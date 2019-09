รายงาน : สถานทูตไทยในเดนมาร์กจัด ‘วัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก’

เนื่องในโอกาสที่ผู้นำอาเซียนได้ประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเดนมาร์ก นำโดย ท่านทูตวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดงานเทศกาลไทยในปีนี้ขึ้นที่สวนสาธารณะ Havneparken ภายใต้ธีมหลัก “The Best of ASEAN: Oneness to the World” โดยมีเอกอัครราชทูตชาติสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วย น.ส.ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย เข้าร่วม

นับเป็นปีที่ 11 แล้วที่สถานทูตไทยในเดนมาร์กจัดงานเทศกาลไทยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเดนมาร์ก และเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีมายาวนานเกือบ 400 ปี โดยเมื่อปีที่ผ่านมา เพิ่งมีการฉลองครบรอบ 160 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

แม้ว่าในระหว่างกันจัดงานปีนี้จะมีฝนตกโปรยปรายตลอดทั้งวัน แต่การจัดงานเทศกาลไทยในเดนมาร์กก็ยังมีผู้เดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องถึงกว่า 15,000 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนคนไทยในเดนมาร์ก และความสนใจรวมถึงความรู้สึกในแง่บวกที่ชาวเดนมาร์กมีต่อประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ภายในงานมีทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าไทยของผู้ประกอบการและชุมชนไทยในเดนมาร์กกว่า 40 ร้าน และการออกบูธของหน่วยงานทีมประเทศไทย ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยได้นำคณะนักแสดงจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนชุด “VIVA ASEAN” เดินทางมาร่วมแสดงในงานเทศกาลไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก (ASEAN Cultural Roadshow : Oneness to the World) เพื่อนำเสนออาเซียนที่รวมกันเป็นหนึ่ง และยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมอื่นๆ อาทิ คณะหมอลำ การแสดงมวยไทยและนาฏศิลป์ไทยจากชุมชนไทยในเดนมาร์ก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน และยังมีการจับฉลากรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการตอบคำถามชิงรางวัลพิเศษซึ่งได้รับความสนับสนุนจากห้างสรรพสินค้า Illum และบริษัท Pandora อีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูตไทยในเดนมาร์กยังได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเดนมาร์ก ประกอบด้วย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมไทย จับมือกับสวนสนุกทิโวลี(Tivoli) ซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำการแสดงชุด “VIVA ASEAN” โดยคณะนักแสดงจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ไปร่วมแสดง ณ เวทีการแสดงกลางแจ้งของสวนสนุกทิโวลี ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งและมีผู้เข้าชมจำนวนมาก

นับเป็นครั้งแรกที่มีการรวมเอาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของ 10 ชาติอาเซียนมาให้ชาวเดนมาร์กรับชมร่วมกันที่สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากถึงราว 17,000 คนต่อวัน และเดนมาร์กยังเป็นประเทศแรกที่คณะ VIVA ASEAN เดินทางมาแสดงในต่างประเทศ เพื่อให้อาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนจะเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” ด้วย