เศร้า…เคดี้ โกรฟ นักร้องคันทรีวัย 30 เสียชีวิต ครอบครัววอนอย่าเดาสาเหตุการตาย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เว็บยาฮูอ้าง Vel Records มีแถลงการณ์ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของ เคดี้ โกรฟ นักร้องสาวคันทรีวัย 30 เจ้าของผลงานเพลง This Little Girl และ EP A Month of Sundays ซึ่งเสียชีวิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยว่า นักร้อง นักแต่งเพลงชาวอเมริกันเสียชีวิตที่บ้านพักในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกาด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ ไม่ใช่การฆาตกรรม หรือทำร้ายตัวเองแต่อย่างใด ทั้งยังอ้างครอบครัวของนักร้องดาวรุ่ง วิงวอนแฟนๆหยุดคาดเดาถึงสาเหตุการเสียชีวิตของโกรฟ

“เดคี้ โกรฟ นักร้อง นักแต่งเพลงหน้าใหม่ ซึ่งผลงาน EP A Month of Sunday ซึ่งแจ้งเกิดในอาชีพของเธอและให้ความสุข ให้พลังแก่วัยรุ่น วัยทวีน และคนหนุ่มสาวอายุ 20 กว่ามาเป็นเวลากว่า 10 ปี เสียชีวิตที่บ้านของเธอในแนชวิลล์ การเสียชีวิตของเธอเหมือนชีวิตจากสาเหตุตามธรรมชาติ รายงานสรุปของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพปฎิเสธว่า ไม่ใช่การฆาตกรรม หรือ ทำร้ายตัวเอง และขณะที่แฟนเพลงผู้ชื่นชอบเธอกำลังแสดงความไว้อาลัยทางออนไลน์ ครอบครัวของเคดี้ขอร้องแฟนๆหยุดการคาดเดากันด้วย ”

ก่อนหน้านี้ โคดี้ พี่ชายของเคดี้ได้ทวีตข่าวการเสียชีวิตของเธอเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม โดยว่าเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติแต่ก็ว่า เมื่อปีีที่แล้วเคดี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแต่ไม่ได้ระบุว่าป่วยเป็นอะไร แต่ว่าอาการป่วยนั่้น อาจกลับมาอีกก็ได้

อนึ่ง เคดี้ สร้างชื่อจาก A Month of Sundays ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2552 ขณะที่เพลง This Little Girl มียอดสตรีมใน Sportify กว่า 12 ล้านคร้้ง

ทั้งนี้เว็บยาฮู กล่าวว่าที่ผ่านมา มีข่าวลือเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเคดี้ ที่สังเกตได้จากข้อความที่เธอโพสต์ แชร์ผ่านสื่อโซเชี่ยลในช่วงกักตัวอยู่บ้าน ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เธอมักพูดถึงการดิ้นรน ต่อสู้ แต่ก็พูดถึงการที่เธอพยายามต่อสู้เพื่อให้ผ่านไปได้ และยังมีคำพูดที่ให้กำลังใจแก่ผู้อื่นที่กำลังต่อสู้ในช่วงเวลานี้ด้วย”