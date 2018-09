ด่วน! สื่ออินโดฯ รายงานเกิด สึนามิ ที่ปาลู เกาะสุลาเวสี หลังแผ่นดินไหว 7.5 ริกเตอร์

ภายหลังจากเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 28 กันยายน สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานข่าวด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรก 7.5 แมกนิจูด ที่บริเวณเกาะสุลาเวสี ทางตอนกลางของอินโดนีเซีย โดยแผ่นดินไหวเกิดลึกลงไปราว 10 กม. และเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 รายในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ซึ่งทางการอินโดนีเซียได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะสุลาเวสีและชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียบนเกาะบอร์เนียวช่วงเวลาสั้นๆ และยกเลิก

เมื่อเวลา 19.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอินโดนีเซีย สำนักข่าว จากาต้าร์ โพสต์ รายงานว่า มีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะเกิดสึนามิ ที่ปาลู ในเขตตอนกลางของสุลาเวสี ซึ่งคาดว่าจะเป็นบริเวณปาลู แกรนด์ มอลล์ และ สุเหร่า Baiturrahman จากลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์กลางสุลาเวสี ในปาลู ยืนยันว่ามีคลื่นน้ำเกิดขึ้นจริง กับจากาตาร์โพสต์ ก่อนที่สัญญาณจะขาดไป โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว บันทึกไว้จากชั้นบนของห้างสรรพสินค้า และอ้างว่าเป็นสึนามิ โดยบันทึกภาพคลื่นน้ำที่ซัดชายฝั่งขึ้นสูง ขณะที่ผู้คนที่ยืนอยู่ชั้นบนต่างแตกตื่น

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend's family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏 pic.twitter.com/vlTmDjCp3h

— WID (@wjjeje) September 28, 2018