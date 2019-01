Roma และ The Favourite เข้าชิง 10 รางวัลออสการ์

ประกาศแล้ว รายชื่อนอมินี หรือผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอะคาเดมี หรือรางวัลออสการ์ครั้งที่ 91 ซึ่ง โรมา”Roma”ผลงานกำกับของ “อัลฟอนโซ กัวรอน ” ผู้กำกับยอดฝีมือชาวเม็กซิกันวัย 57 ปีเข้าชิงมากที่สุดถึง 10 สาขารางวัลเท่ากับ The Favourite ตามด้วย “A Star Is Born” และ “Vice” เข้าชิง 8 สาขารางวัลเท่ากัน ขณะที่ “Black Panther” เข้าชิง 7 รางวัล

ทั้งนี้สำหรับรายชื่อผลงานที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขาต่างๆมีดังนี้ ก่อนที่การประกาศผลรางวัลออสการ์ จะมีขึ้นที่ โรงละครดอลบีเธียเตอร์ ในนครลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ค่ำวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ตามเวลาในไทย

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม มีผลงานที่เข้าชิงได้แก่

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

รางวัลผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม

อัลฟอนโซ กัวรอน จาก Roma

ยอร์กอส ลันธิมอส จาก The Favourite

สไปค์ ลี จาก BlacKkKlansman

อดัม แมคเคย์ จาก Vice

พาเวล พาวลิคอฟสกี จาก Cold War

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ยาลิตซา อะปาริซิโอ จาก Roma

เกลนน์ โคลส จาก The Wife

โอลิเวีย โคลแมน จาก The Favourite

เลดี้ กาก้า จาก A Star Is Born

เมลิสซา แมคคาร์ธีย์ จาก Can You Ever Forgive Me?

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

คริสเตียน เบล จาก Vice

แบรดลีย์ คูเปอร์ จาก A Star Is Born

วิลเล็ม เดโฟ จาก At Eternity’s Gate

รามี มาเลค จาก Bohemian Rhapsody

วิกโก มอร์เทนเซ่น จาก Green Book

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

เอมี อดัมส์ จาก Vice

มารินา เดอ ทาวิร่า จาก Roma

เรจินา คิง จาก If Beale Street Could Talk

เอ็มมา สโตน จาก The Favourite

ราเชล ไวซ์ จาก The Favourite

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

มาเฮอร์ชาลา อาลี จาก Green Book

อดัม ไดร์ฟเวอร์ จาก BlacKkKlansman

แซม เอลเลียต จาก A Star Is Born

ริชาร์ด อี.แกรนท์ จาก Can You Ever Forgive Me?

แซม ร็อคเวลล์ จาก Vice

รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม

A Star Is Born

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Can You Ever Forgive Me?

รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม

Border

Mary Queen of Scots

Vice

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

Cold War

รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม

All The Stars จาก Black Panther

I’ll Fight จาก RBG”

Shallow จาก A Star Is Born

The Place Where Lost Things Go จาก Mary Poppins Returns

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings จาก The Ballad of Buster Scruggs

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม

Capernaum (เลบานอน)

Cold War (โปแลนด์)

Never Look Away (เยอรมนี)

Roma (เม็กซิโก)

Shoplifters (ญี่ปุ่น)

รางวัลมิกซ์เสียงยอดเยี่ยม

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

รางวัลตัดต่อเสียงยอดเยี่ยม

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

รางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

รางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยม

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

รางวัลตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้นยอดเยี่ยม

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

รางวัลภาพยนตร์เหตุการณ์สั้น (ไลฟ์แอ๊กชั่น)ยอดเยี่ยม

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

รางวัลภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence