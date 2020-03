ด่วน! โรงแรมจีนทรุดถล่มทับ 70 ชีวิต กู้ภัยเร่งช่วยมาได้ 23 ราย (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุโรงแรมถล่มในเมืองฉวนจู มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกของประเทศจีน เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเวลาประมาณ 18.30 น.ตามเวลาในไทย เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ติดอยู่ในซากโรงแรมซินเจียซึ่งเกิดทรุดถล่มลงมาดังกล่าวราว 70 คน

รัฐบาลท้องถิ่นแถลงว่า เมื่อเวลา 21.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในซากโรงแรมถล่มออกมาได้แล้วราว 23 ราย

โรงแรมแห่งนี้มีห้องพักทั้งหมด 80 ห้อง เมื่อเร็วๆนี้ถูกปรับเป็นสถานที่กักโรคเพื่อรองรับประชาชนที่ได้ติดต่อสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโรงแรมถล่มยังคงดำเนินต่อไป

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

