สำเร็จ…แบรด พิตต์ คว้านักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม “ออสการ์ตัวแรก”ในชีวิต!!!

แบรด พิตต์ คว้ารางวัลออสการ์นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จาก Once Upon A Time…In Hollywood เป็นรางวัลแรกที่ประกาศในงานประกาศผลรางวัลอะคาเดมี อะวอร์ดส์ หรือ ออสการ์ครั้งที่ 92 จัดโดยสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์ ที่ดอลบี เธียเตอร์ ในย่านฮอลลีวู้ด นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ค่ำวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ตามเวลาในไทย ซึ่งรูปแบบการประกาศรางวัลบนเวที ยังคงยึดรูปแบบเดิมของปีที่แล้ว ที่จะไม่มีพิธีกรหลักบนเวที ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่า เรตติ้งคนดูปีนี้จะเพิ่มขึ้นเหมือนปีที่แล้วหรือไม่

ทั้งนี้งานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 91 เมื่อปี 2562 สามารถดึงจำนวนผู้ชมได้ 29.6 ล้านคน สูงกว่าเมื่อปี 2018 หรือปี 2561 ราว 12 % และได้รับคำชมเชิงบวกเมื่อเปรียบเทียบกับงานออสการ์หลายปีที่ผ่านมา โดยผู้ชมส่วนใหญ่ต่างเห็นว่า รายการดำเนินได้กระชับ และรวดเร็วดี

สำหรับปีนี้ โจ๊กเกอร์ ผลงานกำกับของ ท็อดด์ ฟิลลิปส์ มีชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง 11 รางวัล ทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม และ ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม รองลงมาได้แก่ THE IRISHMAN , 1917 และ ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD มีชื่อเข้าชิง 10 รางวัลเท่ากัน ขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง JOJO RABBIT, LITTLE WOMEN, MARRIAGE STORY และ ปรสิต (PARASITE) เข้าชิง 6 รางวัล

แม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายสิบปี แต่นี่เป็นรางวัลออส์การ์ตัวแรกที่ แบรด พิตต์ พระเอกดังวัย 56 ปีได้รับ หลังจากก่อนหน้านี้เคยได้รับการเสนอชิงออสการ๋มาแล้ว 3 ครั้ง พิตต์ กล่าวระหว่างรับรางวัลจากผลงานกำกับของ เควนติน ทารันติโน ว่า ” นี่มันช่างสุดเหลือเชื่อ “พิตต์กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น และว่า “เขาบอกผมมีเวลา 45 วินาที มากกว่าที่วุฒิสภาให้ จอห์น โบลตัน ในสัปดาห์นี้ ” พิตต์ หมายถึงออสการ์ให้เวลานักแสดงทุกคนพูดกล่าวขอบคุณบนเวที ห้ามเกิน 45 วินาที แต่เป็นเวลาที่มากกว่า การพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และว่า “ผมคิดว่าบางทีเควนตินอาจทำหนังเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่า สุดท้าย ผู้ใหญ่ก็ทำสิ่งที่ถูกต้อง ”

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม (Animated Feature) ได้แก่ Toy Story 4

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ Hair Love

รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม (Original Screenplay) ได้แก่ ปรสิต ภาพยนตร์จากเกาหลีใต้

รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม (Adapted Screenplay) ได้แก่ Jojo Rabbit

รางวัลภาพยนตร์แอ๊คชั่นขนาดสั้นยอดเยี่ยม (Live Action Short) ได้แก่ The Neighbors’ Window

รางวัลออกแบบฉากยอดเยี่ยม (Production Design) ได้แก่ Once Upon A Time…In Hollywood

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Costume Design) ได้แก่ Little Women

รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม (Documentary Feature) ได้แก่ American Factory

รางวัลภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นยอดเยี่ยม (Documentary Short) ได้แก่ Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ลอร่า เดิร์น จาก Marriage Story

รางวัลตัดต่อเสียงยอดเยี่ยม (Sound Editing) ได้แก่ Ford v Ferrari

รางวัลผสมเสียงยอดเยี่ยม (Sound Mixing) ได้แก่ ภาพยนตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เรื่อง 1917

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Cinematography) ได้แก่ 1917