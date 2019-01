ช่างน่ารัก! งู “อูเบอร์” ให้คางคก 10 ตัว เกาะหลังหนีน้ำ

กลายเป็นภาพที่กำลังฮือฮาบนโลกออนไลน์ สำหรับภาพ “คางคก” 10 ตัวที่ขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังงู

โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว ถ่ายโดยนายพอล ม็อก จากเมืองคูนูนูร์รา รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ที่ถ่ายภาพไว้หลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อช่วงคืนวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะที่บรรดาสัตว์น้อยใหญ่พยายามที่จะหลบหนีน้ำที่ล้นทะลักออกจากทำนบกั้นน้ำ ภายในที่อยู่อาศัยของม็อก ทำให้บรรดาคางคกต่างๆพากันกระโดดขึ้นบนหลังของงูตัวหนึ่ง

โดยม็อกได้ส่งภาพดังกล่าวไปให้แอนดรูว์ น้องชายดู หลังจากนั้นจึงมีการโพสต์ภาพดังกล่าวบนโลกออนไลน์

นายม็อก ได้ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีเอาไว้ว่า หลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักสูงถึง 7 เซนติเมตร ในเมืองคูนูนูร์รา ตนได้ออกจากบ้าน และเห็นน้ำในทะเลสาบทะลักออกมา และเห็นว่าคางคกซึ่งพักอาศัยอยู่แถวบ้าน ต่างๆพากันหนีน้ำที่กำลังทะลักออกมา โดยมีคางคกหลายพันตัวพยายามที่จะหนีน้ำให้ได้ แล้วก็เห็นว่ามีงูตัวหนึ่งเลื่อยออกมา คางคกจำนวนหนึ่งจึงได้กระโดดขึ้นไปอยู่บนหลังของงูตัวดังกล่าว

โดยงูตัวดังกล่าว มีลำตัวยาว 3.5 เมตร และอาศัยอยู่แถวๆบ้านของนายม็อกอยู่แล้ว โดยจะอาศัยอยู่แถวๆบ่อน้ำ และทำให้ภรรยาของนายม็อกกลัวอยู่เสมอ

หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ ก็มีการนำไปแซวว่า เป็นเหมือนบริการ “อูเบอร์” ที่แบ่งปันการเดินทางร่วมกัน

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out – hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5

