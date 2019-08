ไมค์ พอสเนอร์ นักร้องหนุ่ม ถูกหามขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาล หลังถูกงูกัด

เว็บยาฮู รายงานว่า ไมค์ พอสเนอร์ นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันวัย 31 ปี เจ้าของเพลงฮิตอาทิ Cooler Than Me , Please Don’t Go ,I Took a Pill in Ibiza ,ฯลฯ ถูกงูหางกระดิ่งกัด แต่โชคดีที่ทีมงานนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาลทัน ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว

ข่าวอ้าง ไมค์ พอสเนอร์ โพสต์เล่าเรื่องนี้ลงไอจีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมโดยว่า ” บ้ามากเมื่อวานนี้ ผมเดินมาได้ 16 ไมล์ (ราว25.7 กิโลเมตร)แล้ว ยังเหลืออีก 8 ไมล์ (ราว 12.8 กิโลเมตร) แล้วเมื่อผมถูกลูกงูหางกระดิ่งกัด ”

ไมค์ เล่าในไอจีว่า โชคดีที่ทีมงาน เพื่อนๆ นำตัวเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาล และฉีดเซรุ่มได้ทัน แต่ระหว่างนี้เขาต้องพักฟื้นอีกนานหลายสัปดาห์กว่าจะกลับไปเดินในโครงการเดินทั่วอเมริกา ( Walk Across America) ที่เขาเป็นคนริเริ่ม และเริ่มเดินทางมาได้สักระยะแล้ว โดยเริ่มออกเดินจากเมืองแอสบิวรี รัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยมีจุดหมายปลายทางที่เวนิส บีช รัฐแคลิฟอร์เนีย

พอสเนอร์ เคยพูดถึงเป้าหมายของการเดิน Walk Across America ในเว็บไซต์ ว่าเขาหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแก่คนอื่นๆให้ฝึกมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยตัวเขาเอง ก็ตั้งใจจะฝึกฝน การหัดรับฟังอย่างตั้งใจ และจะใช้เวลาระหว่างเดินเพื่อรับฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจเท่าที่สามารถจะทำได้ ไม่ใช่ฟังแต่เสียงในความคิดของตัวเอง

อนึ่ง พอสเนอร์ เริ่มออกเดิน หลังจากประสบเรื่องร้ายๆในชีวิตหลายเรื่อง นับแต่ปี 2560 ที่สูญเสียพ่อ ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสมอง หลังจากนั้น 1 ปีต่อมา ก็สูญเสียเพื่อนสนิทในวงการ 2 คน ได้แก่ อาวีชี ดีเจชื่อดังที่จากไปด้วยวัยเพียง 28 ปี และ แมค มิลเลอร์ แร็ปเปอร์ดังแฟนเก่าของ อารีอานา กรานเด ที่จากไปในวัย 26 ปี