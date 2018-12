ชาวโตเกียวผวา ข้อความขู่ “ฆ่าหมู่” ที่สถานีรถไฟโตเกียว

กลายเป็นที่หวาดผวาของชาวโตเกียว หลังจากมีคนทวีตข้อความขู่ว่า จะฆ่าหมู่คน โดยเฉพาะผู้หญิง 10 คน ที่สถานีโตเกียว ระหว่างวันที่ 13 -14 ธันวาคม โดยมีเฟซบุ๊กของผู้ที่ใช้ชื่อว่า Rujirat Gift Arthy โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมว่า

“ข่าวด่วน‼️] มีคนทวีตขู่ว่าจะฆ่าหมู่คนโดยเฉพาะผู้หญิง 10 คนที่สถานีโตเกียววันที่ 13-14 ธันวาคมนี้ ขณะนี้แอคเคาน์ Twitter ถูกปิดแล้ว ฝ่ายตำรวจเองก็เตรียมการป้องกันเต็มที่เช่นกัน

🚨ใครไปเที่ยวสถานีโตเกียววันที่ 13-14 ธันวา (วันนี้-พรุ่งนี้) ระวังหน่อยก็ดีนะคะ

🚨คนร้ายบอกว่า ต้องการแก้แค้นสังคมและผู้หญิง ดังนั้นจะเป็นใครก็ได้ แค่อยากเห็นเลือด

🚄เมื่อกี้มีข่าวเตือนเป็นตัววิ่งบนรถชินคันเซ็น (ภาพที่ 4) ด้วยค่ะ

————อัพเดท————-

อัพเดท (15:50 น.) : วันนี้ (13 ธ.ค.) เวลาประมาณ 15:30 น. มีรายงานว่า มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาคล้ายแก๊สในสถานี ตอนนี้ตำรวจ ดับเพลิง รถพยาบาล เต็มสถานีโตเกียว (ภาพสุดท้าย)

***ความเกี่ยวข้องกับคำขู่ยังไม่คอนเฟิร์ม

One guy tweeted that he will do the mass massacre esp. women at the Tokyo Station on 13-14 December. Police is now increasing the security level around the area

東京駅に大量殺人予告 Twitterにりゅうた人口削減計画が投稿 注意喚起 ”

โดยเมื่อเช้าไปภายในเว็บไซต์ https://breaking-news.jp ที่รายงานข่าวดังกล่าวเอาไว้ มีรายงานงานว่า มีผู้ทวีตข้อความว่าจะก่อเหตุสังหารหมู่ ที่สถานีโตเกียว โดยจะฆ่า 10 คน เพื่อเป็นการแก้แค้นผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว และได้มีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่สถานีโตเกียวจำนวนมาก