แม่จัสติน บีเบอร์ “ชัดเจน”ว่าปลื้มลูกสะใภ้ โพสต์อวยพรวันเกิดขอบคุณที่ได้ เฮลีย์ มาเป็น ลูกสาว

ความรักของ จัสติน บีเบอร์ นักร้องหนุ่มคนดัง กับ เฮลีย์ บอลด์วิน นางแบบสาวสวยดูท่าจะราบรื่น ผ่านฉลุย โดยเฉพาะกับทางครอบครัวของฝ่ายชายเมื่อ แพทตี้ แมลลิที คุณแม่วัย 43 ของจัสติน แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า ยินดีอ้าแขนรับเฮลีย์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว โดยได้ทวีตอวยพรวันคล้ายวันเกิดของเฮลีย์ ซึ่งมีอายุครบ 22 ปีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ““HAPPY BIRTHDAY @haileybaldwin !! I LOVE YOU!! I’m SO #THANKFUL to have you as a daughter!!!” หรือ “สุขสันต์วันเกิด @haileybaldwin !! ฉันรักเธอ และฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เธอมาเป็นลูกสาว”

ในข่าวยังระบุด้วยว่า 1 สัปดาห์ก่อนหน้าจะถึงวันเกิด เฮลีย์ได้เปลี่ยน username ในบัญชีอินสตาแกรมของเธอใหม่เป็น “Hailey Bieber” หรือ เฮลีย์ บีเบอร์ ขณะที่ในข้อมูลประวัติของเธอ ก็ระบุชื่อเธอว่า เฮลีย์ โร้ด บีเบอร์

อนึ่ง จัสติน และ เฮลีย์ ได้แต่งงานกันเงียบๆเมื่อเดือนกันยายนที่ปผ่านมา หลังจากที่นักร้องหนุ่มคนดังวัย 24 ขอหมั้นแฟนสาวนางแบบด้วยแหวนหมั้นเพชร ระหว่างไปเที่ยวพักผ่อนกันที่บาฮามาส เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม

ก่อนหน้านี้ จัสตินก็ยังได้โพสต์รูปลงไอจีระหว่างกำลังจับมือและส่งยิ้มแก่ภรรยา พร้อมด้วยข้อความใต้รูปว่า “My wife is awesome” หรือ “ภรรยาผมสุดยอด “