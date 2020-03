วิจัยชี้ไวรัสระบาดได้ดีที่อุณหภูมิ 5-11 องศาเซลเซียส อ.เจษฎาชี้ไทยโชคดีอากาศไม่เหมาะ แต่ไม่ควรประมาท

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม เฟซบุ๊กเฟนเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ของนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลการวิจัยทำนายพื้นที่ที่จะเกิดการระบาดของเชื้อโควิด19 ตามลักษณะอุณหภูมิและความชื่นสัมพัทธ์ของแต่ละพื้นที่ โดยพบว่าพื้นที่ซึ่งอาจเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่จะเป็นพื้นที่ซึ่งจะมีอุณหภูมิราว 5-11 องศาเซลเซียส ความชื้นอยู่ที่ 47-79% โดยไทยโชคดีที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคครั้งใหญ่ อย่าไรก็ตามไม่ควรประมาทเชื้อที่เข้าสู่ประเทศจากคนต่างชาติ

มีงานวิจัยล่าสุด เกี่ยวกับการทำนายพื้นที่ที่จะเกิดการระบาด ของเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามลักษณะอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของแต่ละพื้นที่ครับ

1. Sajadi และคณะ จาก Global Virus Network และ University of Mayland สหรัฐอเมริกา ทำงานวิจัยเรื่อง Temperature and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19 (ดู https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3550308 )

2. คณะผู้วิจัยระบุในบทคัดย่อว่า โรคติดต่อหลายชนิด รวมทั้งไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 มีรูปแบบในการระบาดที่แปรเปลี่ยนตามฤดูกาล

3. จนถึงปัจจุบันการระบาดใหญ่เกิดขึ้นในเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตเส้นละติจูดระหว่าง 30-50 องศาเหนือ ซึ่งมีลักษณะอากาศที่ใกล้เคียงกันของอุณหภูมิในช่วง 5-11 C และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 47-79%

4. ในขณะที่เมืองใหญ่อื่นๆ ที่ติดกับประเทศจีน หรือประเทศที่ติดกับเมืองที่มีการระบาดใหญ่ และมีการเดินทางระหว่างกัน กลับมีอัตราการระบาดที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

5. ผู้วิจัยจึงได้ทำการสร้างแบบจำลองพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดขนาดใหญ่ โดยใช้ข้อมูลแบบจำลองทางอากาศในการทำนาย และระบุพื้นที่ที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการระบาดครั้งใหญ่

6. ภาพประกอบภาพบน คือภาพแผนที่ในการระบาดปัจจุบัน สังเกตในวงกลมพื้นที่การระบาด เทียบกับระดับสีที่บอกถึงอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่

7. ภาพประกอบภาพล่าง เป็นภาพการทำนาย ว่าแถบสีเขียวคือบริเวณที่อาจจะเกิดการระบาดทั้งใหญ่ขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน ถ้ามีเชื้อโรคแพร่เข้าไปถึงบริเวณนั้น

ปล. ความเห็นส่วนตัวของผมก็คือ ไทยเรา ค่อนข้างโชคดีที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคครั้งใหญ่ (ช่วง 5-11 องศาเซลเซียส ตามที่งานวิจัยนี้สรุป / หรือที่จุดพีคสุดที่ประมาณ 8.72 องศาเซลเซียสตามที่งานวิจัยของจีนเคยเสนอไว้) แต่ก็ไม่ควรประมาทในการรับมือ โดยเฉพาะจากกรณีของการนำเชื้อจากต่างชาติ เข้ามาในประเทศ