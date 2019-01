สไปเดอร์ แมน อินทู เดอะ สไปเดอร์ เวิร์ส คว้าหนังแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ลูกโลกทองคำ

สไปเดอร์ แมน อินทู เดอะ สไปเดอร์ เวิร์ส (Spider-Man: Into the Spider-Verse) คว้าหนังแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ในงานประกาศผลรางวัลโกลเด้น โกลบ หรือ ลูกโลกทองคำครั้งที่ 76 ของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวู้ด จัดที่โรงแรมเบเวอร์ลี ฮิลตัน ในเบเวอร์ลี ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 7 มกราคมตามเวลาในไทย มีแซนดรา โอห์ นักแสดงที่มีผลงานเป็นที่รู้จักจากเกรย์ ’ส อนาโตมี และ แอนดี้ แซมเบิร์ก นักแสดงจากซีรีส์บรู๊คลิน ไนน์ -ไนน์ (Brooklyn Nine-Nine) รับหน้าที่พิธีกรคู่บนเวที

ทั้งนี้รางวัลที่มอบกันภายในงานมีทั้งสิ้น 25 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลด้านผลงานภาพยนตร์ และผลงานทางโทรทัศน์ แต่ที่แตกต่างจากการประกาศรางวัลของสถาบันอื่น รวมทั้งรางวัลอะคาเดมี อะวอร์ดส์ หรือ ออสการ์ก็คือ รางวัลโกลเด้น โกลบ มีรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ รางวัลนักแสดงนำชาย-หญิงยอดเยี่ยมแบ่งเป็นออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาดรามา และ สาขาคอมมิดี้ หรือเพลง

สำหรับ ผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดในปีนี้ได้แก่ ไวซ์ (Vice ) ภาพยนตร์ชีวประวัติของ ดิก เชนีย์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 สมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช เข้าชิง 6 รางวัล ตามมาด้วย อะ สตาร์ อิส บอร์น ที่เลดี้ กาก้า นักร้องอเมริกันชื่อดังก้าวเข้ามารับบทนำ ได้เข้าชิง 5 รางวัล เท่ากับภาพยนตร์เรื่องเดอะ เฟเวอริท ( The Favourite) และกรีน บุ๊ค (Green Book) ขณะที่ แบล็คคูคลักซ์แคลนส์แมน (BlacKkKlansman )และ แมรี ป๊อปปินส์ รีเทิร์น (Mary Poppins Returns ) เข้าชิง 4 รางวัลเท่ากัน

สำหรับผลรางวัลต่างๆ มีดังนี้ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ซีรีส์สาขาเพลงหรือคอมมิดี้ (Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy) ได้แก่ ไมเคิล ดักลาส จาก The Kominsky Method

โดยรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยม สาขาดรามา (Best Television Series – Drama) ได้แก่ “The Americans” และรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ซีรีส์แนวดรามา (Best Performance by an Actor in a Television Series – Drama) ได้แก่ ริชาร์ด แมดเดน จาก Bodyguard

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สำหรับซีรีส์หรือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อฉายทางโทรทัศน์( Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television) ได้แก่ เบน วิสชอว์ จาก A Very English Scandal

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สำหรับซีรีส์หรือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อฉายทางโทรทัศน์ (Best Performance by an Actress in a Limited Series or Motion Picture Made for Television) ได้แก่ แพทริเซีย อาร์เควตต์ จาก Escape at Dannemora