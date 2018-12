นิวยอร์กตื่น! แสดงสีฟ้าปริศนาสว่างจ้ากลางดึก

เว็บไซต์ไทม์รายงานเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่า ชาวนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต่างประหลาดใจกับแสงสีฟ้าปริศนาที่สว้างจ้าบนท้องฟ้ายามค่ำคืนของวันเดียวกัน ด้านเจ้าหน้าที่ทางการนิวยอร์กระบุว่าแสงสีฟ้าดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่โรงไฟฟ้าคอนเอดิสันใน เขตควีนส์ ในนครนิวยอร์ก

รายงานระบุว่าเหตุระเบิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟไหม้ขึ้นในโรงไฟฟ้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว ขณะที่การระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในวลาราว 21.30รน. ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง โดยมีรถไฟฟ้าใต้ดิน และสนามบินใกล้เคียงได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ในเวลา 11.00น.ไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว

เหตุระเบิดดังกล่าวทำให้เกิดแสงสีฟ้าสว่างจ้าฉาบบนท้องฟ้ายามค่ำคืนของมหานครนิวยอร์ก ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ต่างโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอผ่านโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยบางส่วนแสดงความสงสัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้าน เอริก ฟิลลิปส์ โฆษกของนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก บิล เดอ บลาซิโอ ระบุผ่านทวิตเตอร์ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด

ทั้งนี้เหตุดังกล่าวนับเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งที่ 2 ของโรงไฟฟ้าคอนเอดิสัน โดยเมื่อ 6 เดือนก่อน ในเดือนกรกฎาคม เกิดเหตุท่อไอน้ำระเบิดส่งแร่ใยหินปะปนสู่อากาศส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนในบริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่

คลิป

Appears to be an explosion at the con Ed plant in Astoria @ConEdison … Bright as day. Sounded like a transformer. #breakingnews #astoria #nyc @channel pic.twitter.com/4jZ54iMExU

— ManYourStyle (@ManYourStyleNY) December 28, 2018