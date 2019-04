สหรัฐส่งศพ ‘ทูตวีรชัย’ สมเกียรติ ร่างถึงไทย 2 เม.ย.นี้

เฟสบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา รายงานว่า ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมพิธีส่งศพเอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย กลับประเทศไทยอย่างสมเกียรติ

วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมพิธีส่งศพของเอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 กลับประเทศไทยอย่างสมเกียรติ ที่สนามบินนานาชาติดัลเลส รัฐเวอร์จิเนีย โดยนางอลิซเบธ พลาศรัย ภริยาของเอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย ได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัย และเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินเดียวกัน

นาย Sean Lawler, Chief of Protocol of the United States และนาย Patrick Murphy, Principal Deputy Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าร่วมพิธี พร้อมทหารกองเกียรติยศจากกองทัพสหรัฐฯ

ในการนี้ ศพของเอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย มีกำหนดการถึงประเทศไทยในวันที่ 2 เมษายน 2562