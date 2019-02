วงควีน และ อดัม แลมเบิร์ต เปิดงานออสการ์ “เรจินา คิง” คว้ารางวัลออสการ์นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

เริ่มแล้วงานประกาศผลรางวัลอะคาเดมี อะวอร์ดส์ หรือออสการ์ครั้งที่ 91 ณ โรงละครดอลบี เธียเตอร์ ในนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ตามเวลาในไทย ด้วยการแสดงของวงควีน กับ อดัม แลมเบิร์ต ด้วยเพลง We Will Rock you ตามด้วย วี อาร์ เดอะ แชมเปียนส์ และประเดิมกันด้วยรางวัลแรก ได้แก่ รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เรจินา คิง จาก If Beale Street Could Talkโดยเป็นรางวัลแรกของนักแสดงหญิงวัย 48 ผู้นี้ที่กล่าวขอบคุณแม่ด้วยน้ำตานองหน้า ที่ให้กำลังใจและสติเธอมาตลอด ต่อมาได้แก่รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่ Free Solo

ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัลออสการ์ปีนี้มีแต่ข่าววุ่นๆมาตั้งแต่ปลายปี 2561 หลังจากเควิน ฮาร์ท นักแสดงตลกผิวสีชื่อดังวัย 39 ปีที่ได้รับการติดต่อ ทาบทามจากสถาบันวิทยาการและศิลปะภาพยนตร์ ผู้จัดงานประกาศรางวัลออสการ์ให้มาทำหน้าที่ พิธีกรงานออสการ์ครั้งที่ 91 ได้ออกมาประกาศถอนตัวจากการทำหน้าที่พิธีกรงานออสการ์ผ่านทางไอจีเมื่อต้นเดือนธันวามคมปี 2561 หลังจากถูกชาวเน็ตขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตเมื่อ 10 ปีก่อนที่ เควินฮาร์ท เคยทวีตแสดงความเกลียดชังและเหยียดหยามกลุ่ม LGBTQ หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ จนกลายเป็นประเด็นร้อนทำให้ นักแสดงตลกชื่อดังต้องออกมาประกาศถอนตัวผ่านไอจี ทำให้ผู้จัดงานประกาศรางวัลออสการ์ต้องหาทางแก้ปัญหาเรื่องพิธีกร กระทั่งมาได้ข้อสรุปเป็นที่แน่นอนว่า งานออสการ์ปีนี้จะ “ไม่มีพิธีกร” โดย แครีย์ เบิร์ก ประธานฝ่ายบันเทิงของสถานีโทรทัศน์เอบีซีได้ออกมาแถลงยืนยันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้งานออสการ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 30 ปีที่ไม่มีผู้ทำหน้าที่พิธีกรหลักบนเวที หลังจากเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2532

แครีย์ เบิร์ก ยังกล่าวด้วยว่า จะลดเวลาการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 91 ที่สถานีโทรทัศน์เอบีซีของอเมริการับหน้าที่ถ่ายทอดสดไปยังผู้ชมทั่วโลกให้สั้นลงเหลือเพียง 3 ชั่วโมง จากเดิมที่เคยถ่ายทอดสด 3 ชั่วโมง 30 นาที

นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้ยังมีข่าวว่าปีนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดการประกาศและมอบรางวัล 4 สาขารางวัลออกจอ ได้แก่ รางวัลถ่ายภาพยอดยอดเยี่ยม รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม และรางวัลภาพยนตร์เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ซึ่งจะมอบกันในช่วงพักโฆษณาแทน กระทั่งมีดารา นักแสดงหลายคนออกมาจวกยับ ถึงการตัดสินใจดังกล่าวของสถาบันวิทยาการและศิลปะภาพยนตร์ โดยว่าทั้ง 4 รางวัลต่างเป็นรางวัลสำคัญ และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละเรื่อง โดยเฉพาะรางวัลถ่ายภาพ แต่ต่อมามีข่าวว่า ไม่เป็นเช่นนั้น

อนึ่ง สำหรับภาพยนตร์ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดปีนี้ได้แก่ โรมา (ROMA) ภาพยนตร์ขาว-ดำ ผลงานกำกับของ “อัลฟอนโซ กัวรอน ” ผู้กำกับยอดฝีมือชาวเม็กซิกันวัย 57 ปีที่เขาสร้างขึ้นเพื่อเชิดชู และรำลึกถึงแม่ของเขา พี่เลี้ยงในวัยเด็กของเขา และชีวิตในวัยเด็กของเขาในเม็กซิโก ซิตี้ ยุค 1970s ที่ได้เข้าชิงมากที่สุดถึง 10 สาขารางวัลเท่ากับ The Favourite ตามด้วย “A Star Is Born” และ “Vice” เข้าชิง 8 รางวัล ขณะที่ “Black Panther” เข้าชิง 7 รางวัล

สำหรับผลรางวัลที่เริ่มทะยอยประกาศ มีดังนี้ รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Vice รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ Black Panther

รางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม Black Panther