ช็อก! ‘คีธ ฟลินต์’ นักร้องนำ ‘เดอะโพรดิจี’ เสียชีวิต

สำนักข่าวพีเอ ของอังกฤษ รายงานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม อ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุว่า คีธ ฟลินต์ นักร้องนำของวง เดอะโพรดิจี วงอีเลคโทรนิคป๊อปชื่อดังของอังกฤษได้เสียชิวิตลงแล้วด้วยวัย 49 ปี โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิต หลังจากการพบศพของฟลินต์ ในวันเดียวกันนี้ ล่าสุดยังไม่ทราบสาเหตุการณ์เสียชีวิต

ด้านเว็บไซต์บีบีซีระบุว่า ร่างของฟลินต์ ถูกพบที่บ้านในดันโมว เมืองเอสเซกซ์ เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ในช่วงเช้า ขณะที่วงเดอะโพรดิจี ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าว โดยยกย่องฟลินต์ว่าเป็น ผู้บุกเบิกคิดค้นและเป็นตำนาน ขณะที่แฟนเพลงต่างร่วมแสดงความไว้อาลัยในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้วง เดอะโพรดิจี เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 80 ก่อนโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อฟลินต์ก้าวมาจับไมค์เป็นนักร้องนำ ด้วยเสียงร้องและบุคลิกที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านเพลง Firestarter และสามารถแซงเพลง How Deep Is Your Love ของวง Take That ลงจากชาร์ตได้ในปี 1996 สามารถขายอัลบั้มในอังกฤษที่เดียวได้มากกว่า 600,000 ก็อปปี้