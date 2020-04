ธรรมชาติฟื้นคืน! เต่าหญ้า นับหมื่นขึ้นวางไข่ชายหาดอินเดีย หลังรบ.ประกาศล็อกดาวน์

ช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก จนหลายประเทศเริ่มประกาศล็อกดาวน์ห้ามประชาชนออกจากบ้านเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ผลของนโยบายเข้มข้นดังกล่าวดูเหมือนจะส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมโดยล่าสุดเป็น เต่าหญ้า ที่ขึ้นมาวางไข่บนชายฝั่งอินเดียมากขึ้น

ล่าสุดสื่อหลายสำนักในอินเดียต่างรายงานว่ามาตรการสู้กับไวรัสโควิด-19 ล็อกดาวน์ประชาชนชาวอินเดียให้อยู่แต่ในบ้านส่งผลให้เต่าหญ้า เต่าสายพันธุ์หายากใกล้สูญพันธุ์จำนวนหลายหมื่นตัวได้ขึ้นมาวางไข่บนชายหาด ในเขตกันจาม รัฐโอริสา ประเทศอินเดีย โดยภาพจากกรมป่าไม้อินเดียเผยให้เห็นภาพเต่าหญ้าจำนวนมหาศาลขึ้นมาวางไข่บนชายหาดที่ไร้ผู้คน

Thousands of olive ridley turtles nesting on the beaches of Odisha.

Their normal predators (humans) are in quarantine.

This season, their numbers will explode in the oceans.

There is a silver lining in this dark cloud after all. pic.twitter.com/l0DMLbGp4l

— Dr. Ashley Jacob (@DrAshJac) March 26, 2020