน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการณ์น่าขายหน้าขึ้นอีกกับ “อิเกีย” ห้างค้าปลีกสินค้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ตกแต่งบ้านสัญชาติสวีเดน ที่สาขาในเมืองไฮเดอราบัด ซึ่งเป็นสาขาแรกของห้างอิเกียที่เปิดในประเทศอินเดีย เมื่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในห้างอิเกียโพสต์ภาพพร้อมข้อความบนทวิตเตอร์โอดครวญว่า ลูกสาวเจอแมลงอยู่ในเค้กช็อกโกแลตที่สั่งมารับประทานในร้านอาหารของห้างอิเกีย

ลูกค้ารายนี้ที่ใช้ชื่อบัญชีทวิตเตอร์ว่า Kishore2018 ได้โพสต์ภาพถ่ายและวิดีโอแสดงให้เห็นชิ้นเค้กช็อกโกแลตที่มีแมลงตัวเล็กๆอยู่ในเค้กชิ้นดังกล่าว พร้อมเขียนข้อความว่า “ผมพบแมลงในเค้กช็อกโกแลตขณะที่ลูกสาวของผมกำลังจะกินเค้กที่ห้างอิเกียวันนี้ในไฮเดอราบัด”

โฆษกของห้างอิเกียระบุในแถลงการณ์ว่านั่นเป็นแมลงวันที่อยู่บนเค้กและสุดท้ายมันก็บินไป ทว่าลูกค้ารายนี้ยืนกรานว่ามันคือแมลงที่บินไม่ได้

รายงานข่าวแจ้งว่า อิเกียสาขาไฮเดอราบัดชี้แจงว่าทางห้างกำลังดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ แต่อิเกียปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เก็บตัวอย่างเค้กไปหรือกำลังจะออกใบสั่งปรับกับทางอิเกีย

อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่มีการพบว่าอาหารของทางห้างอิเกียสาขานี้มีการปนเปื้อนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเมื่อไม่นานมานี้มีลูกค้ารายหนึ่งเพิ่งโพสต์แฉว่าพบหนอนอยู่ในจานอาหารของตนเองขณะที่เขาเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารของอิเกียสาขานี้

ข่าวดังกล่าวสั่นสะเทือนภาพลักษณ์ของห้างค้าปลีกรายใหญ่แห่งนี้ไม่น้อยในขณะที่อิเกียเองมีแผนจะเปิดสาขาของอิเกีย 25 แห่งในประเทศอินเดียภายในปีค.ศ.2025

look at the right side of the cake its moving and its not a flying insect as was suggested by IKEA manager! pic.twitter.com/fLR1u1VgM1

— Kishore2018 (@Kishore20181) 17 กันยายน 2561