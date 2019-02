ระทึก! เครื่องการบินไทยลงจอดฉุกเฉิน เหตุประตูห้องขนส่งสินค้าปิดไม่แน่น

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เครื่องบินของสายการบินไทย รุ่นโบอิ้ง 777- 300 เที่ยวบิน TG 917 เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ ได้เดินทางออกจากสนามบินฮีทโธรว์ เมื่อเวลาประมาณ 21.35 น. ของวันที่ 13 ก.พ.

โดยหลังจากออกเดินทางมาเพียงครึ่งชั่วโมง นักบินสังเกตเห็นระบบไฟเตือนด้านความปลอดภัยติดขึ้นแสดงว่าประตูเครื่องบินในส่วนของห้องขนส่งสินค้าปิดไม่แน่น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร นักบินจึงตัดสินใจบินกลับไปยังสนามบินฮีทโธรว์ อีกครั้ง เพื่อนำเครื่องลงจอดและตรวจสอบความปลอดภัย

โดยก่อนที่จะลงจอดนักบินได้ปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงทิ้งกลางอากาศ เพื่อให้เครื่องบินน้ำหนักเบา เหมาะสมที่จะร่อนลงจอดได้อย่างปลอดภัย

LIVE Thai Airways #TG917 Boeing 777-300 to Bangkok just returned to London Heathrow after one hour flight – reason unknown https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/QAPfCViSan

— AIRLIVE (@airlivenet) February 13, 2019