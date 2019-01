ติดตามผลรางวัล “ลูกโลกทองคำ” นาที ต่อนาที ที่นี่!!

งานประกาศผลรางวัลโกลเด้น โกลบ หรือ ลูกโลกทองคำครั้งที่ 76 ของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวู้ด จัดที่โรงแรมเบเวอร์ลี ฮิลตัน ในเบเวอร์ลี ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 7 มกราคมตามเวลาในไทย มีแซนดรา โอห์ นักแสดงที่มีผลงานเป็นที่รู้จักจากเกรย์ ’ส อนาโตมี และ แอนดี้ แซมเบิร์ก นักแสดงจากซีรีส์บรู๊คลิน ไนน์ -ไนน์ (Brooklyn Nine-Nine) รับหน้าที่พิธีกรคู่บนเวที

สำหรับผลรางวัลต่างๆ มีดังนี้

– รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สำหรับซีรีส์หรือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อฉายทางโทรทัศน์ (Best Performance by an Actor in a Limited Series or Motion Picture Made for Television) ได้แก่ ดาร์เรน คริสส์ จาก The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

–มาเฮอชาลา อาลี คว้านักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมลูกโลกทองคำ จาก Green Book

–รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Green Book

-รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สำหรับซีรีส์หรือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อฉายทางโทรทัศน์( Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television) ได้แก่ แพทริเซีย คล๊าร์คสัน จาก Sharp Objects

–รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์เพลงหรือ คอมมิดี้ ได้แก่ คริสเตียน เบล จาก Vice

–รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ได้แก่ Roma จาก เม็กซิโก

–รางวัลหนังแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ได้แก่ สไปเดอร์ แมน อินทู เดอะ สไปเดอร์ เวิร์ส (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

-รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ซีรีส์สาขาเพลงหรือคอมมิดี้ (Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy) ได้แก่ ไมเคิล ดักลาส จาก The Kominsky Method

-รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยม สาขาดรามา (Best Television Series – Drama) ได้แก่ “The Americans” และรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ซีรีส์แนวดรามา (Best Performance by an Actor in a Television Series – Drama) ได้แก่ ริชาร์ด แมดเดน จาก Bodyguard

-รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สำหรับซีรีส์หรือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อฉายทางโทรทัศน์( Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television) ได้แก่ เบน วิสชอว์ จาก A Very English Scandal

-รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สำหรับซีรีส์หรือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อฉายทางโทรทัศน์ (Best Performance by an Actress in a Limited Series or Motion Picture Made for Television) ได้แก่ แพทริเซีย อาร์เควตต์ จาก Escape at Dannemora

-รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ภาพยนตร์เรื่่อง First Man

-รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ Shallow จาก A Star Is Born

-รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เรจินา คิง จาก If Beale Street Could Talk

-รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ซีรีส์แนวดรามา (Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama) ได้แก่ แซนดรา โอห์ จาก Killing Eve

ทั้งนี้รางวัลที่มอบกันภายในงานมีทั้งสิ้น 25 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลด้านผลงานภาพยนตร์ และผลงานทางโทรทัศน์ แต่ที่แตกต่างจากการประกาศรางวัลของสถาบันอื่น รวมทั้งรางวัลอะคาเดมี อะวอร์ดส์ หรือ ออสการ์ก็คือ รางวัลโกลเด้น โกลบ มีรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ รางวัลนักแสดงนำชาย-หญิงยอดเยี่ยมแบ่งเป็นออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาดรามา และ สาขาคอมมิดี้ หรือเพลง

สำหรับ ผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดในปีนี้ได้แก่ ไวซ์ (Vice ) ภาพยนตร์ชีวประวัติของ ดิก เชนีย์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 สมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช เข้าชิง 6 รางวัล ตามมาด้วย อะ สตาร์ อิส บอร์น ที่เลดี้ กาก้า นักร้องอเมริกันชื่อดังก้าวเข้ามารับบทนำ ได้เข้าชิง 5 รางวัล เท่ากับภาพยนตร์เรื่องเดอะ เฟเวอริท ( The Favourite) และกรีน บุ๊ค (Green Book) ขณะที่ แบล็คคูคลักซ์แคลนส์แมน (BlacKkKlansman )และ แมรี ป๊อปปินส์ รีเทิร์น (Mary Poppins Returns ) เข้าชิง 4 รางวัลเท่ากัน

อ่านข่าว สไปเดอร์ แมน อินทู เดอะ สไปเดอร์ เวิร์ส คว้าหนังแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ลูกโลกทองคำ

อ่านข่าว เลดี้ กาก้า ประเดิมลูกโลกทองคำรางวัลแรก จากฝีมือแต่งเพลงใน อะ สตาร์ อิส บอร์น

อ่านข่าว คริสเตียน เบล คว้านำชายลูกโลกทองคำสาขาภาพยนตร์เพลงหรือ คอมมิดี้ จาก Vice

อ่านข่าว ดารา”จัดเต็ม” แฟชั่นพรมแดง งานลูกโลกทอง